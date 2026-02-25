Διατροφή 25.02.2026

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

toast
Ένα βραδινό τοστάκι μπορεί να είναι υγιεινό, χορταστικό και γεμάτο γεύση, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας
Μαρία Χατζηγιάννη

Το βράδυ πολλές φορές η όρεξή σου ζητά κάτι γλυκό ή αλμυρό, αλλά το μυαλό σου σε σταματά: «Μπορώ να φάω;». Η αλήθεια είναι πως ένα μικρό και έξυπνα φτιαγμένο σνακ μπορεί να σε χορτάσει χωρίς να βαραίνει το στομάχι σου ή να επηρεάζει τον ύπνο σου. Ένα απλό τοστάκι μπορεί να γίνει η λύση που ψάχνεις, συνδυάζοντας γεύση, θρέψη και ευκολία.

Το μυστικό βρίσκεται στο να επιλέξεις υλικά που προσφέρουν θρεπτικά συστατικά και ικανοποιούν την πείνα χωρίς υπερβολές. Το ψωμί πολύσπορο ή ολικής άλεσης αποτελεί τη βάση, γιατί δίνει φυτικές ίνες και διατηρεί την αίσθηση κορεσμού για περισσότερο χρόνο. Στη συνέχεια, μπορείς να προσθέσεις ελαφριά τυριά όπως cottage, ανθότυρο ή μοτσαρέλα, ενώ η πρωτεΐνη μπορεί να ενισχυθεί με ένα βραστό αυγό ή λίγες φέτες ψητού κοτόπουλου.

tost
unsplash

Τα λαχανικά είναι ο καλύτερος τρόπος να δώσεις φρεσκάδα και γεύση στο τοστάκι σου. Ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά ή τριμμένο καρότο μετατρέπουν ένα απλό σνακ σε πλήρες γεύμα. Αν θέλεις, μπορείς να προσθέσεις και ένα λεπτό στρώμα pesto, μουστάρδα ή ελαφρύ dressing για έξτρα γεύση, χωρίς να αυξήσεις τις θερμίδες σημαντικά.

tost
unsplash

Δύο αγαπημένοι συνδυασμοί που δουλεύουν πάντα:

  1. Μοτσαρέλα με ντομάτα και λίγη πέστο, για ένα πιο αρωματικό και χορταστικό τοστάκι.
  2. Βραστό αυγό με τυρί, για ένα κλασικό και ελαφρύ βραδινό που σε κρατάει χορτάτη.

Με λίγα μόνο λεπτά και λίγα απλά υλικά, το βραδινό τοστάκι γίνεται η ιδανική λύση για να κλείσει η μέρα σου γευστικά και θρεπτικά, χωρίς τύψεις.

διατροφή Τοστ ΥΓΕΙΑ
