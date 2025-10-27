MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Social Trends 27.10.2025

Η Gen Z αφήνει τα ποτά και τα ξενύχτια για βραδιές με πηλό και βελόνες πλεξίματος

hobbie_crochet
Αντί για φώτα, θόρυβο και scroll, οι νέοι επιλέγουν τη δημιουργία, την ηρεμία και την ανθρώπινη επαφή στις ζωές τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Gen Z μεγαλώνει σε έναν κόσμο όπου η ταχύτητα, η υπερπληροφόρηση και η συνεχής διαδικτυακή παρουσία μοιάζουν αδιαπραγμάτευτα. Όμως, κάπου ανάμεσα στο άγχος της παραγωγικότητας και την εξάντληση από την υπερσύνδεση, οι νέοι ανακαλύπτουν ξανά κάτι παλιό, τη δημιουργία με τα χέρια, τη συνάντηση με φίλους χωρίς οθόνες, την αίσθηση της στιγμής. Αντί για πολύβουα βράδια σε μπαρ και κλαμπ, επιλέγουν να συγκεντρώνονται γύρω από τραπέζια γεμάτα μαλλιά πλεξίματος, χάντρες, πηλό ή πινέλα. Είναι μια ήσυχη, συλλογική επανάσταση που ξεκινά από την ανάγκη για ηρεμία και ουσιαστική επαφή.

Αυτό το νέο κύμα «χειροτεχνικής κουλτούρας» δεν αφορά μόνο τη δημιουργία αντικειμένων, αλλά την επαναφορά του ρυθμού της ζωής. Οι συναντήσεις αυτές θυμίζουν περισσότερο τελετουργία αποσύνδεσης: για λίγες ώρες, τα τηλέφωνα μένουν στην άκρη, η σκέψη επικεντρώνεται σε κάτι απλό, και η καθημερινή πίεση υποχωρεί. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, η διαδικασία είναι το φάρμακο. Η απλή πράξη του να φτιάχνεις κάτι με τα χέρια σου γίνεται τρόπος να επανασυνδεθείς με τον εαυτό σου και τους άλλους.

genz_hobbie
Pinterest

Διάβασε επίσης: Gen Z stare: Το βλέμμα που έχει ξεσηκώσει το διαδίκτυο

Οι παραδοσιακές ασχολίες που κάποτε θεωρούνταν «ξεπερασμένες» επιστρέφουν με ανανεωμένο νόημα. Η κεραμική, το πλέξιμο, το ράψιμο, ακόμη και τα βραδινά τραπέζια μαγειρικής ή ανάγνωσης βιβλίων γίνονται η νέα μορφή κοινωνικότητας. Σε έναν κόσμο όπου το scrolling σού δίνει την ψευδαίσθηση της επικοινωνίας, η δημιουργική ενασχόληση με κάτι χειροπιαστό προσφέρει αληθινή παρουσία. Δεν είναι τάση ούτε νοσταλγία, είναι ανάγκη.

Έρευνες δείχνουν πως οι δημιουργικές δραστηριότητες συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή και χαμηλότερα επίπεδα στρες. Η τέχνη, ακόμη και με την πιο απλή μορφή της, δρα ρυθμιστικά στον νου: βελονιά τη βελονιά, πινελιά την πινελιά, η αναπνοή επιβραδύνει και το σώμα θυμάται τι σημαίνει ηρεμία.

crochet

Η «χειροποίητη» αυτή επανάσταση της Gen Z είναι κάτι περισσότερο από μια μόδα. Είναι μια αντίδραση στην εξουθένωση, μια απόπειρα να ανακτηθεί η χαμένη αίσθηση σύνδεσης και αυθεντικότητας. Μέσα από τη δημιουργία, την επαφή και τη σιωπηλή συντροφικότητα, η νέα γενιά επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να περνάς καλά, όχι με φώτα νέον και δυνατή μουσική, αλλά με κάτι που κρατάς στα χέρια σου και σου θυμίζει ότι είσαι παρών.

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Τι κρύβει μέσα η τσάντα της Σάντρας

Δες κι αυτό…

Gen Z trends
