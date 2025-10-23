Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο! Η οικογένειά του ανακοίνωσε το μέρος και την ώρα της κηδείας του

Η ανάρτηση που έκανε η οικογένειά του στα social media για το πότε θα αποχαιρετήσει ο κόσμος τον μεγάλο δημιουργό

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από την ζωή ο Διονύσης Σαββόπουλος το βράδυ της Τρίτης με τον θάνατό του να σκορπίζει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο κι όχι μόνο. Ο μεγάλος δημιουργός νοσηλευόταν από τις 6 Οκτωβρίου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας, καθώς είχε επιβαρυνθεί η υγεία του και είχε εμφανίσει προβλήματα με την καρδιά του.

Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών ενώ μετά την εξόδιο ακολουθία, θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Μάλιστα, επιθυμία των συγγενών του είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στην πόλη που γεννήθηκε, τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, πριν την κηδεία θα έχει προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα.

«Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

– στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

– στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος. Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας του Διονύση Σαββόπουλου.

