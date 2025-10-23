Δες τη Demi Lovato να τραγουδά το ολοκαίνουριο single της Here All Night (Video)

Στο BBC Radio 1 Live Lounge, η Demi Lovato παρουσιάζει ένα δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της «It’s Not That Deep», που κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου

Η Demi Lovato απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν γνωρίζει όρια όταν πρόκειται για τη μουσική της ταυτότητα. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο BBC Radio 1 Live Lounge, όπου παρουσίασε ζωντανά το ολοκαίνουργιο single της «Here All Night», προαναγγέλλοντας έτσι το επερχόμενο pop άλμπουμ της με τίτλο «It’s Not That Deep», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου.

Μετά από μια περίοδο έντονου πειραματισμού με τη ροκ μουσική, η Demi Lovato φαίνεται να επιστρέφει στις pop ρίζες που την ανέδειξαν, αυτή τη φορά όμως με νέα ωριμότητα και δημιουργική αυτοπεποίθηση. Το «Here All Night» συνδυάζει τη χαρακτηριστική φωνητική της δύναμη με μια πιο ανάλαφρη, θετική ενέργεια. Η τραγουδίστρια έδωσε ένα πρώτο δείγμα του ήχου που πρόκειται να χαρακτηρίσει το νέο της μουσικό κεφάλαιο.

Η ίδια η Demi Lovato δείχνει πλέον πιο σίγουρη από ποτέ. Με το «It’s Not That Deep» φαίνεται να γεφυρώνει τα δύο της μουσικά σύμπαντα –το rock και την pop– αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε μια νέα δημιουργική φάση. Η μετάβασή της από τον έντονο ήχο του προηγούμενου άλμπουμ της στο φωτεινότερο, πιο ώριμο pop στυλ, υπογραμμίζει μια καλλιτέχνιδα που γνωρίζει πλέον ποια είναι, χωρίς να φοβάται να εξελίσσεται.

Με τη χαρακτηριστική ειλικρίνεια και ενέργειά της, η Demi Lovato επιστρέφει για να μας υπενθυμίσει πως η pop μπορεί να είναι εξίσου δυνατή, συναισθηματική και αυθεντική, αρκεί να έχει ψυχή.

