Πιο fit από ποτέ! Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει την γυμναστική που την κρατά σε φόρμα

Πώς η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού επανήλθε σε φόρμα με τη βοήθεια της γυμναστικής

Μπορεί να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, όμως η Αλεξάνδρα Νίκα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, δίνοντας συχνά μια γεύση από την καθημερινότητά της στους χιλιάδες followers της.

Πρόσφατα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο από τη ρουτίνα γυμναστικής της, περίπου έναν χρόνο μετά τη γέννηση του γιου τους, αποκαλύπτοντας πώς διατηρεί τη φυσική της κατάσταση σε εξαιρετικό επίπεδο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Αλεξάνδρα επιλέγει το Pilates Reformer, μια μέθοδο γυμναστικής που συνδυάζει δύναμη, ευλυγισία και έλεγχο, χωρίς καταπόνηση. Η ίδια δείχνει να έχει ενσωματώσει πλήρως την άσκηση αυτή στην καθημερινότητά της, και τα αποτελέσματα είναι εμφανή.

Το Pilates Reformer θεωρείται ιδανική επιλογή για γυναίκες που βρίσκονται στο στάδιο της μεταγεννητικής αποκατάστασης, καθώς ενισχύει τον κορμό, βελτιώνει τη στάση του σώματος και βοηθά στην ασφαλή επαναφορά της φυσικής κατάστασης μετά την εγκυμοσύνη.

Η παρουσία της στα social media, αν και διακριτική, δείχνει μια γυναίκα ισορροπημένη, υγιή και αποφασισμένη να φροντίζει το σώμα και την ψυχή της, δίνοντας, παράλληλα, έμπνευση και σε άλλες γυναίκες.

