Μουσικά Νέα 26.02.2026

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

Τα 3 αυτά τραγούδια ξεπέρασαν 1 εκατομμύριο Spotify streams, δείχνοντας τη δυναμική τους πριν τον τελικό της Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η φετινή Eurovision 2026 φαίνεται να ξεκινά δυναμικά, με 3 από τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν να κατακτούν ήδη την προσοχή του κοινού σε διεθνές επίπεδο. Οι συμμετοχές «Ferto» από την Ελλάδα, «Jalla» από την Κύπρο και «Før vi går hjem» από τη Δανία ξεπέρασαν το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου streams στο Spotify, επιβεβαιώνοντας ότι η δημοτικότητα και η απήχηση των τραγουδιών ξεκινά πολύ πριν από τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει την ισχυρή αλληλεπίδραση των fans με τις συμμετοχές, ενώ δίνει ένα πρώτο δείγμα για το ποια τραγούδια έχουν προβάδισμα στο κοινό.

Διάβασε επίσης: Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

Η ελληνική συμμετοχή με τίτλο «Ferto» από τον Akyla έχει ήδη γίνει viral στις ψηφιακές πλατφόρμες, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο streams στο Spotify σε λιγότερο από δύο εβδομάδες από την κυκλοφορία της. Το τραγούδι που επιλέχθηκε μέσα από τον εθνικό τελικό Sing for Greece ξεχωρίζει για την έντονη ρυθμική του δυναμική και έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η Κύπρος συμμετέχει με το τραγούδι «Jalla», που έχει επίσης ξεπεράσει το όριο του ενός εκατομμυρίου streams. Η Antigoni Buxton, που ερμηνεύει το τραγούδι, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού με τον ανεβαστικό χαρακτήρα και το ευρύ appeal της συμμετοχής της. Το «Jalla» έχει γίνει αγαπημένο στις διεθνείς playlist και ενισχύει τη δυναμική της Κύπρου στον φετινό διαγωνισμό.

Τέλος, η Δανία συμμετέχει με το «Før vi går hjem», ερμηνευμένο από τον Søren Torpegaard Lund. Το τραγούδι ξεκίνησε πιο συγκρατημένα, αλλά με σταθερή άνοδο στις λίστες Spotify, κατάφερε να ξεπεράσει και αυτό το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου streams, δείχνοντας την παγκόσμια απήχηση της συμμετοχής.

Η επίτευξη των 1 εκατομμυρίου streams για αυτά τα τρία τραγούδια πριν καν τον τελικό αποτελεί ένδειξη της δημοτικότητάς τους και του ενδιαφέροντος που προκαλεί η Eurovision 2026 στο κοινό. Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Δανία δείχνουν πως η φετινή σεζόν ξεκινά με τραγούδια που κερδίζουν από νωρίς τον ψηφιακό κόσμο, αφήνοντας υποσχέσεις για μια συναρπαστική μάχη στη μεγάλη σκηνή της Eurovision.

Διάβασε επίσης: Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 spotify Δανία ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Lindsey Vonn μιλά για τον σοβαρό τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Lindsey Vonn μιλά για τον σοβαρό τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες

26.02.2026
Επόμενο
Τοκ Τοκ: Αυτή είναι η νέα σειρά της ΕΡΤ για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Τοκ Τοκ: Αυτή είναι η νέα σειρά της ΕΡΤ για παιδιά προσχολικής ηλικίας

26.02.2026

Δες επίσης

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube
Μουσικά Νέα

Η Whitney Houston ξανά στο Billion Views Club του YouTube

26.02.2026
Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media
Μουσικά Νέα

Το επικό σκετς του Ατζαράκη με Γαρμπή-Σχοινά που έχει γίνει viral στα social media

26.02.2026
Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Διεθνείς διακρίσεις και promo tour για τη Eurovision 2026

26.02.2026
Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Η εξομολόγηση για την Eurovision – «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»

26.02.2026
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο ο Νίκος Μακρόπουλος – Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

26.02.2026
Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια
Μουσικά Νέα

Η Shakira επιστρέφει με συναυλία στις Πυραμίδες της Γκίζας μετά από 20 χρόνια

26.02.2026
Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε
Μουσικά Νέα

Akylas: Θα παρουσιάσει το Ferto σε εθνικό τελικό για την Eurovision – Ποια είναι η χώρα που τον κάλεσε

25.02.2026
Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift χωρίς μακιγιάζ σε νέο video από τα παρασκήνια του «Opalite»

25.02.2026
Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»
Μουσικά Νέα

Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν «Για Πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι Για Πάντα»

25.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης