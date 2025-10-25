Πώς να προσαρμοστείς στη χειμερινή ώρα χωρίς να χαλάσει η διάθεσή σου

Η νύχτα που γυρίζουν οι δείκτες του ρολογιού φέρνει περισσότερη ώρα ύπνου, αλλά και μικρές αναταράξεις στο σώμα και το μυαλό

Κάθε φθινόπωρο, η αλλαγή της ώρας σηματοδοτεί την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, φέρνοντας μαζί της τις πρώτες νύχτες που βραδιάζουν νωρίτερα και ένα αίσθημα ανανέωσης στις καθημερινές μας συνήθειες. Φέτος, η αλλαγή θα γίνει τη νύχτα μεταξύ 25 και 26 Οκτωβρίου 2025, όταν θα γυρίσουμε τους δείκτες του ρολογιού από τις 3 π.μ. στις 2 π.μ., κερδίζοντας συμβολικά μία ώρα επιπλέον ύπνου.

Παρά το «δώρο» της επιπλέον χαλάρωσης, η προσαρμογή στο νέο ωράριο δεν είναι πάντα άμεση. Το σώμα μπορεί να νιώσει μια μικρή αναστάτωση στον κιρκάδιο ρυθμό του, σαν ένα mini jet lag: διακεκομμένος ύπνος, ελαφρά κόπωση και αλλαγές στη διάθεση. Η μείωση των ωρών φυσικού φωτός επηρεάζει την παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα όπως νευρικότητα, μειωμένη συγκέντρωση, αυξημένη όρεξη για υδατάνθρακες και μια πιο έντονη ανάγκη για ενέργεια κατά τη διάρκεια της μέρας.

Προετοίμασε τη ρουτίνα ύπνου σου νωρίτερα

Ξεκίνα 3–4 μέρες πριν την αλλαγή ώρας να μεταθέτεις σταδιακά την ώρα ύπνου και αφύπνισης κατά 10–15 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα θα προσαρμοστεί ομαλά και δεν θα νιώσεις τόσο έντονα την αλλαγή.

Εκμεταλλεύσου το φως της ημέρας

Η έκθεση στο φυσικό φως είναι κρίσιμη για να ρυθμιστεί ο κιρκάδιος ρυθμός σου. Προσπάθησε να περνάς χρόνο έξω κατά τη διάρκεια της ημέρας και να απολαμβάνεις τον ήλιο όσο γίνεται περισσότερο, για να ενισχύσεις την παραγωγή σεροτονίνης.

Κράτα το σώμα ενεργό

Η άσκηση αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών, βοηθώντας στη διάθεση και την ενέργεια. Ακόμα και ένα σύντομο περπάτημα ή yoga το πρωί μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις πρώτες μέρες μετά την αλλαγή ώρας.

Διατήρησε ενεργή την κοινωνική ζωή σου

Συνέχισε να βλέπεις φίλους, να ασχολείσαι με χόμπι και να καλλιεργείς τις σχέσεις σου. Η κοινωνική δραστηριότητα βοηθάει να νιώθουμε καλύτερα ψυχολογικά και μειώνει τα συμπτώματα της «φθινοπωρινής μελαγχολίας».

