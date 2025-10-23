MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ταξίδι 23.10.2025

Quick escape: Οι πιο ωραίες μονοήμερες γύρω από την Αθήνα για την 28 Οκτωβρίου

tajidi
Μονοήμερες αποδράσεις γύρω από την Αθήνα για να γεμίσεις μπαταρίες, να χαλαρώσεις και να απολαύσεις το φθινοπωρινό τοπίο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φετινή αργία της 28ης Οκτωβρίου δεν προσφέρει τριήμερο, αφού η Δευτέρα μεσολαβεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να ζήσεις μια μικρή απόδραση που θα σου γεμίσει ενέργεια και έμπνευση. Αρκεί λίγη ώρα στο αυτοκίνητο ή στο λεωφορείο για να αφήσεις πίσω σου τη φασαρία της πόλης και να βρεθείς ανάμεσα σε γραφικά τοπία, παραδοσιακά χωριά και κρυφές γωνιές που μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από καρτ ποστάλ. Μια μονοήμερη εκδρομή μπορεί να γίνει η τέλεια ευκαιρία για να γεμίσεις μπαταρίες, να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τον φθινοπωρινό ήλιο.

Ακόμη και σε μία μόνο μέρα μπορείς να ζήσεις στιγμές που θα σου μείνουν αξέχαστες: βόλτες στα λιθόστρωτα σοκάκια, γεύσεις από παραδοσιακά προϊόντα, θέα που σου κόβει την ανάσα ή μια σύντομη περιήγηση σε ιστορικά μνημεία. Οι κοντινοί προορισμοί γύρω από την Αθήνα προσφέρουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην απόδραση και τη χαλάρωση, μετατρέποντας μια απλή Δευτέρα σε μια εμπειρία που αξίζει να ζήσεις.

monoimeri
Pinterest

Διάβασε επίσης: Η Σαρδηνία δίνει 15.000 ευρώ σε όσους θέλουν να μετακομίσουν στο νησί

Σούνιο

Το ακρωτήρι του Σουνίου και ο ναός του Ποσειδώνα είναι ιδανική επιλογή για μια μονοήμερη εκδρομή. Καθώς διασχίζεις την παραλιακή, θα απολαύσεις εκπληκτική θέα στη θάλασσα και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Εκεί μπορείς να περπατήσεις ανάμεσα στα αρχαία ερείπια, να βγάλεις φωτογραφίες με φόντο το βαθύ μπλε του Αιγαίου και να γευτείς φρέσκο ψάρι σε κάποια από τις ταβέρνες με θέα το ηλιοβασίλεμα.

sounio
https://el.wikipedia.org/

Λίμνη Μαραθώνα

Η λίμνη Μαραθώνα προσφέρει την τέλεια απόδραση στη φύση, για χαλαρές βόλτες, πικνίκ και στιγμές ηρεμίας. Περιπλανήσου ανάμεσα στα πεύκα γύρω από τη λίμνη και ακολούθησε τα μονοπάτια για περπάτημα. Αν θέλεις να συνδυάσεις φύση με πολιτισμό, επισκέψου το Μουσείο Μαραθώνα και μάθε περισσότερα για τη θρυλική μάχη του Μαραθώνα.

marathwna_limni
https://el.wikipedia.org/

Δίρφη, Εύβοια

Αν προτιμάς βουνό και λίγο πιο δραστήρια εκδρομή, η Δίρφη στην Εύβοια θα σε ενθουσιάσει. Η διαδρομή προς το χωριό προσφέρει εντυπωσιακή θέα, ενώ στα μικρά χωριά της περιοχής μπορείς να δοκιμάσεις παραδοσιακές γεύσεις όπως φρέσκια φασολάδα και ντόπιο μέλι. Τα μονοπάτια είναι ιδανικά για σύντομες πεζοπορίες και φωτογραφίες σε ένα μαγευτικό φθινοπωρινό τοπίο.

evoia
https://el.wikipedia.org/

Αράχωβα και Δελφοί

Η Αράχωβα, σε συνδυασμό με τους Δελφούς, προσφέρει ιστορία, γραφικότητα και υπέροχη θέα στα βουνά. Στην Αράχωβα μπορείς να χαθείς στα σοκάκια της, να απολαύσεις παραδοσιακά γλυκά και να κάνεις μικρές αγορές χειροποίητων προϊόντων. Οι Δελφοί, με τον αρχαιολογικό τους χώρο και το μουσείο, σου χαρίζουν μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία που αξίζει κάθε λεπτό της διαδρομής.

araxova
https://el.wikipedia.org/

Καλά Νερά, Λαύριο

Η παραλία Καλά Νερά κοντά στο Λαύριο είναι μια λιγότερο γνωστή αλλά πανέμορφη επιλογή για μονοήμερη εκδρομή. Ιδανική για χαλαρές βόλτες, φωτογραφίες και απογευματινό καφέ με θέα τη θάλασσα, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία από τις κλασικές εξορμήσεις γύρω από την Αθήνα.

Διάβασε επίσης: Ταξίδι με κολλητούς ή σύντροφο; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν αποφασίσεις

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ταξίδι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Μαθαίνουμε, δημιουργούμε, εκφραζόμαστε!

23.10.2025
Επόμενο
Πειραματική Σκηνή – Σκίτσο 1: Οδοιπορικό στη Σατίλα

Πειραματική Σκηνή – Σκίτσο 1: Οδοιπορικό στη Σατίλα

23.10.2025

Δες επίσης

5 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι κολλημένος στο friendzone
Life

5 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι κολλημένος στο friendzone

23.10.2025
5 γρήγορα tips για να μειώσεις το στρες πριν ξεκινήσει η μέρα σου
Life

5 γρήγορα tips για να μειώσεις το στρες πριν ξεκινήσει η μέρα σου

23.10.2025
Η Emma Stone εντυπωσιάζει με Louis Vuitton φόρεμα στην πρεμιέρα του Bugonia
Fashion

Η Emma Stone εντυπωσιάζει με Louis Vuitton φόρεμα στην πρεμιέρα του Bugonia

23.10.2025
H M·A·C Cosmetics Greece υποδέχεται τη Μαρίνα Σάττι ως τη νέα της ambassador
Beauty

H M·A·C Cosmetics Greece υποδέχεται τη Μαρίνα Σάττι ως τη νέα της ambassador

23.10.2025
Αυτά τα 3 outfits από της Χριστίνας Μπόμπας θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για το φθινοπωρινό styling
Fitness

Αυτά τα 3 outfits από της Χριστίνας Μπόμπας θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για το φθινοπωρινό styling

23.10.2025
Το spiced honey blonde είναι ό,τι πιο cozy μπορείς να θα δοκιμάσεις φέτος στα μαλλιά σου
Beauty

Το spiced honey blonde είναι ό,τι πιο cozy μπορείς να θα δοκιμάσεις φέτος στα μαλλιά σου

23.10.2025
Quilted chic: γιατί όλοι μιλούν ξανά για το καπιτονέ μπουφάν
Fashion

Quilted chic: γιατί όλοι μιλούν ξανά για το καπιτονέ μπουφάν

23.10.2025
Madwalk 2025: Η νέα γενιά των pop stars «ντύνει» τη μόδα όπως ποτέ ξανά!
Life

Madwalk 2025: Η νέα γενιά των pop stars «ντύνει» τη μόδα όπως ποτέ ξανά!

23.10.2025
Boy blush: Το ροζ που κάνει τα μαγουλά σου να κοκκινίζουν σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά
Beauty

Boy blush: Το ροζ που κάνει τα μαγουλά σου να κοκκινίζουν σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά

23.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής