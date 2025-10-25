MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Living 25.10.2025

Πώς να προσαρμοστείς στη χειμερινή ώρα χωρίς να χαλάσει η διάθεσή σου

allagi_wras
Η νύχτα που γυρίζουν οι δείκτες του ρολογιού φέρνει περισσότερη ώρα ύπνου, αλλά και μικρές αναταράξεις στο σώμα και το μυαλό
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε φθινόπωρο, η αλλαγή της ώρας σηματοδοτεί την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, φέρνοντας μαζί της τις πρώτες νύχτες που βραδιάζουν νωρίτερα και ένα αίσθημα ανανέωσης στις καθημερινές μας συνήθειες. Φέτος, η αλλαγή θα γίνει τη νύχτα μεταξύ 25 και 26 Οκτωβρίου 2025, όταν θα γυρίσουμε τους δείκτες του ρολογιού από τις 3 π.μ. στις 2 π.μ., κερδίζοντας συμβολικά μία ώρα επιπλέον ύπνου.

Παρά το «δώρο» της επιπλέον χαλάρωσης, η προσαρμογή στο νέο ωράριο δεν είναι πάντα άμεση. Το σώμα μπορεί να νιώσει μια μικρή αναστάτωση στον κιρκάδιο ρυθμό του, σαν ένα mini jet lag: διακεκομμένος ύπνος, ελαφρά κόπωση και αλλαγές στη διάθεση. Η μείωση των ωρών φυσικού φωτός επηρεάζει την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα όπως νευρικότητα, μειωμένη συγκέντρωση, αυξημένη όρεξη για υδατάνθρακες και μια πιο έντονη ανάγκη για ενέργεια κατά τη διάρκεια της μέρας.

allagi_wras
Pinterest

Διάβασε επίσης: Winter Blues στα κόκκινα; Έτσι θα κάνεις τον χειμώνα σύμμαχό σου

Προετοίμασε τη ρουτίνα ύπνου σου νωρίτερα

Ξεκίνα 3–4 μέρες πριν την αλλαγή ώρας να μεταθέτεις σταδιακά την ώρα ύπνου και αφύπνισης κατά 10–15 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα θα προσαρμοστεί ομαλά και δεν θα νιώσεις τόσο έντονα την αλλαγή.

Εκμεταλλεύσου το φως της ημέρας

Η έκθεση στο φυσικό φως είναι κρίσιμη για να ρυθμιστεί ο κιρκάδιος ρυθμός σου. Προσπάθησε να περνάς χρόνο έξω κατά τη διάρκεια της ημέρας και να απολαμβάνεις τον ήλιο όσο γίνεται περισσότερο, για να ενισχύσεις την παραγωγή σεροτονίνης.

allagi_wras
Pinterest

Κράτα το σώμα ενεργό

Η άσκηση αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών, βοηθώντας στη διάθεση και την ενέργεια. Ακόμα και ένα σύντομο περπάτημα ή yoga το πρωί μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις πρώτες μέρες μετά την αλλαγή ώρας.

Διατήρησε ενεργή την κοινωνική ζωή σου

Συνέχισε να βλέπεις φίλους, να ασχολείσαι με χόμπι και να καλλιεργείς τις σχέσεις σου. Η κοινωνική δραστηριότητα βοηθάει να νιώθουμε καλύτερα ψυχολογικά και μειώνει τα συμπτώματα της «φθινοπωρινής μελαγχολίας».

Διάβασε επίσης: Δεν έχεις χρόνο να συμμαζέψεις; 20 λεπτά αρκούν για να κάνεις θαύματα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αλλαγή ώρας χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Famous Last Words: Η σειρά του Netflix που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της

Famous Last Words: Η σειρά του Netflix που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της

25.10.2025
Επόμενο
Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι

Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι

25.10.2025

Δες επίσης

Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι
Life

Απαλό δέρμα χωρίς σπυράκια: Ο σωστός τρόπος να χρησιμοποιείς το ξυραφάκι

25.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa
Food

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών: Αν οι διάσημοι ήταν είδη pasta – Ποιος θα ήταν ο George Clooney και ποια η Dua Lipa

25.10.2025
Αγόρασες serum; Δες πώς να το εφαρμόσεις σωστά για μέγιστη δράση
Beauty

Αγόρασες serum; Δες πώς να το εφαρμόσεις σωστά για μέγιστη δράση

25.10.2025
Shirt skirt: To fashion trend που πρέπει να έχεις οπωσδήποτε στη ντουλάπα σου μόλις έρθει η άνοιξη
Fashion

Shirt skirt: To fashion trend που πρέπει να έχεις οπωσδήποτε στη ντουλάπα σου μόλις έρθει η άνοιξη

25.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Γυναίκες που νίκησαν και έδωσαν κουράγιο σε χιλιάδες άλλες
Life

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: Γυναίκες που νίκησαν και έδωσαν κουράγιο σε χιλιάδες άλλες

25.10.2025
Η αγάπη στην εποχή των DMs: Τα νέα emojis που λένε περισσότερα από τα λόγια
Life

Η αγάπη στην εποχή των DMs: Τα νέα emojis που λένε περισσότερα από τα λόγια

24.10.2025
Το λάθος που κάνεις με τον καφέ το πρωί και σαμποτάρει την ενέργειά σου
Food

Το λάθος που κάνεις με τον καφέ το πρωί και σαμποτάρει την ενέργειά σου

24.10.2025
Γυμναστική με φίλους: 5 λόγοι που θα σε κάνουν να μην χάσεις προπόνηση
Fitness

Γυμναστική με φίλους: 5 λόγοι που θα σε κάνουν να μην χάσεις προπόνηση

24.10.2025
Διακόσμησε το σπίτι σου με φώτα και κεριά! Ο απόλυτος οδηγός για cozy χειμερινή ατμόσφαιρα
Life

Διακόσμησε το σπίτι σου με φώτα και κεριά! Ο απόλυτος οδηγός για cozy χειμερινή ατμόσφαιρα

24.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής