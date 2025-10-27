Τον αποθέωσε! Η ατάκα της Μαλού για τον σύζυγό της που έγινε viral

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο listening party της Ελένης Φουρέιρα και μίλησε στις κάμερες για τον αγαπημένο της

Στο listening party για το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα παρευρέθηκε και η Μαλού, η οποία κατά την διάρκεια της βραδιάς μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και τους ρεπόρτερ.

Μεταξύ άλλων, η δημοφιλής τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στον σύζυγό της, μιλώντας φυσικά με τα καλύτερα λόγια.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ζει στην Ελλάδα 20 χρόνια και πως μιλάει την γλώσσα καλύτερα ακόμα κι από την ίδια.

«Ο σύζυγός μου μιλάει τα ελληνικά καλύτερα και από εμένα παρότι είναι από το εξωτερικό. Είναι 20 χρόνια στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά η Μαλού.





