MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 27.10.2025

Katy Perry και Justin Trudeau: Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι

Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επιβεβαιώνουν τη σχέση τους με ρομαντική βραδιά στην Πόλη του Φωτός
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Katy Perry και ο Justin Trudeau έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να αποχωρούν πιασμένοι χέρι-χέρι από το διάσημο καμπαρέ Le Crazy Horse στο Παρίσι, το βράδυ του Σαββάτου, την ημέρα που η τραγουδίστρια γιόρταζε τα 41α γενέθλιά της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, η Katy Perry εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα, ενώ ο Justin Trudeau προτίμησε ένα σκούρο κοστούμι σε πιο χαλαρή γραμμή. Καθώς έβγαιναν από το χώρο, οι θαυμαστές της Perry της τραγουδούσαν το «Happy Birthday», ενώ ένας από αυτούς της πρόσφερε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, το οποίο εκείνη δέχτηκε χαμογελώντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Orlando Bloom: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Katy Perry

Η σχέση της τραγουδίστριας του «Firework» με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά φαίνεται να ξεκίνησε το καλοκαίρι, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί σε εστιατόριο του Μόντρεαλ τον Ιούλιο. Την επόμενη ημέρα, ο Justin Trudeau παρακολούθησε τη συναυλία της Katy Perry στο πλαίσιο της περιοδείας της Lifetime Tour, συνοδευόμενος από την έφηβη κόρη του. Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από τους δυο τους σε τρυφερά στιγμιότυπα στο γιοτ της τραγουδίστριας, ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα.

Η νέα αυτή σχέση έρχεται μετά τον χωρισμό της Katy Perry από τον ηθοποιό Orlando Bloom, με τον οποίο ήταν μαζί επί επτά χρόνια και έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Daisy Dove Bloom, που είναι σήμερα πέντε ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Justin Trudeau, αντίστοιχα, χώρισε από τη σύζυγό του Sophie Grégoire Trudeau τον Αύγουστο του 2023, έπειτα από 18 χρόνια γάμου. Οι δυο τους έχουν τρία παιδιά: τον Xavier, την Ella-Grace και τον Hadrien.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Katy Perry και ο Justin Trudeau βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι για να γιορτάσουν τα γενέθλια της τραγουδίστριας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, οι κοινές τους εμφανίσεις δείχνουν ότι το ζευγάρι δεν σκοπεύει πλέον να κρύβεται.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

