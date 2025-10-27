MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
MAD TV 27.10.2025

Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο Talk to Mad: «Το stand-up το έκανα για να με μάθει ο κόσμος»

talk_to_mad
Η Αθηνά Κλήμη συζητά με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο για τη διαδρομή του, τις προκλήσεις της ψυχαγωγίας και την αξία της ισορροπίας στη ζωή
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχεται τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο, έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει να συνδυάσει ραδιόφωνο, τηλεόραση και stand-up comedy. Ξεκίνησε την καριέρα του ως καθηγητής αγγλικών στην Αθήνα, ενώ παράλληλα έκανε τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία, γράφοντας για οικονομικά θέματα και διεθνή ρεπορτάζ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Εγώ πάντα πατούσα σε δύο βάρκες. Στο ραδιόφωνο έκανα κάτι ψυχαγωγικό. Παράλληλα ήθελα να γίνω σοβαρός δημοσιογράφος».

Η μετάβασή του στην τηλεόραση ήρθε μέσα από προτάσεις που αξιοποίησε με θάρρος, όπως στο Shopping Star, όπου συμμετείχε ως η φωνή του προγράμματος. Αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τα πρώτα του τηλεοπτικά βήματα: «Ήμασταν οι τρίτοι στο Survivor Πανόραμα, κανείς δεν το έβλεπε εκείνη τη χρονιά, ούτε εγώ». Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να συνδυάσει πολλές δουλειές, πάντα με χιούμορ και δημιουργικότητα.

talk_to_mad

Διάβασε επίσης: Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της

Στο ραδιόφωνο, όπως και στο stand-up, βρήκε έναν χώρο έκφρασης όπου η προσωπικότητα και η σάτιρα μπορούν να ανθίσουν: «Το stand-up το έκανα για να με μάθει ο κόσμος και να το δείχνω μετά στα κανάλια». Παράλληλα, σχολίασε την τρέχουσα κατάσταση της τηλεόρασης, τονίζοντας την έλλειψη σατυρικών εκπομπών και τις περιοριστικές ισορροπίες των media: «Η τηλεόραση δεν βάζει σατυρικές εκπομπές γιατί ενοχλεί πολλούς».

Στο τέλος της εκπομπής, μίλησε για τη ζωή του και τις επιθυμίες του για το μέλλον: «Περισσότερο ελεύθερο χρόνο, οικογένεια, λιγότερο στρες και να μου αρέσει αυτό που κάνω». Η πορεία του δείχνει πως η ευτυχία και η δημιουργικότητα δεν έρχονται μόνο μέσα από τη δουλειά, αλλά και μέσα από την ισορροπία ανάμεσα στη ζωή και το επάγγελμα.

Διάβασε επίσης: Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk To Mad Βαγγέλης Χαρισόπουλος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Vogue World: Η Kendall Jenner αναβιώνει το θρυλικό look της Nicole Kidman από το Moulin Rouge!

Vogue World: Η Kendall Jenner αναβιώνει το θρυλικό look της Nicole Kidman από το Moulin Rouge!

27.10.2025
Επόμενο
Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»

Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»

27.10.2025

Δες επίσης

Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»
MAD TV

Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»

27.10.2025
WATERBLOOM: Η νέα δροσερή εκπομπή του Mad Viral που στάζει γέλιο
MAD TV

WATERBLOOM: Η νέα δροσερή εκπομπή του Mad Viral που στάζει γέλιο

21.07.2025
Πέτρος Ιακωβίδης: Το τραγούδι που θα έπαιρνε πίσω από τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Celeb World

Πέτρος Ιακωβίδης: Το τραγούδι που θα έπαιρνε πίσω από τον Κωνσταντίνο Αργυρό

09.07.2025
Mad Eurofans Battle by El Sabor GiveAway Όροι διαγωνισμού
MAD TV

Mad Eurofans Battle by El Sabor GiveAway Όροι διαγωνισμού

14.05.2025
Η Νικολέτα Κωνσταντάκη έμαθε ανάποδα το τραγούδι της για τις ανάγκες του video clip της!
MAD TV

Η Νικολέτα Κωνσταντάκη έμαθε ανάποδα το τραγούδι της για τις ανάγκες του video clip της!

26.01.2021
Ο 15χρονος Archolekas μιλά στο Talk To Mad για το ξεκίνημα της καριέρας του και πως βρέθηκε φέτος να τραγουδάει στο stage του MadWalk!
MAD TV

Ο 15χρονος Archolekas μιλά στο Talk To Mad για το ξεκίνημα της καριέρας του και πως βρέθηκε φέτος να τραγουδάει στο stage του MadWalk!

21.01.2021
Lil Pop: «Εγώ δεν κάνω rap, ούτε trap, κάνω pop!»
MAD TV

Lil Pop: «Εγώ δεν κάνω rap, ούτε trap, κάνω pop!»

20.01.2021
Η.Θ.Ε. 2019 by ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ Πρώτη μετάδοση σήμερα από τον ΑΝΤ1
MAD TV

Η.Θ.Ε. 2019 by ΑΜΙΤΑ ΜΟΤΙΟΝ
Πρώτη μετάδοση σήμερα από τον ΑΝΤ1

04.01.2020
Wishstar powered by MAD!
MAD RADIO 106.2

Wishstar powered by MAD!

22.11.2019
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση