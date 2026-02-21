Διατροφή 21.02.2026

Jennifer Aniston: Οι 4 συνήθειες που κρατούν το κορμί της αψεγάδιαστο στα 57 της χρόνια

Η Jennifer Aniston αποκαλύπτει πώς η διατροφή, η γυμναστική, οι cheat days αλλά και η φροντίδα για την ψυχική της υγεία κρατούν το κορμί και το μυαλό της σε φοβερή κατάσταση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Jennifer Aniston παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και καλογυμνασμένα πρόσωπα του Hollywood, ακόμα και τώρα που έκλεισε τα 57 της χρόνια. Η ηθοποιός από τις «Friends» έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα κορμί που αποτελεί σημείο αναφοράς, χάρη σε έναν συνειδητό τρόπο ζωής και τη φροντίδα που δείχνει για τον εαυτό της.Η Jennifer έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη δέσμευσή της σε έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής, προτιμώντας γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη και χαμηλά σε  υδατάνθρακες και ζάχαρη. Παράλληλα, δίνει μεγάλη σημασία στον επαρκή ύπνο, τη σωματική άσκηση και τη γενικότερη ψυχική της ευεξία.

Ένα από τα βασικά εργαλεία της διατροφής της είναι η διαλειμματική νηστεία, όπου αποφεύγει να τρώει για περίπου 16 ώρες και καταναλώνει όλο το φαγητό της μέσα σε ένα παράθυρο 8 ωρών.

https://www.instagram.com/mrchrismcmillan/

Διάβασε επίσης: Τοστ χωρίς ψωμί; Η Δούκισσα Νομικού έχει τη συνταγή

Δεύτερον, η ημέρα της ξεκινά συνήθως με ένα ζεστό νερό με λεμόνι και έναν καφέ με γάλα χαμηλών λιπαρών, πριν περάσει στο πρωινό της, που μπορεί να περιλαμβάνει βρώμη με ασπράδια αυγού, αυγά μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους ή ένα πρωτεϊνικό shake.

Επίσης, στο μεσημεριανό της επιλέγει τόνο με σαλάτα, συνδυάζοντας θρεπτικά συστατικά και ελαφριές σάλτσες, ενώ για σνακ καταφεύγει σε βραστά αυγά, τυριά ή σούπες.

Το βράδυ, προτιμά ένα ισορροπημένο γεύμα με ψητό κοτόπουλο, λαχανικά και σάλτσα πέστο, αλλά δεν αρνείται περιστασιακά μια πιο «αμαρτωλή» επιλογή, όπως μια μακαρονάδα καρμπονάρα ή μια βραδιά με πίτσα ή μεξικάνικο.

www.instagram.com/jenniferaniston

Η ηθοποιός δεν παραλείπει ούτε το κοκτέιλ, με αγαπημένο της το dirty martini, και φροντίζει να εντάσσει στη ρουτίνα της στιγμές χαλάρωσης, όπως διαλογισμό και περπάτημα στη φύση μαζί με τα σκυλιά της. Όλα αυτά τη βοηθούν να διατηρεί ψυχική και σωματική ευεξία, χωρίς να ανησυχεί για τη γήρανση ή αισθητικές επεμβάσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την ευτυχία της.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον της, η Jennifer Aniston έχει βρει τον δικό της τρόπο ισορροπίας και αυτοφροντίδας, εστιάζοντας στο να μεγαλώνει με αξιοπρέπεια, χαρά και σεβασμό στο σώμα και το μυαλό της και αυτό φαίνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της.

https://www.instagram.com/mrchrismcmillan/

Διάβασε επίσης: Πεινάς ανάμεσα στα γεύματα; Αυτά τα 10 σνακ θα σε κρατήσουν χορτάτο και γεμάτο ενέργεια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jennifer Aniston γυμναστική διατροφή ηθοποιοί
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix

Unfamiliar: Το νέο κατασκοπικό θρίλερ που σαρώνει στα charts του Netflix

21.02.2026
Επόμενο
Τα 3 fashion items που δεν αποχωρίζονται ποτέ οι πιο στιλάτες γυναίκες της Νέας Υόρκης

Τα 3 fashion items που δεν αποχωρίζονται ποτέ οι πιο στιλάτες γυναίκες της Νέας Υόρκης

21.02.2026

Δες επίσης

Θεραπείες προσώπου: Τα μυστικά που θα σε κάνουν να δεις πραγματικά αποτελέσματα
Beauty

Θεραπείες προσώπου: Τα μυστικά που θα σε κάνουν να δεις πραγματικά αποτελέσματα

21.02.2026
Τα 3 fashion items που δεν αποχωρίζονται ποτέ οι πιο στιλάτες γυναίκες της Νέας Υόρκης
Fashion

Τα 3 fashion items που δεν αποχωρίζονται ποτέ οι πιο στιλάτες γυναίκες της Νέας Υόρκης

21.02.2026
6 πράγματα που μόνο ένας Αιγόκερως θα τολμούσε να κάνει
Life

6 πράγματα που μόνο ένας Αιγόκερως θα τολμούσε να κάνει

21.02.2026
Ταραμοσαλάτα: Το παραδοσιακό must της Καθαράς Δευτέρας
Food

Ταραμοσαλάτα: Το παραδοσιακό must της Καθαράς Δευτέρας

21.02.2026
Καθαρά Δευτέρα: Φτιάξε σπιτική λαγάνα που θα σε κάνει να μην ξαναπάρεις έτοιμη
Food

Καθαρά Δευτέρα: Φτιάξε σπιτική λαγάνα που θα σε κάνει να μην ξαναπάρεις έτοιμη

21.02.2026
Ελληνική παραλία στη 2η θέση παγκοσμίως για το 2026 – Σε ποιο νησί βρίσκεται
Life

Ελληνική παραλία στη 2η θέση παγκοσμίως για το 2026 – Σε ποιο νησί βρίσκεται

20.02.2026
Απλές ασκήσεις για να αποβάλεις το stress της εβδομάδας
Fitness

Απλές ασκήσεις για να αποβάλεις το stress της εβδομάδας

20.02.2026
Υγιεινά τσιμπολογήματα για το γραφείο που δεν θα σου χαλάσουν τη δίαιτα
Food

Υγιεινά τσιμπολογήματα για το γραφείο που δεν θα σου χαλάσουν τη δίαιτα

20.02.2026
Η Βασίλισσα Καμίλα και η Anna Wintour συζητούν το μέλλον της βρεατανικής μόδας
Fashion

Η Βασίλισσα Καμίλα και η Anna Wintour συζητούν το μέλλον της βρεατανικής μόδας

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Απλησίαστα τα σαρακοστιανά: Φωτιά οι τιμές στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η ΤΕΡΝΑ εισπράττει διόδια ενώ η Εγνατία είναι με μία λωρίδα!

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη