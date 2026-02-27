Οι Blackpink επέστρεψαν δυναμικά με το Deadline μετά από 3 χρόνια δισκογραφικής σιωπής (Video)

Οι Blackpink επέστρεψαν στη δισκογραφία με το νέο τους mini album «Deadline», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα, σηματοδοτώντας την πρώτη τους επίσημη μουσική δουλειά έπειτα από περισσότερα από 3 χρόνια. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 5 τραγούδια, ανάμεσά τους και το βασικό single «Jump», και αποτελεί το 3ο mini album στην καριέρα του συγκροτήματος.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «Deadline», οι Blackpink παρουσίασαν και το δυναμικό μουσικό βίντεο για το «Go», ένα τραγούδι με έντονα στοιχεία EDM και ανθεμικό χαρακτήρα, που ήδη συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές στις ψηφιακές πλατφόρμες. Τις πρώτες 3 ώρες είχε κάνει ρεκόρ θεάσεων με σχεδόν 6 εκατομμύρια προβολές.

Το «Deadline» είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο και μοιράζεται τον ίδιο τίτλο με την πρόσφατη παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος. Πρόκειται για το 3ο mini album των Blackpink μετά τα «Square Up» του 2018 και «Kill This Love» του 2019. Το πιο πρόσφατο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, «Born Pink», είχε κυκλοφορήσει το 2022 και σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά την κυκλοφορία του «Born Pink», τα μέλη του συγκροτήματος επικεντρώθηκαν κυρίως στις προσωπικές τους διαδρομές. Η Rosé κυκλοφόρησε το προσωπικό της άλμπουμ «Rosie», το οποίο περιλάμβανε τη μεγάλη επιτυχία «Apt», σε συνεργασία με τον Bruno Mars. Η Lisa παρουσίασε το δικό της solo άλμπουμ «Alter Ego» το 2025, ενώ συμμετείχε και στον πιο πρόσφατο κύκλο της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «The White Lotus», τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν στην Ταϊλάνδη. Η Jennie κυκλοφόρησε το 2025 το πρώτο της προσωπικό πρότζεκτ με τίτλο «Ruby», ενώ η Jisoo παρουσίασε το EP «Amortage», διευρύνοντας το προσωπικό της καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου mini album, οι Blackpink παρουσίασαν τον Ιούλιο το «Jump» ως το επίσημο comeback single τους. Για τη δημιουργία του τραγουδιού, οι Jisoo, Jennie, Rosé και Lisa συνεργάστηκαν με μια πολυμελή ομάδα δημιουργών, μεταξύ των οποίων οι Teddy Park, Diplo Thomas Wesley Pentz, 24 Jeong Hyeong seok, Zikai, Claudia Valentina, Jumpa, Malachiii και Jesse Bluu.

Έπειτα από μια περίοδο αφοσίωσης στις ατομικές τους καριέρες, οι Blackpink επανενώθηκαν για την παγκόσμια περιοδεία «Deadline World Tour», η οποία ξεκίνησε από το Goyang Stadium στη Σεούλ και ολοκληρώθηκε στο Χονγκ Κονγκ τον Ιανουάριο. Τον Αύγουστο, το συγκρότημα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο K-pop girl group που βρέθηκε στην κορυφή του Wembley Stadium στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, οι Blackpink απέτισαν φόρο τιμής στις Spice Girls, ερμηνεύοντας τη διαχρονική επιτυχία τους «Wannabe» του 1996.

Η YG Entertainment, η δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση με αφορμή την κυκλοφορία του «Deadline»: «Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα μιας μεγάλης παγκόσμιας περιοδείας, τα μέλη αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο και ενέργεια για την τελειοποίηση αυτού του άλμπουμ. Είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για ένα έργο που αποτυπώνει τόσο τις ατομικές μουσικές δυνατότητες των 4 μελών όσο και τη μεταξύ τους χημεία ως ομάδα.

