 «Επέτειος»: Ένα κοινωνικό θρίλερ για μια οικογένεια που διαλύεται εν μέσω ενός κινήματος

Μια δεμένη οικογένεια βρίσκεται παγιδευμένη στην αναταραχή ενός αμφιλεγόμενου ανερχόμενου κινήματος γνωστού ως «Η Αλλαγή». Η Έλεν και ο Πολ (Νταϊάν Λέιν και Κάιλ Τσάντλερ) βλέπουν τις ζωές τους να καταρρέουν όταν η πρώην μαθήτρια της Έλεν, Λιζ (Φοίβη Ντάινβορ), επανεμφανίζεται και αρχίζει να βγαίνει με τον γιο τους (Ντίλαν Ο’Μπράιαν).

Καθώς η Λιζ γίνεται μέλος της οικογένειας Τέιλορ, οι εντάσεις αυξάνονται και η αφοσίωση δοκιμάζεται. Ο ρόλος της Λιζ στην «Αλλαγή» φέρνει στην επιφάνεια υποβόσκουσες συγκρούσεις, ξετυλίγοντας τον ιστό της οικογένειας, ακριβώς τη στιγμή που το ίδιο το έθνος βρίσκεται σε μια περίοδο ανησυχητικής και δύσκολης αβεβαιότητας.

Η ιδέα για την «Επέτειο» προήλθε εξίσου από το μυαλό και την καρδιά του συν-σεναριογράφου-σκηνοθέτη, Jan Komasa. «Πάντα ήθελα να κάνω μια ταινία που να διαδραματίζεται σε διάστημα πέντε, έξι ή επτά ετών και να δείχνει την εξέλιξη των ζωών και των σχέσεων», λέει, ένα παζλ αφήγησης που βρήκε τεχνικά και καλλιτεχνικά συναρπαστικό.

Ταυτόχρονα, ως ο μεγαλύτερος από τέσσερα παιδιά, ο Komasa – ένας Πολωνός σκηνοθέτης του οποίου το δράμα του 2019, Corpus Christi, έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ® για την καλύτερη διεθνή ταινία μεγάλου μήκους – εμπνεύστηκε συναισθηματικά από την ιδέα της καταγραφής της εξέλιξης μιας μεγάλης οικογένειας.

«Αντιπαραθέτω εικόνες από Χριστούγεννα με ένα άλλο και ένα άλλο, και μπορούσα να δω μικρές αλλαγές με την πάροδο των ετών», λέει για τη δική του οικογένεια. «Ήταν πάντα τρομακτικό σε κάποιο βαθμό επειδή αυτό είναι κάτι που δεν έχεις κανέναν έλεγχο – ο χρόνος». Αυτά τα νήματα ενώθηκαν στο όραμα του για την «Επέτειο», «μια κοινωνική αποκάλυψη, ιδωμένη από την οπτική γωνία μιας οικογένειας», λέει. «Καθώς αυτοί οι δεσμοί τίθενται σε αταξία, κάτι που φαινομενικά είναι συνεκτικό στην αρχή, μετατρέπεται σε χάος».

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ SPENTZOS FILM