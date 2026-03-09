Celeb News 09.03.2026

Το τρυφερό μήνυμα της Selena Gomez στον Benny Blanco για τα 38α γενέθλιά του

Η Selena Gomez δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο τους το 2025 και προσωπικές στιγμές του ζευγαριού συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα συγκινητικό μήνυμα αγάπης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Selena Gomez γιόρτασε τα 38α γενέθλια του συζύγου της Benny Blanco με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών που αποτυπώνουν προσωπικές στιγμές του ζευγαριού αλλά και εικόνες από τον γάμο τους το 2025. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε την Κυριακή 8 Μαρτίου ένα φωτογραφικό άλμπουμ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ανάρτηση περιλάμβανε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους καθώς και δύο εντυπωσιακές φωτογραφίες από τον γάμο του ζευγαριού που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Στη λεζάντα της ανάρτησης η Selena Gomez έγραψε ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα για τον σύζυγό της. «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

https://www.instagram.com/selenagomez/

Διάβασε επίσης: Η Selena Gomez μιλά για το τραγούδι της Taylor Swift που γράφτηκε γι’ αυτήν

Η πρώτη φωτογραφία της ανάρτησης παρουσιάζει τη Selena Gomez και τον Benny Blanco να χαμογελούν και να γελούν καθισμένοι σε ένα κομψό δείπνο. Ακολουθούν στιγμές από την ημέρα του γάμου τους, με τους νεόνυμφους να περπατούν στον διάδρομο ενώ οι καλεσμένοι χειροκροτούν μετά την ανταλλαγή των όρκων τους. Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης πιο αυθόρμητες στιγμές από την καθημερινότητα του ζευγαριού. Σε μία φωτογραφία ο Benny Blanco φιλά τη Selena Gomez στο μάγουλο ενώ την αγκαλιάζει. Σε άλλες εικόνες το ζευγάρι απολαμβάνει tacos μαζί, ενώ ο Benny Blanco φαίνεται να μαγειρεύει στην κουζίνα καθώς η Selena Gomez στηρίζεται χαμογελώντας στην πλάτη του. Υπάρχουν ακόμη στιγμές όπου οι δύο τους φιλιούνται ή ετοιμάζονται να φιληθούν, καθώς και μια φωτογραφία από κοινή τους έξοδο.

Η ανάρτηση της Selena Gomez για τα γενέθλια του Benny Blanco συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια και μηνύματα από θαυμαστές που έσπευσαν να ευχηθούν στον μουσικό παραγωγό και να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για τη σχέση του ζευγαριού. Με αυτή την προσωπική και γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση, η Selena Gomez επέλεξε να τιμήσει τα γενέθλια του Benny Blanco μοιράζοντας με το κοινό στιγμές που αποτυπώνουν τη σχέση τους, από τον γάμο τους μέχρι τις πιο απλές καθημερινές στιγμές που συνθέτουν τη ζωή τους μαζί.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Demi Lovato αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας με την Selena Gomez και τη Miley Cyrus

Benny Blanco Instagram Selena Gomez ΓΕΝΕΘΛΙΑ
