Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του Φεστιβάλ, τα βιωματικά προγράμματα που δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον κινηματογράφο… αλλά και τον εαυτό τους, είναι και πάλι εδώ!

Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

Πώς γεννιέται μια ιστορία μέσα από την κάμερα; Πώς οι ήχοι, οι εικόνες και οι κινήσεις ενώνονται για να αφηγηθούν κάτι μαγικό; Ποιο είναι το μυστικό πίσω από την τέχνη του animation ή του ντοκιμαντέρ; Μια σειρά από κινηματογραφικά εργαστήρια προσκαλούν παιδιά και εφήβους να πειραματιστούν με την κινηματογραφική γλώσσα, να συνεργαστούν και να ανακαλύψουν τη δύναμη της αφήγησης και της φαντασίας μέσα από τον φακό.

Γνωρίστε τα εργαστήρια για παιδιά και εφήβους του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ.

Μίλα μου, Ταινία!

Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο

Για παιδιά 4 – 6 ετών Το Παιχνίδι του Κινηματογράφου

Εργαστήριο κινηματογράφου

Για παιδιά 4 – 6 ετών

Οπτικά Προ-κινηματογραφικά Παιχνίδια

Εργαστήριο animation

Για παιδιά 9 – 11 ετών Κάτι Τρέχει με την Τέχνη…

Εργαστήριο animation

Για παιδιά 7 – 9 ετών

Όταν ζωντανεύει το χαρτί

Εισαγωγή στην τεχνική stop motion animation

Για παιδιά 8 – 12 ετών Εξερευνώντας τα Ηχητικά Εφέ στον Κινηματογράφο: η τέχνη του Foley

Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο

Για παιδιά 10 – 14 ετών

Τι με Περιμένει στην Εφηβεία;

Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο

Για παιδιά 9 – 12 ετών και τους γονείς τους Cinematherapy: Μαθαίνοντας μέσα από τις ιστορίες της οθόνης

Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο

Για εφήβους από 13 ετών

Όλοι στο Κάδρο

Εργαστήριο Ακουστικής Περιγραφής

Για παιδιά με οπτική αναπηρία και μη, 10+ ετών.

Στα Story Labs, τα παιδιά παρακολουθούν αποσπάσματα από ταινίες ή σενάρια επαγγελματιών του οπτικοακουστικού χώρου που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, κάνουν παρατηρήσεις και δίνουν ιδέες στους δημιουργούς! Συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό στις ταινίες που θα παρακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια!

Εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου με τον Νίκο Νταγιαντά

Για παιδιά 10 – 12 ετών Εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου με την Ίριδα Μπαγλανέα

Για παιδιά από 12 ετών

Φέτος διοργανώνουμε και διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα με όλα τα μυστικά για το πώς μπορούν να εισάγουν το σινεμά στην τάξη και να αξιοποιήσουν τις κινηματογραφικές ιστορίες ως εργαλείο κατανόησης του κόσμου.

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δημοτικού

Καλές πρακτικές χρήσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία – CINEDU στο Δημοτικό

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από την κινηματογραφική εμπειρία στη μαθησιακή διαδικασία: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου REBOOT και καλές πρακτικές κινηματογραφικής εκπαίδευσης

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου

Δημιουργικότητα – Κριτική Θέαση – Οπτικός Πολιτισμός: Πώς συνδυάζονται τα 3 Cs στην Εκπαίδευση ( Creativity – Critical Viewing – Culture)

