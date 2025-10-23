MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
UNCATEGORIZED 23.10.2025

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του Φεστιβάλ, τα βιωματικά προγράμματα που δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον κινηματογράφο… αλλά και τον εαυτό τους, είναι και πάλι εδώ! 
Mad.gr

Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

Πώς γεννιέται μια ιστορία μέσα από την κάμερα; Πώς οι ήχοι, οι εικόνες και οι κινήσεις ενώνονται για να αφηγηθούν κάτι μαγικό; Ποιο είναι το μυστικό πίσω από την τέχνη του animation ή του ντοκιμαντέρ; Μια σειρά από κινηματογραφικά εργαστήρια προσκαλούν παιδιά και εφήβους να πειραματιστούν με την κινηματογραφική γλώσσα, να συνεργαστούν και να ανακαλύψουν τη δύναμη της αφήγησης και της φαντασίας μέσα από τον φακό.

Γνωρίστε τα εργαστήρια για παιδιά και εφήβους του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Μίλα μου, Ταινία! 
Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο
Για παιδιά 4 – 6 ετών
Το Παιχνίδι του Κινηματογράφου
Εργαστήριο κινηματογράφου
Για παιδιά 4 – 6 ετών
Οπτικά Προ-κινηματογραφικά Παιχνίδια
Εργαστήριο animation
Για παιδιά 9 – 11 ετών
Κάτι Τρέχει με την Τέχνη…
Εργαστήριο animation
Για παιδιά 7 – 9 ετών
Όταν ζωντανεύει το χαρτί 
Εισαγωγή στην τεχνική stop motion animation
Για παιδιά 8 – 12 ετών
Εξερευνώντας τα Ηχητικά Εφέ στον Κινηματογράφο: η τέχνη του Foley 
Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο
Για παιδιά 10 – 14 ετών
Τι με Περιμένει στην Εφηβεία; 
Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο
Για παιδιά 9 – 12 ετών και τους γονείς τους
Cinematherapy: Μαθαίνοντας μέσα από τις ιστορίες της οθόνης
Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο
Για εφήβους από 13 ετών
Όλοι στο Κάδρο
Εργαστήριο Ακουστικής Περιγραφής
Για παιδιά με οπτική αναπηρία και μη, 10+ ετών.

Στα Story Labs, τα παιδιά παρακολουθούν αποσπάσματα από ταινίες ή σενάρια επαγγελματιών του οπτικοακουστικού χώρου που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, κάνουν παρατηρήσεις και δίνουν ιδέες στους δημιουργούς! Συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό στις ταινίες που θα παρακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια!

STORY LABS ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ
Εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου με τον Νίκο Νταγιαντά
Για παιδιά 10 – 12 ετών
Εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου με την Ίριδα Μπαγλανέα
Για παιδιά από 12 ετών

Φέτος διοργανώνουμε και διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα με όλα τα μυστικά για το πώς μπορούν να εισάγουν το σινεμά στην τάξη και να αξιοποιήσουν τις κινηματογραφικές ιστορίες ως εργαλείο κατανόησης του κόσμου.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δημοτικού 
Καλές πρακτικές χρήσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία – CINEDU στο Δημοτικό
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από την κινηματογραφική εμπειρία στη μαθησιακή διαδικασία: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου REBOOT και καλές πρακτικές κινηματογραφικής εκπαίδευσης
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου
Δημιουργικότητα  – Κριτική Θέαση – Οπτικός Πολιτισμός: Πώς συνδυάζονται τα 3 Cs στην Εκπαίδευση ( Creativity – Critical Viewing – Culture)

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΤΣΙΒΑΛ

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), της Αναπτυξιακής Αθήνας και του Athens Film Office. To πρόγραμμα “Όλοι στο Κάδρο” τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV, Mad Radio 106,2 & Mad.gr

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δες τη Demi Lovato να τραγουδά το ολοκαίνουριο single της Here All Night (Video)

Δες τη Demi Lovato να τραγουδά το ολοκαίνουριο single της Here All Night (Video)

23.10.2025
Επόμενο
Quick escape: Οι πιο ωραίες μονοήμερες γύρω από την Αθήνα για την 28 Οκτωβρίου

Quick escape: Οι πιο ωραίες μονοήμερες γύρω από την Αθήνα για την 28 Οκτωβρίου

23.10.2025

Δες επίσης

To “Mega Star” έκανε πάρτυ-έκπληξη στον Λευτέρη Πανταζή για τα γενέθλιά του!
UNCATEGORIZED

To “Mega Star” έκανε πάρτυ-έκπληξη στον Λευτέρη Πανταζή για τα γενέθλιά του!

26.03.2021
Mad Radio Superstar Weekends: K-pop weekend 27 – 28 Μαρτίου
News

Mad Radio Superstar Weekends: K-pop weekend 27 – 28 Μαρτίου

23.03.2021
O DJ Stephan έκανε θεαματική “είσοδο” στο House of Barz!
UNCATEGORIZED

O DJ Stephan έκανε θεαματική “είσοδο” στο House of Barz!

18.03.2021
Eurovision 2021: Θερμή υποδοχή για την Ελληνική συμμετοχή και το “Last Dance” από την Ευρώπη!
UNCATEGORIZED

Eurovision 2021: Θερμή υποδοχή για την Ελληνική συμμετοχή και το “Last Dance” από την Ευρώπη!

16.03.2021
Ο Κόμης Χ κυκλοφορεί το νέο του single με τίτλο “Μακάρι”!
UNCATEGORIZED

Ο Κόμης Χ κυκλοφορεί το νέο του single με τίτλο “Μακάρι”!

12.03.2021
H Τζένη Γεωργιάδη και ο Βασίλης Δήμας μας τραγούδησαν την «Απορία» τους!
UNCATEGORIZED

H Τζένη Γεωργιάδη και ο Βασίλης Δήμας μας τραγούδησαν την «Απορία» τους!

10.03.2021
Η Κάτια Ταραμπάνκο θα πήγαινε ξανά στο Survivor αν έπαιρνε 15 κιλά!
UNCATEGORIZED

Η Κάτια Ταραμπάνκο θα πήγαινε ξανά στο Survivor αν έπαιρνε 15 κιλά!

05.03.2021
Ο Dino MFU έπαιξε έναν πολύ fun γύρο του «Βρες τον στίχο»!
UNCATEGORIZED

Ο Dino MFU έπαιξε έναν πολύ fun γύρο του «Βρες τον στίχο»!

04.03.2021
Eurovision 2021: Η παρουσίαση του ελληνικού τραγουδιού για τον φετινό μουσικό διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου!
UNCATEGORIZED

Eurovision 2021: Η παρουσίαση του ελληνικού τραγουδιού για τον φετινό μουσικό διαγωνισμό θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου!

25.02.2021
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής