Ο Νίκος Κοψιδάς μιλά στο Talk To MAD για το πάνελ «TikTok, Νέοι και Πολιτική» του Mad Forum 2026

Στο Talk To MAD, ο Νίκος Κοψιδάς μιλά για το πάνελ του Mad Forum 2026, όπου πολιτικοί, content creators και επικοινωνιολόγοι θα εξερευνήσουν τη σύνδεση των νέων με τα social media

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τον Νίκο Κοψιδά, με αφορμή το Mad Forum 2026 και τη συζήτηση γύρω από τη νέα εποχή της επικοινωνίας, τα social media και τη σύνδεσή τους με την πολιτική και τη νέα γενιά.

Συγκεκριμένα ανέφερε για τη συμμετοχή του στο forum και τα πάνελ που θα συντονίσει: «Θα συντονίσω ένα πάνελ με πολιτικούς, content creators και επικοινωνιολόγους, με θέμα “TikTok, Νέοι και Πολιτική”. Ο στόχος είναι να δούμε πώς διαφορετικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα social media για να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τη νέα γενιά».

Αναφερόμενος στη χρήση των social media από πολιτικούς, δήλωσε: «Τα social media, και ειδικά το TikTok, μπορούν να φέρουν κοντά πολιτικούς και κοινό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι πρόκληση να μεταφέρεις μήνυμα ουσιαστικό, σύντομο και αληθινό, αλλά όταν γίνεται σωστά, η επίδραση είναι τεράστια».

Για τις προκλήσεις και την εκπαίδευση των ανθρώπων, τόνισε: «Το μεγάλο challenge είναι να μάθουν οι πολιτικοί και οι επαγγελματίες να χρησιμοποιούν σωστά αυτά τα εργαλεία. Δεν πρόκειται για αντικατάσταση, αλλά για συνεργασία με το κοινό και προσαρμογή στη γλώσσα και στις συνήθειες των νέων».

Σχετικά με την αυθεντικότητα και τη στρατηγική, εξήγησε: «Ό,τι και να κάνεις στο TikTok, κρίσιμο είναι να είσαι γνήσιος. Οι χρήστες βλέπουν αμέσως αν προσπαθείς να γίνεις κάτι που δεν είσαι. Η αλήθεια και το ενδιαφέρον περιεχόμενο είναι το κλειδί».

Όσον αφορά τη σύνδεση με τη νέα γενιά, ανέφερε: «Η νέα γενιά είναι έξυπνη, γρήγορη και καταλαβαίνει τι είναι αυθεντικό. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ζει σε ξεχωριστό κουτάκι, βρίσκεται στον ίδιο κόσμο με όλους μας και τα social media απλώς αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στη ζωή της».

Για την εμπειρία του coaching και της δημόσιας ομιλίας, δήλωσε: «Όταν εκπαιδεύεις κάποιον να μιλήσει μπροστά σε κοινό, πρέπει πρώτα να καταλάβεις την προσωπικότητά του. Το μήνυμα είναι το πιο σημαντικό· αν είναι ουσιαστικό, όλα τα υπόλοιπα έρχονται φυσικά».

Αναφορικά με την προετοιμασία για το πάνελ, είπε: «Το tip μου είναι να βρω την κοινή βάση των συμμετεχόντων. Παρά τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις, όλοι μιλούν για επικοινωνία και social media. Αυτό είναι που θα κάνει τη συζήτηση ουσιαστική και ενδιαφέρουσα».

