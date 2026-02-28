Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

Οι BLACKPINK έγιναν το πρώτο Official Artist Channel που φτάνει το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων συνδρομητών και τιμήθηκαν με το Red Diamond Creator Award

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή παρουσία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη στη διεθνή μουσική βιομηχανία, οι BLACKPINK επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τον ηγετικό τους ρόλο. Το νοτιοκορεάτικο συγκρότημα κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με Official Artist Channel που ξεπερνά τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, κατακτώντας ένα ορόσημο που μέχρι σήμερα θεωρούνταν σχεδόν άπιαστο.

Η ανακοίνωση έγινε από την ίδια την ομάδα του YouTube στις 20 Φεβρουαρίου 2026, με ειδικό αφιέρωμα στη διαδρομή του συγκροτήματος. Για να τιμηθεί το επίτευγμα, το YouTube απένειμε στις BLACKPINK ένα ειδικά σχεδιασμένο Red Diamond Creator Award, επιβραβεύοντας τη μοναδική επιρροή τους στην παγκόσμια ψηφιακή σκηνή.

Οι BLACKPINK, αποτελούμενες από τις Jisoo, Jennie, Rosé και Lisa, έχουν οικοδομήσει μια εντυπωσιακή παρουσία στην πλατφόρμα, με 9 βίντεο κλιπ να ανήκουν στο YouTube 1 Billion Views Club. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα « DDU-DU DDU-DU», «Kill This Love», «How You Like That», «BOOMBAYAH», «AS IF IT’S YOUR LAST» και «Pink Venom». Στο ίδιο κλαμπ ανήκουν επίσης το «MONEY» της Lisa και το «SOLO» της Jennie, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και των ατομικών τους διαδρομών.

Παράληλλα , οι BLACKPINK κατέχουν 3 θέσεις στο παγκόσμιο Top 10 όλων των εποχών για τις περισσότερες προβολές μέσα στις πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας μουσικού βίντεο. Το «Pink Venom» συγκέντρωσε 90,4 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, το «How You Like That» 86,3 εκατομμύρια και το «Ice Cream» με τη συμμετοχή της Selena Gomez 79 εκατομμύρια. Η Lisa προστέθηκε στη λίστα με το «LALISA», που κατέγραψε 73,6 εκατομμύρια προβολές στο πρώτο 24ωρο.

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι BLACKPINK συγκέντρωσαν 3,3 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, με ιδιαίτερα ισχυρή απήχηση στη Νότια Κορέα με περισσότερες από 277 εκατομμύρια προβολές, στην Ινδία με πάνω από 223 εκατομμύρια, στην Ινδονησία με 218 εκατομμύρια, στο Μεξικό με 182 εκατομμύρια, στις Ηνωμένες Πολιτείες με 180 εκατομμύρια και στη Βραζιλία με 168 εκατομμύρια.

Η συνεργασία των BLACKPINK με το YouTube υπήρξε διαχρονικά στρατηγική. Το 2021 το συγκρότημα παρουσίασε το «THE SHOW», την πρώτη του παγκόσμια livestream συναυλία στην πλατφόρμα, ενώ το 2022 εγκαινίασε το #PinkVenomChallenge, ενθαρρύνοντας τους BLINKs σε όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή της εμβληματικής χορογραφίας.

Στις 21 Φεβρουαρίου, οι BLACKPINK δημοσίευσαν ειδικό βίντεο με το οποίο ευχαρίστησαν τους θαυμαστές τους για τη στήριξη που οδήγησε στην κατάκτηση του ιστορικού οροσήμου. Η Rosé ανέφερε στο μήνυμά της «Αυτό το ορόσημο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς είμαστε, απ’ ό,τι φαίνεται, το πρώτο επίσημο κανάλι καλλιτέχνη που φτάνει τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube. Είναι απίστευτο».

Από την πλευρά της, η Lisa δήλωσε «Ευχαριστούμε όλους στο YouTube για τη στήριξη και για τη δημιουργία ενός χώρου όπου μπορούμε να συνδεόμαστε με τους θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο και, πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε τους BLINKs που μας παρακολουθούν, μας ακούν και εξελίσσονται μαζί μας σε κάθε βήμα. Δεν θα βρισκόμασταν εδώ χωρίς εσάς».

Το ιστορικό αυτό ρεκόρ έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τις BLACKPINK, οι οποίες ολοκλήρωσαν πρόσφατα μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία με 33 συναυλίες σε 16 πόλεις και επέστρεψαν με το 3ο mini album «DEADLINE». Το τραγούδι «Go» κατέγραψε την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του πάνω από 22 εκατομμύρια θεάσεις στην πλατφόρμα.

Με το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων συνδρομητών, οι BLACKPINK δεν καταγράφουν απλώς έναν ακόμη αριθμό. Επιβεβαιώνουν τη θέση τους ως το ισχυρότερο γυναικείο συγκρότημα της ψηφιακής εποχής και ως μία από τις πιο επιδραστικές δυνάμεις της παγκόσμιας ποπ σκηνής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

