Celeb News 28.02.2026

Υποχρεωτική θεραπεία υπέβαλε το δικαστήριο στον Shia LaBeouf

Η δικαστής επέβαλε αυστηρούς όρους στον Shia LaBeouf για να παραμείνει ελεύθερος εν αναμονή της δίκης στη Νέα Ορλεάνη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο ηθοποιός Shia LaBeouf υποχρεώθηκε από δικαστήριο της Νέας Ορλεάνης να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες, να υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ και να καταβάλει εγγύηση ύψους 100.000 δολαρίων, προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσής του. Η απόφαση ελήφθη από τη δικαστή Simone Levine, έπειτα από τη σύλληψη του 39χρονου πρωταγωνιστή της κινηματογραφικής σειράς «Transformers» στις 17 Φεβρουαρίου, με κατηγορίες για 2 πλημμεληματικές επιθέσεις εις βάρος 2 ανδρών σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, καθώς και για εκτόξευση ομοφοβικών χαρακτηρισμών.

Αρχικά, ο Shia LaBeouf είχε αφεθεί ελεύθερος χωρίς την επιβολή εγγύησης, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η Simone Levine, οι καταγγελίες περί ομοφοβικών σχολίων δεν είχαν ακόμη συμπεριληφθεί στον επίσημο φάκελο της δικογραφίας τη στιγμή εκείνη. Η δικαστής κάλεσε εκ νέου τον Shia LaBeouf στο Ποινικό Δικαστήριο της Νέας Ορλεάνης και, επικαλούμενη «τη σοβαρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων», επέβαλε την καταβολή εγγύησης και πρόσθετους περιοριστικούς όρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Δεν τα βρήκαν η Blake Lively και ο Justin Baldoni – Στο δικαστήριο οδηγείται η πολύκροτη υπόθεση

Η Simone Levine διέταξε επίσης τον Shia LaBeouf να υποβληθεί άμεσα σε έλεγχο για χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ. Η συνήγορός του, Sarah Chervinsky, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου δεν έδειξε κατανάλωση αλκοόλ ή παράνομων ουσιών. Παρά ταύτα, η Simone Levine ανέφερε ότι τα ευρήματα την ανησυχούν και ότι ο Shia LaBeouf «δεν αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα τον εθισμό του στο αλκοόλ».

Η δικαστής απέρριψε επίσης αίτημα του Shia LaBeouf να ταξιδέψει στη Ρώμη για 1 εβδομάδα τον Μάρτιο, επικαλούμενος «θρησκευτικές υποχρεώσεις», μεταξύ των οποίων και τη βάπτιση του πατέρα του. Παράλληλα, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τα φερόμενα θύματα και το μπαρ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνιση του Shia LaBeouf στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 19 Μαρτίου. Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τις δυσκολίες του με τη νηφαλιότητα, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, μεταξύ άλλων με σύλληψη το 2014 στη Νέα Υόρκη και το 2017 στη Savannah της Georgia, περιστατικά που επίσης συνοδεύτηκαν από προσβλητικές δηλώσεις. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τα δικαστήρια της Λουιζιάνα το προσεχές διάστημα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το ενδεχόμενο αναβάθμισης των κατηγοριών και την περαιτέρω νομική πορεία του Shia LaBeouf.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε ο πρωταγωνιστής των Transformers Shia LaBeouf

Δες κι αυτό…

 

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Shia LaBeouf δικαστήριο δίκη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο εμβληματικός Neil Sedaka

Ο πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο εμβληματικός Neil Sedaka

28.02.2026
Επόμενο
Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

28.02.2026

Δες επίσης

Ο Ed Sheeran και ο Chris Hemsworth γίνονται viral σε επικό μπρα ντε φερ
Celeb News

Ο Ed Sheeran και ο Chris Hemsworth γίνονται viral σε επικό μπρα ντε φερ

28.02.2026
Κλέλια Ρένεση: Η ανάρτηση από την μονάδα θεραπείας καρκινοπαθών – «Ψηλά το κεφάλι»
Celeb News

Κλέλια Ρένεση: Η ανάρτηση από την μονάδα θεραπείας καρκινοπαθών – «Ψηλά το κεφάλι»

27.02.2026
Ο David Guetta έγινε για τέταρτη φορά πατέρας
Celeb News

Ο David Guetta έγινε για τέταρτη φορά πατέρας

27.02.2026
Brad Pitt: Ο Maddox αφήνει πίσω το επώνυμο του πατέρα του
Celeb News

Brad Pitt: Ο Maddox αφήνει πίσω το επώνυμο του πατέρα του

27.02.2026
H Pink βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού με ένα αποστομοτικό video
Celeb News

H Pink βάζει τέλος στις φήμες χωρισμού με ένα αποστομοτικό video

27.02.2026
Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν
Celeb News

Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν

27.02.2026
Ο Κώστας Δόξας στο Πρωινό: Το βίντεο με την κόρη του και η καταγγελία για βία από την πρώην σύζυγό του
Celeb News

Ο Κώστας Δόξας στο Πρωινό: Το βίντεο με την κόρη του και η καταγγελία για βία από την πρώην σύζυγό του

27.02.2026
Eric Dane: Το Grey’s Anatomy λέει «αντίο» στον Dr. Mark Sloan
Celeb News

Eric Dane: Το Grey’s Anatomy λέει «αντίο» στον Dr. Mark Sloan

27.02.2026
Βίκυ Καγιά: Στις Γαλλικές Άλπεις με την οικογένειά της – Φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο
Celeb News

Βίκυ Καγιά: Στις Γαλλικές Άλπεις με την οικογένειά της – Φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο

27.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού