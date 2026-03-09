Ο Justin Bieber πέταξε μπουκάλι νερού σε παπαράτσι – Το video που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Το viral περιστατικό με τον τραγουδιστή που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ευρέως ένα βίντεο που δείχνει τον Justin Bieber να πετάει ένα μπουκάλι νερού προς παπαράτσι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Ο διάσημος τραγουδιστής φάνηκε να χάνει την υπομονή του όταν φωτογράφοι τον ακολουθούσαν συνεχώς ενώ έφευγε από ένα εστιατόριο στο West Hollywood, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Hailey Bieber.

Διάβασε επίσης: Το τρυφερό μήνυμα της Selena Gomez στον Benny Blanco για τα 38α γενέθλιά του

Καθώς το ζευγάρι αποχωρούσε από το Sushi Park στο Λος Άντζελες και περπατούσε προς το όχημά τους που τους περίμενε έξω από το εστιατόριο, αρκετοί φωτορεπόρτερ τράβαγαν διαρκώς φωτογραφίες, γεγονός που φαίνεται να προκάλεσε την αντίδραση του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το TMZ, ο Justin Bieber πέταξε ένα μπουκάλι νερού προς τους φωτογράφους πριν μπει στο μαύρο SUV που τους περίμενε. Ευτυχώς, το αντικείμενο δεν τραυμάτισε κανέναν και κατέληξε στο έδαφος, αλλά το βίντεο έχει ήδη γίνει viral και συζητιέται έντονα στα social media.

Διάβασε επίσης: Συγκινεί το μήνυμα της 9χρονης κόρης του James Van Der Beek: «Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια»

Δες κι αυτό…