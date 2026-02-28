Ο πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο εμβληματικός Neil Sedaka

Ο Neil Sedaka, ο εμβληματικός Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός που σφράγισε τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 με επιτυχίες όπως το «Breaking Up Is Hard to Do», το «Oh! Carol», το «Calendar Girl» και το «Bad Blood», πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Τα αιτία θανάτου δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Neil Sedaka ανέφερε «Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Neil Sedaka. Ένας αληθινός θρύλος της ροκ εν ρολ, έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά πάνω απ’ όλα, για όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος που θα μας λείψει βαθιά».

Ο Neil Sedaka δεν υπήρξε απλώς ένας ακόμη επιτυχημένος τραγουδιστής της χρυσής εποχής της μουσικής. Υπήρξε μια από τις καθοριστικές μορφές που συνέδεσαν το προ-ροκ εν ρολ ύφος της δεκαετίας του 1950 με την εκρηκτική ποπ κουλτούρα των δεκαετιών του 1960 και του 1970, χαρίζοντας στη διεθνή μουσική σκηνή τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο και παραμένουν μέχρι σήμερα αναγνωρίσιμα από τις πρώτες νότες. Με την ιδιαίτερη φωνή του, τη μελωδική του ευαισθησία και το έμφυτο ταλέντο στη σύνθεση, ο Neil Sedaka κατόρθωσε να ισορροπήσει ανάμεσα στην εμπορική επιτυχία και στη δημιουργική ταυτότητα, γράφοντας σελίδες που σημάδεψαν την ιστορία της σύγχρονης μουσικής.

Ο Neil Sedaka γεννήθηκε το 1939 και θεωρήθηκε παιδί-θαύμα στο πιάνο. Σε ηλικία 9 ετών κέρδισε υποτροφία για τη Juilliard School στη New York. Σε συνέντευξή του στην Guardian το 2012 είχε δηλώσει «Η μουσική είναι τόσο μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου. Οι γονείς μου έλεγαν ότι όταν ήμουν βρέφος δεν έτρωγα αν δεν έπαιζε μουσική στο ραδιόφωνο».

Αρχικά σπούδασε για να γίνει πιανίστας κλασικής μουσικής, ωστόσο σύντομα συνειδητοποίησε ότι το ταλέντο του βρισκόταν στο τραγούδι και στη σύνθεση ποπ μουσικής. Σε ηλικία 13 ετών γνώρισε τον 16χρονο γείτονά του Howard Greenfield και ξεκίνησαν να γράφουν τραγούδια μαζί, εγκαινιάζοντας μια δημιουργική συνεργασία που διήρκεσε πάνω από 10 χρόνια. Το 1956 ο Neil Sedaka είχε προσκληθεί να δοκιμαστεί για θέση στο Tchaikovsky Conservatory στη Moscow, ωστόσο η πρόσκληση ανακλήθηκε, καθώς όπως του ειπώθηκε, το όνομά του είχε συνδεθεί με τη σύνθεση «αμερικανικού καπιταλιστικού ροκ εν ρολ».

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Neil Sedaka εξελίχθηκε σε είδωλο των εφήβων, σε μια εποχή μαζικής παραγωγής ποπ επιτυχιών. Μεταξύ 1959 και 1963 πούλησε περισσότερους από 25 εκατομμύρια δίσκους και έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Grammy το 1962. Ο ίδιος είχε σχολιάσει με χιούμορ εκείνη την περίοδο λέγοντας «Όταν τελείωναν οι στίχοι, βάζαμε ένα doo-bee-doo».

Η έλευση των Beatles και της βρετανικής εισβολής άλλαξε δραστικά το μουσικό τοπίο. Ο Neil Sedaka είχε παραδεχθεί «Μεταξύ 1963 και 1975 δούλεψα πολύ λίγο. Οι Beatles ήρθαν στη New York και άλλαξαν τη μουσική. Όλοι οι σόλο τραγουδιστές έμειναν χωρίς δουλειά».

Παρά τις δυσκολίες, ο Neil Sedaka επανήλθε δυναμικά και άσκησε σημαντική επιρροή σε καλλιτέχνες όπως ο Elton John, με τον οποίο συνεργάστηκε τη δεκαετία του 1970 μέσω της δισκογραφικής Rocket. Πέρα από τις προσωπικές του επιτυχίες, υπήρξε δημιουργός τραγουδιών που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία από άλλους ερμηνευτές, όπως το «Stupid Cupid» για την Connie Francis και το «Love Will Keep Us Together» για τους Captain and Tennille. Το 1973 συνεργάστηκε με τους ABBA για την αγγλική εκδοχή του «Ring Ring», ενώ έγραψε τραγούδια για καλλιτέχνες όπως η Rosemary Clooney, η Patsy Cline, ο Engelbert Humperdinck, οι Carpenters και η Cher.

Ο Neil Sedaka είχε ενεργή καριέρα 6 δεκαετιών, περιοδεύοντας και εμφανιζόμενος ζωντανά. Σε ερώτηση για τη φήμη, είχε δηλώσει στον Guardian το 2012 «Πρέπει να θυσιάσεις την ιδιωτικότητά σου. Το καλό όμως είναι ότι μπορείς να βρεις τραπέζι σε εστιατόριο ή θέση στο θέατρο».

Σε μια εποχή κατά την οποία η βιομηχανία της ποπ λειτουργούσε με ρυθμούς μαζικής παραγωγής επιτυχιών, ο Neil Sedaka ξεχώρισε ως καλλιτέχνης με προσωπικό στίγμα. Δεν ήταν μόνο ο ερμηνευτής επιτυχιών όπως το «Breaking Up Is Hard to Do» ή το «Oh! Carol», αλλά και ένας δημιουργός με κλασική παιδεία, που μετέφερε τη δεξιοτεχνία του πιάνου και τη συνθετική του ωριμότητα στο ραδιόφωνο και στις παγκόσμιες λίστες επιτυχιών.

Η διαδρομή του από παιδί-θαύμα της Juilliard School μέχρι παγκόσμιο είδωλο των εφήβων και, αργότερα, σεβαστό βετεράνο της μουσικής σκηνής, αποτυπώνει τη διαρκή του ικανότητα να επανεφευρίσκει τον εαυτό του μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο μουσικό τοπίο.

Η απώλεια του Neil Sedaka σε ηλικία 86 ετών σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Μιας εποχής όπου η μελωδία, η καθαρή ποπ γραφή και η ρομαντική αφήγηση κυριαρχούσαν στα charts, αλλά και μιας εποχής όπου οι δημιουργοί μπορούσαν να επιβιώσουν μέσα από κύματα αλλαγών, όπως η εισβολή των Beatles και η ριζική μεταμόρφωση της μουσικής βιομηχανίας. Η παρακαταθήκη του Neil Sedaka δεν περιορίζεται στις εκατομμύρια πωλήσεις ή στις βραβεύσεις, αλλά εκτείνεται στη βαθιά επιρροή που άσκησε σε καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και ειδών, από τον Elton John έως τους ABBA.

Με τον θάνατό του, ο Neil Sedaka αφήνει πίσω του όχι μόνο ένα πλούσιο καλλιτεχνικό έργο 6 δεκαετιών, αλλά και μια σπάνια διαδρομή αντοχής, δημιουργικότητας και συνέπειας. Η μουσική του συνεχίζει να ακούγεται, να διασκευάζεται και να συγκινεί, επιβεβαιώνοντας ότι ο χαρακτηρισμός «θρύλος της ροκ εν ρολ» δεν αποτελεί υπερβολή, αλλά ιστορική διαπίστωση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

