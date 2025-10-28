MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»
Οι αρχικές επιλογές του Γιώργου Καπουτζίδη και οι εκπλήξεις που κέρδισαν τις καρδιές μας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η μεγάλη επιτυχία μιας σειράς πολλές φορές κρύβει ιστορίες και ανατροπές που το κοινό αγνοεί. Στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακοίνωσης του reunion της αγαπημένης σειράς του MEGA «Στο Παρά Πέντε», αποκαλύφθηκε ότι αρκετοί ρόλοι που αγαπήσαμε δεν ήταν αρχικά γραμμένοι για τους ηθοποιούς που τελικά τους ενσάρκωσαν.

Συγκεκριμένα, ο αρχικός ρόλος της Ντάλιας είχε προγραμματιστεί για μια γυναίκα 50-55 ετών και συγκεκριμένα για την Κάτια Δανδουλάκη. Ωστόσο, η ηθοποιός είχε ήδη δεσμευτεί για την καθημερινή σειρά «Βέρα στο δεξί» στον ίδιο σταθμό, με αποτέλεσμα η τελική επιλογή να αλλάξει. Όσο για τη Σμαράγδα Καρύδη, αν και αρχικά δεν ήταν στα πλάνα του δημιουργού Γιώργου Καπουτζίδη, σύντομα η στάση του άλλαξε, αποδεικνύοντας ότι οι πρώτες εντυπώσεις μπορούν να ανατραπούν.

Παράλληλα, ο ρόλος της Ζουμπουλίας είχε αρχικά προοριστεί για την Ελένη Γερασιμίδου, ενώ οι τελικοί συντελεστές που είδαμε στην οθόνη ήταν διαφορετικοί.

Παράλληλα, οι προσωπικές σχέσεις και η εμπιστοσύνη έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των ηθοποιών. Ο Αργύρης Αγγέλου και η Αγγελική Λάμπρη ήταν συμφοιτητές του Γιώργου Καπουτζίδη στη δραματική σχολή, γεγονός που οδήγησε τον δημιουργό να συνεργαστεί μαζί τους και να τους δώσει σημαντικούς ρόλους στη σειρά.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα ιστορία αφορά την Έφη Παπαθεοδώρου, που υποδύθηκε τη Θεοπούλα. Αρχικά, η ηθοποιός σκέφτηκε να αρνηθεί τη συμμετοχή λόγω κούρασης, όμως τελικά πείστηκε από τη συνάδελφό της Ειρήνη Κουμαριανού, η οποία έπαιζε τη γιαγιά Σοφία, αποδεικνύοντας πόσο σημαντικό είναι το κλίμα συνεργασίας στο πλατό.

Αυτές οι αλλαγές και ανατροπές αποδεικνύουν ότι πίσω από την επιτυχία μιας αγαπημένης σειράς κρύβονται όχι μόνο τα ταλέντα των ηθοποιών, αλλά και οι λεπτομέρειες της παραγωγής, οι συμπτώσεις και οι ανθρώπινες σχέσεις που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα.

