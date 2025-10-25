MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 25.10.2025

Πιο fit από ποτέ! Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει την γυμναστική που την κρατά σε φόρμα

Αλεξάνδρα Νίκα Κωνσταντίνος Αργυρός συναυλία
Πώς η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού επανήλθε σε φόρμα με τη βοήθεια της γυμναστικής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, όμως η Αλεξάνδρα Νίκα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, δίνοντας συχνά μια γεύση από την καθημερινότητά της στους χιλιάδες followers της.

Πρόσφατα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο από τη ρουτίνα γυμναστικής της, περίπου έναν χρόνο μετά τη γέννηση του γιου τους, αποκαλύπτοντας πώς διατηρεί τη φυσική της κατάσταση σε εξαιρετικό επίπεδο.

Αλεξάνδρα Νίκα
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Διάβασε επίσης: Bye bye Ελλάδα! Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα φεύγουν για Αμερική με τον γιο τους

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Αλεξάνδρα επιλέγει το Pilates Reformer, μια μέθοδο γυμναστικής που συνδυάζει δύναμη, ευλυγισία και έλεγχο, χωρίς καταπόνηση. Η ίδια δείχνει να έχει ενσωματώσει πλήρως την άσκηση αυτή στην καθημερινότητά της, και τα αποτελέσματα είναι εμφανή.

Αλεξάνδρα Νίκα

Το Pilates Reformer θεωρείται ιδανική επιλογή για γυναίκες που βρίσκονται στο στάδιο της μεταγεννητικής αποκατάστασης, καθώς ενισχύει τον κορμό, βελτιώνει τη στάση του σώματος και βοηθά στην ασφαλή επαναφορά της φυσικής κατάστασης μετά την εγκυμοσύνη.

@alexandra.nika Mornings #reformerpilates ♬ Edge of Desire – Jonas Blue & Malive

Η παρουσία της στα social media, αν και διακριτική, δείχνει μια γυναίκα ισορροπημένη, υγιή και αποφασισμένη να φροντίζει το σώμα και την ψυχή της, δίνοντας, παράλληλα, έμπνευση και σε άλλες γυναίκες.

Διάβασε επίσης: Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ γυμναστική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa

25.10.2025
Επόμενο
Famous Last Words: Η σειρά του Netflix που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της

Famous Last Words: Η σειρά του Netflix που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της

25.10.2025

Δες επίσης

Victoria Beckham: Οι Spice Girls, το alter ego και η μακρά πορεία προς την αυτοεκτίμηση
Celeb News

Victoria Beckham: Οι Spice Girls, το alter ego και η μακρά πορεία προς την αυτοεκτίμηση

25.10.2025
Από τη σιωπή στη δύναμη! Η μάχη της Victoria Beckham με τη διατροφική διαταραχή και η εξομολόγηση που άργησε 20 χρόνια
Celeb News

Από τη σιωπή στη δύναμη! Η μάχη της Victoria Beckham με τη διατροφική διαταραχή και η εξομολόγηση που άργησε 20 χρόνια

24.10.2025
Η μητέρα του Jack Black έσωσε τους αστροναύτες του Apollo 13
Celeb News

Η μητέρα του Jack Black έσωσε τους αστροναύτες του Apollo 13

24.10.2025
Η Kim Kardashian μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για τη στιγμή που έμαθε ότι έχει ανεύρυσμα στον εγκέφαλο
Celeb News

Η Kim Kardashian μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για τη στιγμή που έμαθε ότι έχει ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

24.10.2025
Selena Gomez-Benny Blanco: Γέλια, pizza rolls και οι πρώτες στιγμές μετά τον γάμο
Celeb News

Selena Gomez-Benny Blanco: Γέλια, pizza rolls και οι πρώτες στιγμές μετά τον γάμο

24.10.2025
Party με άρωμα Halloween για την Ανδρομάχη! Γιόρτασε τα 30 ντυμένη «διαβολάκι» (Δείτε φωτογραφίες)
Celeb News

Party με άρωμα Halloween για την Ανδρομάχη! Γιόρτασε τα 30 ντυμένη «διαβολάκι» (Δείτε φωτογραφίες)

23.10.2025
Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα έγινε 11 μηνών! Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram
Celeb News

Ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα έγινε 11 μηνών! Η τρυφερή φωτογραφία στο Instagram

23.10.2025
Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο! Η οικογένειά του ανακοίνωσε το μέρος και την ώρα της κηδείας του
Celeb News

Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο! Η οικογένειά του ανακοίνωσε το μέρος και την ώρα της κηδείας του

23.10.2025
Full in love η Ηλιάνα Παπαγεωργίου! Η αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη
Celeb News

Full in love η Ηλιάνα Παπαγεωργίου! Η αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη

23.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής