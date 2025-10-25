MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 25.10.2025

Famous Last Words: Η σειρά του Netflix που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της
Μια μοναδική ιδέα που συνδυάζει ντοκιμαντέρ, τέχνη και στοχασμό πάνω στη μνήμη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix παρουσίασε μια από τις πιο πρωτότυπες και παράδοξες ιδέες στην ιστορία της τηλεόρασης: μια σειρά που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της. Το Famous Last Words δεν είναι απλώς μια νέα παραγωγή, είναι ένα τηλεοπτικό μνημείο, ένα χρονικό της ανθρώπινης φωνής λίγο πριν αυτή σιγήσει.

Η πρώτη ηρωίδα είναι η Jane Goodall, η θρυλική πρωτοπόρος στην έρευνα των χιμπαντζήδων και μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της οικολογικής σκέψης. Η Goodall έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια τελευταία συνέντευξη που είχε γυριστεί τον Μάρτιο και παρέμεινε «κλειδωμένη» στα αρχεία του Netflix μέχρι αυτή την εβδομάδα. Στο επεισόδιο διάρκειας 55 λεπτών, η Goodall μιλά με την χαρακτηριστική της ηρεμία για την κατάσταση του πλανήτη, καυτηριάζοντας τους πολιτικούς που «συμπεριφέρονται σαν να έχουν άλλη Γη για εφεδρεία». Δεν διστάζει να αστειευτεί λέγοντας ότι θα ήθελε «να στείλει μερικούς από αυτούς στο διάστημα μαζί με τον Elon Musk».

Κι όμως, το φινάλε της συνέντευξης είναι απλό και βαθιά συγκινητικό: «Αν θέλεις να σώσεις ό,τι όμορφο έχει απομείνει, σκέψου τις πράξεις σου κάθε μέρα. Μην τα παρατάς.» Μια φράση που συνοψίζει το ήθος μιας γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη φύση και στην ελπίδα.

Μια μυστική παραγωγή για το πιο οριστικό θέμα

Το Famous Last Words είναι δημιούργημα του Brad Falchuk, γνωστού από σειρές όπως American Horror Story και Glee. Βασίζεται στο δανέζικο format Det Sidste Ord και γυρίστηκε υπό απόλυτη μυστικότητα: οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται μόνο με τον Falchuk παρόντα, χωρίς συνεργείο, φωτισμούς ή κοινό.

Η προσέγγιση είναι σχεδόν εξομολογητική, μια συνομιλία χωρίς θεατές, που προβάλλεται μόνο όταν ο συνομιλητής έχει φύγει. Ο Falchuk έχει δηλώσει: «Ήθελα να φτιάξω κάτι που θα ζούσε όταν εμείς δεν θα ζούμε πια».

Οι επόμενοι πρωταγωνιστές

Το Netflix επιβεβαίωσε ότι οκτώ επεισόδια έχουν ήδη γυριστεί, χωρίς να αποκαλύπτει ποιοι θα είναι οι επόμενοι συμμετέχοντες. Το μόνο γνωστό είναι ότι όλοι είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν με την προϋπόθεση ότι η προβολή θα γίνει μόνο μετά τον θάνατό τους, μια σχεδόν φιλοσοφική συμφωνία ανάμεσα σε δημιουργό και καλλιτέχνη.

Το Famous Last Words κινείται στα όρια ντοκιμαντέρ, τέχνης και προσωπικού στοχασμού πάνω στη μνήμη. Δεν πρόκειται για μια σειρά που παρακολουθείς απλώς πριν κοιμηθείς, αλλά για μια εμπειρία που σε κάνει να θυμηθείς γιατί αξίζει να ζεις, να μιλάς και να αφήνεις πίσω σου λόγια που δεν χάνονται. Ίσως γι’ αυτό το Netflix δεν έκανε καμία διαφημιστική καμπάνια. Η σειρά μοιάζει να απευθύνεται σε εκείνους που θα τη βρουν μόνοι τους, όπως ένα γράμμα με ένα τελευταίο αποχαιρετισμό, χρόνια μετά.

