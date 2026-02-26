Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

Η φετινή Eurovision 2026 φαίνεται να ξεκινά δυναμικά, με 3 από τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν να κατακτούν ήδη την προσοχή του κοινού σε διεθνές επίπεδο. Οι συμμετοχές «Ferto» από την Ελλάδα, «Jalla» από την Κύπρο και «Før vi går hjem» από τη Δανία ξεπέρασαν το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου streams στο Spotify, επιβεβαιώνοντας ότι η δημοτικότητα και η απήχηση των τραγουδιών ξεκινά πολύ πριν από τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει την ισχυρή αλληλεπίδραση των fans με τις συμμετοχές, ενώ δίνει ένα πρώτο δείγμα για το ποια τραγούδια έχουν προβάδισμα στο κοινό.

Η ελληνική συμμετοχή με τίτλο «Ferto» από τον Akyla έχει ήδη γίνει viral στις ψηφιακές πλατφόρμες, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο streams στο Spotify σε λιγότερο από δύο εβδομάδες από την κυκλοφορία της. Το τραγούδι που επιλέχθηκε μέσα από τον εθνικό τελικό Sing for Greece ξεχωρίζει για την έντονη ρυθμική του δυναμική και έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η Κύπρος συμμετέχει με το τραγούδι «Jalla», που έχει επίσης ξεπεράσει το όριο του ενός εκατομμυρίου streams. Η Antigoni Buxton, που ερμηνεύει το τραγούδι, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού με τον ανεβαστικό χαρακτήρα και το ευρύ appeal της συμμετοχής της. Το «Jalla» έχει γίνει αγαπημένο στις διεθνείς playlist και ενισχύει τη δυναμική της Κύπρου στον φετινό διαγωνισμό.

Τέλος, η Δανία συμμετέχει με το «Før vi går hjem», ερμηνευμένο από τον Søren Torpegaard Lund. Το τραγούδι ξεκίνησε πιο συγκρατημένα, αλλά με σταθερή άνοδο στις λίστες Spotify, κατάφερε να ξεπεράσει και αυτό το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου streams, δείχνοντας την παγκόσμια απήχηση της συμμετοχής.

Η επίτευξη των 1 εκατομμυρίου streams για αυτά τα τρία τραγούδια πριν καν τον τελικό αποτελεί ένδειξη της δημοτικότητάς τους και του ενδιαφέροντος που προκαλεί η Eurovision 2026 στο κοινό. Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Δανία δείχνουν πως η φετινή σεζόν ξεκινά με τραγούδια που κερδίζουν από νωρίς τον ψηφιακό κόσμο, αφήνοντας υποσχέσεις για μια συναρπαστική μάχη στη μεγάλη σκηνή της Eurovision.

