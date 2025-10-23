Full in love η Ηλιάνα Παπαγεωργίου! Η αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη

Απάντησε για το πότε θα γίνει το μυστήριο και θα ντυθεί νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της

Στην κάμερα της εκπομπής Happy Day μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, με τον οποίο ήταν μαζί στο παρελθόν, είχαν παντρευτεί, είχαν χωρίσει και τώρα που είναι ξανά μαζί, της έκανε πρόταση γάμου.

Αρχικά, σχετικά με το GNTM που έχει επιστρέψει στο STAR και προβάλλεται κάθε Παρασκευή, είπε: «Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις για τον επόμενο κύκλο».

Διάβασε επίσης: Η απρόσμενη δήλωση της Λένας Δροσάκη για την σχέση Αθηνάς Οικονομάκου-Μπρούνο Τσερέλα

Στη συνέχεια, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε για το πότε θα γίνει το μυστήριο και θα ντυθεί νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της: «Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα για το γάμο μου, δεν έχω προλάβει και δεν ξέρω αν ο Μπράτης θα μου σχεδιάσει το νυφικό. Θέλω να πάρω λίγο το χρόνο μου, μπορώ;

Η Ζενεβιέβ φυσικά και θα είναι καλεσμένη, οργάνωσε το bachelorette. Έβαλα δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία. Δεν περίμενα όταν χώρισα ότι θα παντρευτώ ξανά τον ίδιο άνθρωπο».





Διάβασε επίσης: Η Μάρω Λύτρα παντρεύτηκε για τρίτη φορά! Το τρυφερό post από τον γάμο με τον σύζυγό της

Δες κι αυτό…