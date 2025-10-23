Ανατροπή με το Adolescence του Netflix: Επιστρέφει με δεύτερο κύκλο, αλλά όλα θα είναι διαφορετικά

Η σειρά που μίλησε για τη βία, τη σιωπή και τα social media επιστρέφει με νέα ιστορία και φρέσκια θεματική προσέγγιση

Το Adolescence του Netflix κατάφερε να κάνει κάτι σπάνιο: να μιλήσει για την εφηβεία, τη βία και τη δύναμη των social media χωρίς ίχνος διδακτισμού. Μέσα από την ιστορία ενός 13χρονου μαθητή που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τραγωδίας, η σειρά ανέδειξε τη σκοτεινή πλευρά της εφηβικής ψυχολογίας και τη σιωπή πίσω από τα timelines.

Και ενώ όλοι θεώρησαν πως η σειρά θα έμενε ένα δυνατό «one-off» τεσσάρων επεισοδίων, ο δημιουργός Jack Thorne είχε άλλα σχέδια. Το Adolescence επιστρέφει αλλά όχι όπως το περιμέναμε. Η σειρά ξεκίνησε ως ένα κλειστό τηλεοπτικό project: ένα αυτοτελές κοινωνικό δράμα, γυρισμένο σε μορφή συνεχούς πλάνου χωρίς κοψίματα, που έδωσε μια σχεδόν ντοκιμαντερίστικη αίσθηση. Η σκηνοθεσία του Thorne, οι ωμές ερμηνείες και η θεματολογία που αγγίζει την τοξική αρρενωπότητα, τη διαδικτυακή πίεση και την ανάγκη αποδοχής συγκίνησαν κοινό και κριτικούς.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Springsteen τραγουδά, η Jennifer Lopez λάμπει και ο Tom κυνηγά ξανά τον Jerry!

Η πρεμιέρα του Μαρτίου 2025 εκτόξευσε το Adolescence στις κορυφαίες θέσεις θέασης του Netflix σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Λατινική Αμερική, ενώ το hashtag #AdolescenceNetflix έγινε trend για εβδομάδες.

Η απήχησή του ήταν τόσο έντονη, που στη Γαλλία το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να εντάξει αποσπάσματα της σειράς σε σχολικά προγράμματα ευαισθητοποίησης για τη βία και τη συμπεριφορά των εφήβων. Ήταν η πρώτη φορά που παραγωγή του Netflix μπαίνει επίσημα στην εκπαίδευση, αποδεικνύοντας πως η δύναμη της μυθοπλασίας μπορεί να ξεπεράσει την ψυχαγωγία. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Thorne εξήγησε πως δεν μπορούσε να αφήσει το σύμπαν της σειράς να τελειώσει τόσο σύντομα: «Οι ιστορίες των νέων δεν τελειώνουν με ένα φινάλε. Είναι καθρέφτες του κόσμου που αλλάζει κι αυτόν τον κόσμο θέλουμε να συνεχίσουμε να εξερευνούμε.»

Το νέο Adolescence δε θα είναι απλώς δεύτερη σεζόν, αλλά ένα νέο κεφάλαιο μέσα στο ίδιο θεματικό σύμπαν. Νέοι χαρακτήρες, διαφορετικές τοποθεσίες, μια καινούρια ιστορία αλλά με τον ίδιο σκληρό, ρεαλιστικό πυρήνα: τη μοναξιά της ψηφιακής εποχής, την ψυχολογική φθορά των social media και τη δυσκολία των ενηλίκων να κατανοήσουν τη νέα γενιά.Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή ετοιμάζεται ως anthology σειρά, με κάθε κύκλο να αφηγείται μια νέα ιστορία, όπως συμβαίνει στα Black Mirror και True Detective. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πρεμιέρα αναμένεται μέσα στο 2026.

Το Adolescence δεν είναι απλώς μια σειρά για την εφηβεία. Είναι ένας καθρέφτης του πώς τα social media και η ανάγκη αποδοχής μπορούν να μετατραπούν σε πεδίο βίας, απομόνωσης και σιωπής. Με τη ρεαλιστική ματιά του, θυμίζει περισσότερο ντοκιμαντέρ παρά μυθοπλασία, και αφήνει τους θεατές με ερωτήματα που δύσκολα ξεχνιούνται.

Διάβασε επίσης: Ciao Paris, hello Rome! Το πρώτο teaser του Emily in Paris 5 μόλις κυκλοφόρησε

Δες κι αυτό…