Eurovision 2026: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Βιέννη από ORF και Αρχές

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τα μέσα ενημέρωσης που διοργάνωσε ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF μαζί με στελέχη της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφάλειας, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών για την ομαλή πραγματοποίηση της διοργάνωσης της Eurovision 2026, θέτοντας ως βασικό στόχο την προστασία εργαζομένων, θεατών και συμμετεχόντων καλλιτεχνών.

Σε σύμπραξη του ORF με την Αστυνομία της Βιέννης, το Υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας, τον Δήμο της Βιέννης και άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς,εκπονήθηκε ένα πολυεπίπεδο Σχέδιο Ασφάλειας για τη φετινή Eurovision Song Contest 2026. Ο σχεδιασμός καλύπτει ευρύ φάσμα παρεμβάσεων: από αυστηρούς ελέγχους σε κομβικά σημεία, όπως η Wiener Stadthalle και το Δημαρχείο Βιέννης, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, μέχρι και μέτρα ενίσχυσης της κυβερνοπροστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των ψηφιακών συστημάτων της διοργάνωσης.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

Η εφαρμογή των μέτρων θα ξεκινήσει πριν από την επίσημη έναρξη της Eurovision Song Contest 2026, ενώ ιδιαίτερα αυστηρό καθεστώς ελέγχων θα ισχύσει στη Wiener Stadthalle για προσωπικό και κοινό. Η στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως στην πρόληψη και την αποτροπή πιθανών κινδύνων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται εγκατάσταση πυλών ανίχνευσης μετάλλων και συστημάτων ακτινοσκόπησης σε όλες τις εισόδους του προσωπικού, έλεγχοι εισόδου αντίστοιχοι με εκείνους των αεροδρομίων για τους θεατές -που συνεπάγονται περιορισμούς σε αντικείμενα όπως τσάντες και σακίδια- καθώς και καθημερινή παρουσία περίπου 500 ατόμων προσωπικού ασφαλείας εντός της αρένας.

Ο Αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας, Dieter Csefan, υπογράμμισε την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων της Βιέννης, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με τις αρχές που είχαν την ευθύνη ασφάλειας σε προηγούμενες διοργανώσεις. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Τεχνολογίας και Ψηφιοποίησης του ORF, Harald Kräuter, αναφέρθηκε στη συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων, που στηρίζει τον σχεδιασμό για την αποτελεσματική θωράκιση των ψηφιακών υποδομών της διοργάνωσης.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

Δες κι αυτό…