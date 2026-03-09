Πέθανε η ηθοποιός του Ghostbusters Jennifer Runyon στα 65 της

Η Jennifer Runyon έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο αφήνοντας πίσω της μια πορεία που σημάδεψε την τηλεόραση

Η ηθοποιός Jennifer Runyon, γνωστή στο ευρύ κοινό από τις εμφανίσεις της στις ταινίες «Ghostbusters» και στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Charles in Charge», πέθανε στις 6 Μαρτίου σε ηλικία 65 ετών έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η στενή φίλη της και ηθοποιός Erin Murphy μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Erin Murphy ανακοίνωσε την απώλεια με ένα συγκινητικό μήνυμα, γράφοντας «Με μεγάλη λύπη μοιράζομαι ότι η φίλη μου Jennifer Runyon Corman πέθανε έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που νιώθεις ότι θα γίνετε φίλοι πριν καν γνωριστείτε. Ήταν μια ξεχωριστή γυναίκα. Θα μου λείψεις Τζεν. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τα υπέροχα παιδιά της».

Η Jennifer Runyon άφησε έντονο αποτύπωμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση τη δεκαετία του 1980. Έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο το 1980 με την ταινία τρόμου «To All a Good Night» και στη συνέχεια συμμετείχε σε αρκετές παραγωγές που καθόρισαν την πορεία της καριέρας της.

Το 1984 εμφανίστηκε σε δεύτερους ρόλους στις κωμωδίες «Up the Creek» και «Ghostbusters», ταινίες που κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά και γνώρισαν μεγάλη απήχηση στο κοινό. Η συμμετοχή της στην εμβληματική ταινία «Ghostbusters» την έκανε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη και τη συνέδεσε με μία από τις πιο δημοφιλείς κινηματογραφικές παραγωγές της εποχής.

Την ίδια χρονιά η Jennifer Runyon απέκτησε έναν από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας της, όταν πρωταγωνίστησε ως Gwendolyn Pierce στην πρώτη σεζόν της τηλεοπτικής κωμικής σειράς «Charles in Charge» του CBS. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 συνέχισε την παρουσία της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Το 1988 υποδύθηκε τη Cindy Brady στην τηλεοπτική ταινία «A Very Brady Christmas». Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στην ταινία «The In Crowd» και συμμετείχε στο πιλοτικό επεισόδιο της σειράς «Quantum Leap». Η Jennifer Runyon εμφανίστηκε επίσης στην κωμωδία «18 Again!» και πραγματοποίησε guest εμφανίσεις σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές της εποχής όπως «Murder, She Wrote», «A Man Called Sarge» και «Beverly Hills, 90210».

Η Jennifer Runyon γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1960 στο Chicago της πολιτείας Illinois. Ήταν κόρη του ραδιοφωνικού παραγωγού και disc jockey Jim Runyon και της ηθοποιού Jane Roberts. Το 1991 η Jennifer Runyon παντρεύτηκε τον Todd Corman, προπονητή κολεγιακού μπάσκετ που δραστηριοποιήθηκε επίσης στον χώρο της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Wyatt Corman και την Bayley Corman. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Jennifer Runyon είχε απομακρυνθεί σταδιακά από την υποκριτική. Το 2014 είχε δηλώσει ότι βρίσκεται σε ημι-συνταξιοδότηση από τον χώρο της υποκριτικής και ότι εργαζόταν ως δασκάλα.

Στο συγκινητικό μήνυμα που δημοσιεύθηκε προς τιμήν της αναφέρεται ότι «θα τη θυμόμαστε πάντα για την αγάπη της για τη ζωή και την αφοσίωσή της στην οικογένεια και τους φίλους της». Το ίδιο μήνυμα καταλήγει με τα λόγια «Ξέρω ότι από εκεί ψηλά μας κοιτά με το όμορφο χαμόγελό της. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένη μας Τζεν». Η Jennifer Runyon αφήνει πίσω της μια πορεία γεμάτη δημιουργικές στιγμές και αγαπημένους ρόλους που εξακολουθούν να θυμούνται οι θεατές, ιδιαίτερα όσοι μεγάλωσαν με τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές επιτυχίες της δεκαετίας του 1980.

