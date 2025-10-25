MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 25.10.2025

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa

Την επόμενη φορά που θα απολαύσεις ζυμαρικά, φαντάσου ποιον διάσημο έχεις στο πιάτο σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών, μια ευκαιρία να εκτιμήσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα και δημοφιλή φαγητά στον κόσμο! Τα ζυμαρικά δεν είναι απλά νόστιμα και θρεπτικά, έχουν και την ιδιαίτερη μαγεία να μας φέρνουν κοντά, να δημιουργούν στιγμές χαράς και κοινής απόλαυσης.

Αλλά… φαντάσου για λίγο…

Αν οι αγαπημένοι μας σταρ ήταν ζυμαρικά, ποιο είδος θα τους ταίριαζε;

Ο George Clooney; Σίγουρα θα ήταν μια κλασική και κομψή επιλογή, όπως τα φρέσκα λαζάνια. Κομψός, διαχρονικός και με παρουσία που μαγνητίζει, όπως τα λαζάνια που όλοι αγαπάμε και θεωρούνται πάντα μια σίγουρη επιλογή για ένα πλούσιο γεύμα.

Η Dua Lipa; Μια τραγουδίστρια με μοντέρνο στυλ και δυναμική προσωπικότητα, που ξεχωρίζει και εξελίσσεται συνεχώς. Της ταιριάζουν τα πολύχρωμα pasta fusilli ή τα ζυμαρικά με έντονες γεύσεις, όπως τα πικάντικα πέννες με πέστο ή κόκκινη σάλτσα, που απογειώνουν το πιάτο με ζωντάνια και χαρακτήρα.

dua_lipa
https://www.instagram.com/dualipa/?hl=el

Ο Dwayne The Rock Johnson; Σίγουρα θα ήταν tortellini, μικρά, γεμιστά και ισχυρά σε χαρακτήρα, όπως και ο ίδιος.

Η Beyoncé; Μια λαμπερή και πολυδιάστατη προσωπικότητα που ταιριάζει με τα κομψά ravioli γεμιστά με ακριβές και πλούσιες γεύσεις, που εντυπωσιάζουν σε κάθε μπουκιά.

Η Zendaya; Νεανική και φρέσκια, με άπειρες δυνατότητες, σαν τα spaghetti, κλασικά, αλλά πάντα επίκαιρα και αγαπημένα.

zendaya_hair
https://www.instagram.com/zendaya/

Ο Chris Hemsworth; Άνδρας με δυναμισμό και γοητεία, όπως τα penne rigate, απλά αλλά με χαρακτήρα.

Η Ariana Grande; Γλυκιά και παιχνιδιάρα, όπως τα farfalle (οι περίφημες «πεταλούδες») που δίνουν χρώμα και χαρά στο πιάτο.

Ο Leonardo DiCaprio; Spaghetti alla carbonara, κλασικός, με έντονη προσωπικότητα και πάντα στη μόδα.

Leonardo DiCaprio
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Taylor Swift; Tagliatelle, ρομαντική, κομψή και αγαπητή σε όλους, με διαχρονικό στυλ.

Η Billie Eilish; Orecchiette, μοναδική, ξεχωριστή και με διαφορετικό στυλ που τραβάει την προσοχή.

Η Jennifer Lopez; Tortellini, λαμπερή, γεμάτη ζωή και κομψότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Brad Pitt; Rigatoni, απλός αλλά γεμάτος χαρακτήρα και δυναμισμό.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών μας υπενθυμίζει πως πίσω από κάθε πιάτο ζυμαρικών κρύβεται μια ιστορία και μια προσωπικότητα, τόσο μοναδική όσο και οι άνθρωποι που τα απολαμβάνουν. Την επόμενη φορά που θα καθίσεις στο τραπέζι, σκέψου ποιο είδος pasta θα ήσουν εσύ ή οι φίλοι σου.

