MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 23.10.2025

Δες τη Demi Lovato να τραγουδά το ολοκαίνουριο single της Here All Night (Video)

Στο BBC Radio 1 Live Lounge, η Demi Lovato παρουσιάζει ένα δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της «It’s Not That Deep», που κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Demi Lovato απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν γνωρίζει όρια όταν πρόκειται για τη μουσική της ταυτότητα. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο BBC Radio 1 Live Lounge, όπου παρουσίασε ζωντανά το ολοκαίνουργιο single της «Here All Night», προαναγγέλλοντας έτσι το επερχόμενο pop άλμπουμ της με τίτλο «It’s Not That Deep», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου.

https://www.instagram.com/ddlovato

Διάβασε επίσης: Demi Lovato: Η πρόταση γάμου που έγινε… τραγούδι

Μετά από μια περίοδο έντονου πειραματισμού με τη ροκ μουσική, η Demi Lovato φαίνεται να επιστρέφει στις pop ρίζες που την ανέδειξαν, αυτή τη φορά όμως με νέα ωριμότητα και δημιουργική αυτοπεποίθηση. Το «Here All Night» συνδυάζει τη χαρακτηριστική φωνητική της δύναμη με μια πιο ανάλαφρη, θετική ενέργεια. Η τραγουδίστρια έδωσε ένα πρώτο δείγμα του ήχου που πρόκειται να χαρακτηρίσει το νέο της μουσικό κεφάλαιο.

 

Η ίδια η Demi Lovato δείχνει πλέον πιο σίγουρη από ποτέ. Με το «It’s Not That Deep» φαίνεται να γεφυρώνει τα δύο της μουσικά σύμπαντα –το rock και την pop– αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε μια νέα δημιουργική φάση. Η μετάβασή της από τον έντονο ήχο του προηγούμενου άλμπουμ της στο φωτεινότερο, πιο ώριμο pop στυλ, υπογραμμίζει μια καλλιτέχνιδα που γνωρίζει πλέον ποια είναι, χωρίς να φοβάται να εξελίσσεται.

Με τη χαρακτηριστική ειλικρίνεια και ενέργειά της, η Demi Lovato επιστρέφει για να μας υπενθυμίσει πως η pop μπορεί να είναι εξίσου δυνατή, συναισθηματική και αυθεντική, αρκεί να έχει ψυχή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Demi Lovato κάνει δυναμικό comeback με νέο album

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Demi Lovato SINGLE
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Megan Thee Stallion γίνεται Lover Girl και το Internet λιώνει από ανυπομονησία

Η Megan Thee Stallion γίνεται Lover Girl και το Internet λιώνει από ανυπομονησία

23.10.2025
Επόμενο
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

23.10.2025

Δες επίσης

Οι Bon Jovi on tour μετά την επέμβαση του Jon Bon Jovi
Μουσικά Νέα

Οι Bon Jovi on tour μετά την επέμβαση του Jon Bon Jovi

23.10.2025
Η Megan Thee Stallion γίνεται Lover Girl και το Internet λιώνει από ανυπομονησία
Μουσικά Νέα

Η Megan Thee Stallion γίνεται Lover Girl και το Internet λιώνει από ανυπομονησία

23.10.2025
Η Selena Gomez επιστρέφει με νέο single και 80s vibes στο video clip «In the Dark»
Μουσικά Νέα

Η Selena Gomez επιστρέφει με νέο single και 80s vibes στο video clip «In the Dark»

23.10.2025
Christmas dreamers: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα σε όλη την Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Christmas dreamers: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα σε όλη την Ελλάδα

23.10.2025
Μήνυση στη Lizzo για το TikTok τραγούδι που τρόλαρε τη Sydney Sweeney
Μουσικά Νέα

Μήνυση στη Lizzo για το TikTok τραγούδι που τρόλαρε τη Sydney Sweeney

23.10.2025
Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026

23.10.2025
Ο Benson Boone στο Rocket Garden για μια… απογειωτική συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο Benson Boone στο Rocket Garden για μια… απογειωτική συναυλία

23.10.2025
Netflix, Mattel και Hasbro φτιάχνουν παιχνίδια KPop Demon Hunters
Μουσικά Νέα

Netflix, Mattel και Hasbro φτιάχνουν παιχνίδια KPop Demon Hunters

22.10.2025
Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το δώρο που έλαβε από τη Beyoncé και δεν αποχωρίζεται ποτέ

22.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής