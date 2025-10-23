Christmas dreamers: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα σε όλη την Ελλάδα

Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής παρουσιάζουν το Christmas Dreams σε πέντε πόλεις, με γιορτινή διάθεση και αγαπημένα τραγούδια

Με Χριστουγεννιάτικα όνειρα και γιορτινή διάθεση, νοσταλγία και φως και κυρίως με υπέροχα τραγούδια,

ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής, πρόκειται να εμφανιστούν σε πέντε διαφορετικές πόλεις.

Πρώτος σταθμός το Ηράκλειο Κρήτης 17 Δεκεμβρίου (Αστόρια), ακολουθεί ο Βόλος στις 19 Δεκεμβρίου (Δημοτικό Θέατρο Βόλου “Βαγγέλης Παπαθανασίου”).

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ

Επόμενος σταθμός η Αθήνα 22 και 23 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς. Στη συνέχεια θα περάσουν από την Πάτρα στις 26 Δεκεμβρίου (Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πάτρας) και θα ολοκληρώσουν αυτή τη μικρή περιοδεία στη Θεσσαλονίκη, στις 29 και 30 Δεκεμβρίου (RADIO CITY).

Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής επέλεξαν να μιλήσουν οι ίδιοι με το προσωπικό τους ύφος για τις εμφανίσεις τους.

Με ένα γράμμα από καρδιάς! Christmas Dreams ή αλλιώς Χριστουγεννιάτικα όνειρα από τον Μάριο Φραγκούλη και το Γιώργο Περρή.

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΡΗΣ

Αγαπημένοι μας φίλοι,

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή που μας ενώνει όλους, οικογένεια και φίλους και μας πλημμυρίζει με χαρά και χρυσόσκονη.

Στο άκουσμα και μόνο της λέξης Χριστούγεννα χαμογελάμε λίγο περισσότερο, κάνουμε λίστες δώρων, γινόμαστε πιο αυθόρμητοι, ονειρευόμαστε μελομακάρονα και κουραμπιέδες και χαζεύουμε τα φωτάκια στο δέντρο.

Τη φετινή χρονιά, καθώς ο κόσμος μας συνεχίζει να ραγίζει, νιώσαμε πιο έντονα από ποτέ την ανάγκη να κρατηθούμε από αυτά που μας συνδέουν: το φως, την ελπίδα, την ειρήνη, τη χαρά και την αγάπη.

Με αυτή τη διάθεση στις καρδιές μας και με τους δύο μικρούς μας εαυτούς στην αφίσα, συναντιόμαστε ξανά μαζί επί σκηνής τον Δεκέμβριο για να σας ταξιδέψουμε στα Χριστουγεννιάτικα όνειρα των παιδικών μας χρόνων, όπου όλα ήταν ασφαλή, ξέγνοιαστα, ζεστά και αθώα.

Αυτές τις βραδιές τις ονειρευόμαστε σαν μία ζεστή αγκαλιά, όπου όλοι μαζί θα μαζευτούμε σαν μία μεγάλη οικογένεια και θα τραγουδήσουμε την αγάπη. Εμείς αποφασίσαμε ότι ακόμα υπάρχει φως, αρκεί να καταφέρουμε να κοιτάξουμε και τον 8χρονο, αλλά και τον μελλοντικό 80χρονο εαυτό μας στον καθρέφτη και όταν τον ρωτήσουμε τι έχει καταφέρει, να νιώσει περήφανος για αυτό που είναι και για την αγάπη και τη χαρά που μοίρασε.

Μετράμε τις μέρες αντίστροφα και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε μαζί σας τη μαγεία των Χριστουγέννων, ο ένας πλάι στον άλλο.

Με αγάπη,

Μάριος Φραγκούλης & Γιώργος Περρής

Παραστάσεις:

• 17 Δεκεμβρίου – Αστόρια, Ηράκλειο Κρήτης

• 19 Δεκεμβρίου – Δημοτικό Θέατρο Βόλου “Βαγγέλης Παπαθανασίου”

• 22 και 23 Δεκεμβρίου – Θέατρο Παλλάς, Αθήνα

• 26 Δεκεμβρίου – Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πάτρας

• 29 και 30 Δεκεμβρίου – RADIO CITY, Θεσσαλονίκη

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.ticketservices.gr/event/christmas-dreams-mario-frangoulis-george-perris/

Διάβασε επίσης: Netflix, Mattel και Hasbro φτιάχνουν παιχνίδια KPop Demon Hunters