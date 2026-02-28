Υποχρεωτική θεραπεία υπέβαλε το δικαστήριο στον Shia LaBeouf

Ο ηθοποιός Shia LaBeouf υποχρεώθηκε από δικαστήριο της Νέας Ορλεάνης να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες, να υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ και να καταβάλει εγγύηση ύψους 100.000 δολαρίων, προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος έως την εκδίκαση της υπόθεσής του. Η απόφαση ελήφθη από τη δικαστή Simone Levine, έπειτα από τη σύλληψη του 39χρονου πρωταγωνιστή της κινηματογραφικής σειράς «Transformers» στις 17 Φεβρουαρίου, με κατηγορίες για 2 πλημμεληματικές επιθέσεις εις βάρος 2 ανδρών σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, καθώς και για εκτόξευση ομοφοβικών χαρακτηρισμών.

Αρχικά, ο Shia LaBeouf είχε αφεθεί ελεύθερος χωρίς την επιβολή εγγύησης, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η Simone Levine, οι καταγγελίες περί ομοφοβικών σχολίων δεν είχαν ακόμη συμπεριληφθεί στον επίσημο φάκελο της δικογραφίας τη στιγμή εκείνη. Η δικαστής κάλεσε εκ νέου τον Shia LaBeouf στο Ποινικό Δικαστήριο της Νέας Ορλεάνης και, επικαλούμενη «τη σοβαρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων», επέβαλε την καταβολή εγγύησης και πρόσθετους περιοριστικούς όρους.

Η Simone Levine διέταξε επίσης τον Shia LaBeouf να υποβληθεί άμεσα σε έλεγχο για χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ. Η συνήγορός του, Sarah Chervinsky, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου δεν έδειξε κατανάλωση αλκοόλ ή παράνομων ουσιών. Παρά ταύτα, η Simone Levine ανέφερε ότι τα ευρήματα την ανησυχούν και ότι ο Shia LaBeouf «δεν αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα τον εθισμό του στο αλκοόλ».

Η δικαστής απέρριψε επίσης αίτημα του Shia LaBeouf να ταξιδέψει στη Ρώμη για 1 εβδομάδα τον Μάρτιο, επικαλούμενος «θρησκευτικές υποχρεώσεις», μεταξύ των οποίων και τη βάπτιση του πατέρα του. Παράλληλα, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τα φερόμενα θύματα και το μπαρ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνιση του Shia LaBeouf στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 19 Μαρτίου. Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τις δυσκολίες του με τη νηφαλιότητα, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, μεταξύ άλλων με σύλληψη το 2014 στη Νέα Υόρκη και το 2017 στη Savannah της Georgia, περιστατικά που επίσης συνοδεύτηκαν από προσβλητικές δηλώσεις. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου τα δικαστήρια της Λουιζιάνα το προσεχές διάστημα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το ενδεχόμενο αναβάθμισης των κατηγοριών και την περαιτέρω νομική πορεία του Shia LaBeouf.

