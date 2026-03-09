Ο Justin Bieber πέταξε μπουκάλι νερού σε παπαράτσι – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ευρέως ένα βίντεο που δείχνει τον Justin Bieber να πετάει ένα μπουκάλι νερού προς παπαράτσι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.
Ο διάσημος τραγουδιστής φάνηκε να χάνει την υπομονή του όταν φωτογράφοι τον ακολουθούσαν συνεχώς ενώ έφευγε από ένα εστιατόριο στο West Hollywood, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Hailey Bieber.
Καθώς το ζευγάρι αποχωρούσε από το Sushi Park στο Λος Άντζελες και περπατούσε προς το όχημά τους που τους περίμενε έξω από το εστιατόριο, αρκετοί φωτορεπόρτερ τράβαγαν διαρκώς φωτογραφίες, γεγονός που φαίνεται να προκάλεσε την αντίδραση του τραγουδιστή.
@tmzJustin Bieber was CLEARLY not in the mood for a photo op Friday night. Backgrid♬ original sound – TMZ
Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το TMZ, ο Justin Bieber πέταξε ένα μπουκάλι νερού προς τους φωτογράφους πριν μπει στο μαύρο SUV που τους περίμενε. Ευτυχώς, το αντικείμενο δεν τραυμάτισε κανέναν και κατέληξε στο έδαφος, αλλά το βίντεο έχει ήδη γίνει viral και συζητιέται έντονα στα social media.
