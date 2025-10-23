H M·A·C Cosmetics Greece υποδέχεται τη Μαρίνα Σάττι ως τη νέα της ambassador

Η M·A·C δίνει φωνή σε κάθε μορφή έκφρασης ενώ η Μαρίνα Σάττι τη μετατρέπει σε ρυθμό, κίνηση και τέχνη. Μαζί δημιουργούν μια νέα ενέργεια στην ελληνική σκηνή του makeup που είναι ανεπιτήδευτη, τολμηρή και αληθινή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη M·A·C στην Ελλάδα.

«H M·A·C πάντα υπήρξε συνώνυμη με τη διαφορετικότητα, την τόλμη και τη δημιουργική ελευθερία και η Μαρίνα Σάττι ενσαρκώνει άψογα αυτό το μήνυμα με τη μοναδικότητα της. Είμαστε πολύ περήφανοι που ενώνει τη φωνή της με τη δική μας γιατί η δυναμική της προσωπικότητα εκφράζει απόλυτα τις αξίες του brand», Σοφία Μουσδράκα, Brand Director MAC Cosmetics Balkans.

Η συνεργασία ξεκινά με την καμπάνια “ I Only Wear MAC”, ένα statement για τη δύναμη του να νιώθεις ο εαυτός σου και να μη χρειάζεσαι τίποτα περισσότερο για να το πετύχεις. Η Μαρίνα Σάττι φωτογραφίζεται φορώντας μόνο το Studio Radiance Serum Powdered foundation της M·A·C Cosmetics και αποκαλύπτει την πιο αυθεντική εκδοχή της, χωρίς φίλτρα, χωρίς άμυνες. Το μακιγιάζ άλλωστε είναι μια δήλωση ταυτότητας και η Μαρίνα Σάττι, “only wears confidence”, “only wears truth”, “only wears M·A·C ”!

«Δε με νοιάζει να δείχνω τέλεια, με νοιάζει να είμαι αληθινή. Το μακιγιάζ δεν είναι για να κρύβομαι, αλλά για να είμαι όπως νιώθω.», Μαρίνα Σάττι, M·A·C Greece’s Ambassador.

Η Μαρίνα Σάττι γίνεται το νέο πρόσωπο της M·A·C, εκπροσωπώντας ένα κοινό που εκφράζεται χωρίς όρια και ζει με πάθος.

@maccosmeticsgreece #IONLYWEARMAC

