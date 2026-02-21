Jennifer Aniston: Οι 4 συνήθειες που κρατούν το κορμί της αψεγάδιαστο στα 57 της χρόνια

Η Jennifer Aniston αποκαλύπτει πώς η διατροφή, η γυμναστική, οι cheat days αλλά και η φροντίδα για την ψυχική της υγεία κρατούν το κορμί και το μυαλό της σε φοβερή κατάσταση

Η Jennifer Aniston παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και καλογυμνασμένα πρόσωπα του Hollywood, ακόμα και τώρα που έκλεισε τα 57 της χρόνια. Η ηθοποιός από τις «Friends» έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα κορμί που αποτελεί σημείο αναφοράς, χάρη σε έναν συνειδητό τρόπο ζωής και τη φροντίδα που δείχνει για τον εαυτό της.Η Jennifer έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη δέσμευσή της σε έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής, προτιμώντας γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη και χαμηλά σε υδατάνθρακες και ζάχαρη. Παράλληλα, δίνει μεγάλη σημασία στον επαρκή ύπνο, τη σωματική άσκηση και τη γενικότερη ψυχική της ευεξία.

Ένα από τα βασικά εργαλεία της διατροφής της είναι η διαλειμματική νηστεία, όπου αποφεύγει να τρώει για περίπου 16 ώρες και καταναλώνει όλο το φαγητό της μέσα σε ένα παράθυρο 8 ωρών.

Δεύτερον, η ημέρα της ξεκινά συνήθως με ένα ζεστό νερό με λεμόνι και έναν καφέ με γάλα χαμηλών λιπαρών, πριν περάσει στο πρωινό της, που μπορεί να περιλαμβάνει βρώμη με ασπράδια αυγού, αυγά μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους ή ένα πρωτεϊνικό shake.

Επίσης, στο μεσημεριανό της επιλέγει τόνο με σαλάτα, συνδυάζοντας θρεπτικά συστατικά και ελαφριές σάλτσες, ενώ για σνακ καταφεύγει σε βραστά αυγά, τυριά ή σούπες.

Το βράδυ, προτιμά ένα ισορροπημένο γεύμα με ψητό κοτόπουλο, λαχανικά και σάλτσα πέστο, αλλά δεν αρνείται περιστασιακά μια πιο «αμαρτωλή» επιλογή, όπως μια μακαρονάδα καρμπονάρα ή μια βραδιά με πίτσα ή μεξικάνικο.

Η ηθοποιός δεν παραλείπει ούτε το κοκτέιλ, με αγαπημένο της το dirty martini, και φροντίζει να εντάσσει στη ρουτίνα της στιγμές χαλάρωσης, όπως διαλογισμό και περπάτημα στη φύση μαζί με τα σκυλιά της. Όλα αυτά τη βοηθούν να διατηρεί ψυχική και σωματική ευεξία, χωρίς να ανησυχεί για τη γήρανση ή αισθητικές επεμβάσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την ευτυχία της.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον της, η Jennifer Aniston έχει βρει τον δικό της τρόπο ισορροπίας και αυτοφροντίδας, εστιάζοντας στο να μεγαλώνει με αξιοπρέπεια, χαρά και σεβασμό στο σώμα και το μυαλό της και αυτό φαίνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της.

