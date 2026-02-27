Μουσικά Νέα 27.02.2026

Eurovision 2026: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Βιέννη από ORF και Αρχές

Με ανιχνευτές μετάλλων, ελέγχους Χ-ray και ισχυρή αστυνομική παρουσία, η Βιέννη προετοιμάζεται για μια από τις πιο ασφαλείς Eurovision
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τα μέσα ενημέρωσης που διοργάνωσε ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ORF μαζί με στελέχη της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφάλειας, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών για την ομαλή πραγματοποίηση της διοργάνωσης της Eurovision 2026, θέτοντας ως βασικό στόχο την προστασία εργαζομένων, θεατών και συμμετεχόντων καλλιτεχνών.

Σε σύμπραξη του ORF με την Αστυνομία της Βιέννης, το Υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας, τον Δήμο της Βιέννης και άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς,εκπονήθηκε ένα πολυεπίπεδο Σχέδιο Ασφάλειας για τη φετινή Eurovision Song Contest 2026. Ο σχεδιασμός καλύπτει ευρύ φάσμα παρεμβάσεων: από αυστηρούς ελέγχους σε κομβικά σημεία, όπως η Wiener Stadthalle και το Δημαρχείο Βιέννης, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, μέχρι και μέτρα ενίσχυσης της κυβερνοπροστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των ψηφιακών συστημάτων της διοργάνωσης.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

Η εφαρμογή των μέτρων θα ξεκινήσει πριν από την επίσημη έναρξη της Eurovision Song Contest 2026, ενώ ιδιαίτερα αυστηρό καθεστώς ελέγχων θα ισχύσει στη Wiener Stadthalle για προσωπικό και κοινό. Η στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως στην πρόληψη και την αποτροπή πιθανών κινδύνων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται εγκατάσταση πυλών ανίχνευσης μετάλλων και συστημάτων ακτινοσκόπησης σε όλες τις εισόδους του προσωπικού, έλεγχοι εισόδου αντίστοιχοι με εκείνους των αεροδρομίων για τους θεατές -που συνεπάγονται περιορισμούς σε αντικείμενα όπως τσάντες και σακίδια- καθώς και καθημερινή παρουσία περίπου 500 ατόμων προσωπικού ασφαλείας εντός της αρένας.

Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026

Ο Αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας, Dieter Csefan, υπογράμμισε την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων της Βιέννης, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με τις αρχές που είχαν την ευθύνη ασφάλειας σε προηγούμενες διοργανώσεις. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Τεχνολογίας και Ψηφιοποίησης του ORF, Harald Kräuter, αναφέρθηκε στη συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων, που στηρίζει τον σχεδιασμό για την αποτελεσματική θωράκιση των ψηφιακών υποδομών της διοργάνωσης.

Eurovision 2026: Αυτό είναι το πρόσωπο που θα αναλάβει τον Εθνικό Τελικό

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Βιέννη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Blackpink επέστρεψαν δυναμικά με το Deadline μετά από 3 χρόνια δισκογραφικής σιωπής (Video)

Οι Blackpink επέστρεψαν δυναμικά με το Deadline μετά από 3 χρόνια δισκογραφικής σιωπής (Video)

27.02.2026
Επόμενο
Emporio Armani F/W 26-27: Μια μουσική συμφωνία ανάμεσα στην πειθαρχία και την ελευθερία

Emporio Armani F/W 26-27: Μια μουσική συμφωνία ανάμεσα στην πειθαρχία και την ελευθερία

27.02.2026

Δες επίσης

Akylas: Απαντά για τα στοιχήματα που τον τοποθετούν στη 2η θέση στη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Απαντά για τα στοιχήματα που τον τοποθετούν στη 2η θέση στη Eurovision 2026

27.02.2026
Τάμτα: Η εμφάνιση υπερθέαμα στο Sing for Greece κυκλοφορεί επίσημα με τίτλο «Live Mutations»
Μουσικά Νέα

Τάμτα: Η εμφάνιση υπερθέαμα στο Sing for Greece κυκλοφορεί επίσημα με τίτλο «Live Mutations»

27.02.2026
Νίκος Μακρόπουλος: Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του
Μουσικά Νέα

Νίκος Μακρόπουλος: Το πρώτο μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας του

27.02.2026
Οι Blackpink επέστρεψαν δυναμικά με το Deadline μετά από 3 χρόνια δισκογραφικής σιωπής (Video)
Μουσικά Νέα

Οι Blackpink επέστρεψαν δυναμικά με το Deadline μετά από 3 χρόνια δισκογραφικής σιωπής (Video)

27.02.2026
10 αγαπημένα hits που γράφτηκαν από πασίγνωστους τραγουδιστές και τα τραγούδησαν άλλοι
Μουσικά Νέα

10 αγαπημένα hits που γράφτηκαν από πασίγνωστους τραγουδιστές και τα τραγούδησαν άλλοι

27.02.2026
Τι αποκαλύπτει για την Taylor Swift ένας ηθοποιός που έπαιξε στο videoclip της «Opalite»
Μουσικά Νέα

Τι αποκαλύπτει για την Taylor Swift ένας ηθοποιός που έπαιξε στο videoclip της «Opalite»

27.02.2026
Η επιρροή της Alysa Liu εκτοξεύει τραγούδια στα charts μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Μουσικά Νέα

Η επιρροή της Alysa Liu εκτοξεύει τραγούδια στα charts μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

27.02.2026
Μεγάλα ονόματα στη σκηνή των BRIT 2026 με τον Harry Styles να επιστρέφει μετά από 3 χρόνια
Μουσικά Νέα

Μεγάλα ονόματα στη σκηνή των BRIT 2026 με τον Harry Styles να επιστρέφει μετά από 3 χρόνια

27.02.2026
Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)
Μουσικά Νέα

Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)

26.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού