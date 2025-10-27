Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο Talk to Mad: «Το stand-up το έκανα για να με μάθει ο κόσμος»

Η Αθηνά Κλήμη συζητά με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο για τη διαδρομή του, τις προκλήσεις της ψυχαγωγίας και την αξία της ισορροπίας στη ζωή

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχεται τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο, έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει να συνδυάσει ραδιόφωνο, τηλεόραση και stand-up comedy. Ξεκίνησε την καριέρα του ως καθηγητής αγγλικών στην Αθήνα, ενώ παράλληλα έκανε τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία, γράφοντας για οικονομικά θέματα και διεθνή ρεπορτάζ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Εγώ πάντα πατούσα σε δύο βάρκες. Στο ραδιόφωνο έκανα κάτι ψυχαγωγικό. Παράλληλα ήθελα να γίνω σοβαρός δημοσιογράφος».

Η μετάβασή του στην τηλεόραση ήρθε μέσα από προτάσεις που αξιοποίησε με θάρρος, όπως στο Shopping Star, όπου συμμετείχε ως η φωνή του προγράμματος. Αναφέρθηκε στην εμπειρία του από τα πρώτα του τηλεοπτικά βήματα: «Ήμασταν οι τρίτοι στο Survivor Πανόραμα, κανείς δεν το έβλεπε εκείνη τη χρονιά, ούτε εγώ». Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να συνδυάσει πολλές δουλειές, πάντα με χιούμορ και δημιουργικότητα.

Στο ραδιόφωνο, όπως και στο stand-up, βρήκε έναν χώρο έκφρασης όπου η προσωπικότητα και η σάτιρα μπορούν να ανθίσουν: «Το stand-up το έκανα για να με μάθει ο κόσμος και να το δείχνω μετά στα κανάλια». Παράλληλα, σχολίασε την τρέχουσα κατάσταση της τηλεόρασης, τονίζοντας την έλλειψη σατυρικών εκπομπών και τις περιοριστικές ισορροπίες των media: «Η τηλεόραση δεν βάζει σατυρικές εκπομπές γιατί ενοχλεί πολλούς».

Στο τέλος της εκπομπής, μίλησε για τη ζωή του και τις επιθυμίες του για το μέλλον: «Περισσότερο ελεύθερο χρόνο, οικογένεια, λιγότερο στρες και να μου αρέσει αυτό που κάνω». Η πορεία του δείχνει πως η ευτυχία και η δημιουργικότητα δεν έρχονται μόνο μέσα από τη δουλειά, αλλά και μέσα από την ισορροπία ανάμεσα στη ζωή και το επάγγελμα.

