Η Megan Thee Stallion γίνεται Lover Girl και το Internet λιώνει από ανυπομονησία

Η Megan Thee Stallion επιστρέφει με νέο single και μια πλευρά που οι θαυμαστές της δεν είχαν ξαναδεί. Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του τραγουδιού «Lover Girl» έρχεται επίσημα στις 24 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της ράπερ σε μια πιο ρομαντική, παιχνιδιάρικη φάση της καριέρας της. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης της Megan Thee Stallion στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου έγραψε: «LOVER GIRL FRIDAY», προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της, γνωστούς ως Hotties.

Στην ανάρτηση απεικονίζεται το χέρι της καλλιτέχνιδας να κρατά ένα κόκκινο γλειφιτζούρι σε σχήμα καρδιάς με χαραγμένη την ημερομηνία «10/24».

Το «Lover Girl» περιλαμβάνει δείγμα από το τραγούδι των Total «Kissin’ You» και είχε πρωτοπαρουσιαστεί στις 3 Οκτωβρίου σε μικρό απόσπασμα που έγινε αμέσως viral. Στο teaser, η Megan Thee Stallion ραπάρει για τον σύντροφό της, τον μπασκετμπολίστα Klay Thompson, λέγοντας: «My man, my man, my man, my baby, my baby… Spoiling me, driving me crazy».

Η σχέση της Megan Thee Stallion με τον Klay Thompson έγινε γνωστή στις αρχές του έτους, όταν το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού gala της Pete & Thomas Foundation τον Ιούλιο. Σε συνέντευξή της στο Page Six, η καλλιτέχνιδα μίλησε με ειλικρίνεια για τον δεσμό τους, δηλώνοντας: «Δεν έχω βγει ποτέ με κάποιον τόσο ευγενικό. Είναι η πρώτη μου σχέση με έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά καλός και με κάνει ειλικρινά ευτυχισμένη».

Το «Lover Girl» είναι το δεύτερο single της Megan Thee Stallion για το 2025, μετά το «Whenever», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Η νέα της δουλειά φαίνεται να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, όπου η ωμή δυναμικότητα συνδυάζεται με τη ρομαντική εξομολόγηση.

