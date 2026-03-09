Celeb World 09.03.2026

Ο Justin Bieber πέταξε μπουκάλι νερού σε παπαράτσι – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Το viral περιστατικό με τον τραγουδιστή που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ευρέως ένα βίντεο που δείχνει τον Justin Bieber να πετάει ένα μπουκάλι νερού προς παπαράτσι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Ο διάσημος τραγουδιστής φάνηκε να χάνει την υπομονή του όταν φωτογράφοι τον ακολουθούσαν συνεχώς ενώ έφευγε από ένα εστιατόριο στο West Hollywood, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Hailey Bieber.

www.instagram.com/lilbieber

Διάβασε επίσης: Το τρυφερό μήνυμα της Selena Gomez στον Benny Blanco για τα 38α γενέθλιά του

Καθώς το ζευγάρι αποχωρούσε από το Sushi Park στο Λος Άντζελες και περπατούσε προς το όχημά τους που τους περίμενε έξω από το εστιατόριο, αρκετοί φωτορεπόρτερ τράβαγαν διαρκώς φωτογραφίες, γεγονός που φαίνεται να προκάλεσε την αντίδραση του τραγουδιστή.

@tmzJustin Bieber was CLEARLY not in the mood for a photo op Friday night. Backgrid♬ original sound – TMZ

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το TMZ, ο Justin Bieber πέταξε ένα μπουκάλι νερού προς τους φωτογράφους πριν μπει στο μαύρο SUV που τους περίμενε. Ευτυχώς, το αντικείμενο δεν τραυμάτισε κανέναν και κατέληξε στο έδαφος, αλλά το βίντεο έχει ήδη γίνει viral και συζητιέται έντονα στα social media.

justin_bieber
https://www.instagram.com/lilbieber/

Διάβασε επίσης: Συγκινεί το μήνυμα της 9χρονης κόρης του James Van Der Beek: «Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Justin Bieber ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Πριγκίπισσα Eugenie: Τέλος της θητείας της σε ανθρωπιστική οργάνωση εξαιτίας του Πρίγκιπα Andrew

Το τρυφερό μήνυμα της Selena Gomez στον Benny Blanco για τα 38α γενέθλιά του

Πέθανε η ηθοποιός του Ghostbusters Jennifer Runyon στα 65 της

Συγκινεί το μήνυμα της 9χρονης κόρης του James Van Der Beek: «Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια»

Τέλος η συνεργασία της Meghan Markle με το Netflix

Φαίη Σκορδά: Η on air αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Ελένη Φουρέιρα και Δούκισσα Νομικού ποζάρουν μαζί για την Ημέρα της Γυναίκας – Η φωτογράφιση που έγινε viral

Fipster: Το πάρτι μασκέ για τα 30ά του γενέθλια – Οι καλεσμένοι και οι πρωτότυπες στολές τους

Αθηνά Οικονομάκου: Γιόρτασε τα 40 με ένα εντυπωσιακό party – Η ανάρτηση στο Instagram

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…