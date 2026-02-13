TV 13.02.2026

Sing for Greece 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη του Β’ Ημιτελικού και τα πειράγματα των παρουσιαστών

Ο Β' Ημιτελικός του Sing for Greece 2026 μόλις ξεκίνησε και οι υπόλοιποι 14 υποψήφιοι είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για την Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το ενδιαφέρον για την επιλογή του τραγουδιού που θα στείλει την Ελλάδα στη Eurovision κορυφώνεται, καθώς η διαδικασία του Sing for Greece 2026 βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της, μιας και μόλις ξεκίνησε ο Β’ Ημιτελικός. Σε 2 μόλις ημέρες θα γίνει γνωστό το όνομα του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Βιέννη, στον επετειακό, 70ό διαγωνισμό.

Ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με 14 συμμετοχές, ενώ άλλες τόσες θα διαγωνιστούν απόψε στον Β’ Ημιτελικό. Από κάθε βραδιά, 7 τραγούδια περνούν στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου ο νικητής θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο επιτροπών, μιας ελληνικής και μιας διεθνούς. Και τα τρία shows προβάλλονται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX.

Διάβασε επίσης: Τάμτα: Αυτή είναι η διάσημη σχεδιάστρια που θα φορέσει στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026

Η αποψινή λοιπόν βραδιά ξεκίνησε με ένα βίντεο από τους υπόλοιπους 14 υποψήφιους, οι οποίοι τραγούδησαν όλοι μαζί μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν περάσει από την Eurovisio. Αμέσως μετά ακολούθησε η εντυπωσιακή εμφάνιση των παρουσιαστών της βραδιάς, Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη σκηνή μέσα σε θερμό χειροκρότημα. Με χιούμορ και καλή διάθεση καλωσόρισαν το κοινό, ενημερώνοντας για τη διάρκεια της βραδιάς.

H Μπέττυ επέλεξε ενα ανδρόγυνο look, η Κατερίνα ένα πουά φόρεμα ενώ ο Γιώργος ένα ιδιαίτερα χρωματιστό κουστούμι. Μεταξύ άλλων, ακολούθησε ο συγκεκριμένος απολαυστικός διάλογος μεταξύ τους:

Μπέττυ Μαγγίρα: Πρώτη φορά τρεις βραδιές
Γιώργος Καπουτζίδης: Πρώτη φορά τρεις παρουσιαστές
Κατερίνα Βρανά: πρώτη φορά τέτοια τεράστια ομορφιά παρουσιαστών
Γιώργος Καπουτζίδης: Πρώτη φορά παρουσιάστρια με τόσα πολλά και τόσο σγουρά μαλλιά
Μπέττυ Μαγγίρα: Δε την πώς το απολαμβάνει! Πρώτη φορά ο Γιώργος παρουσιάζει στα γαλλικά
Γιώργος Καπουτζίδης: Πρώτη φορά η Μπέττυ παρουσιάζει χωρίς την αδερφή της στη Eurovision
Κατερίνα Βρανά: Πρώτη φορά η Κατερίνα παρουσιάζει. Τελεία.
Μπέττυ Μαγγίρα: Πρώτη φορά η Antigoni από την Κύπρο ερμηνεύει το ‘Jalla’ on stage!
Γιώργος Καπουτζίδης: Πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια που η Τάμτα επιστρέφει στη σκηνή της Eurovivion
Κατερίνα Βρανά: Πρώτη φορά που μπορείτε να ψηφίσετε on line!
Μπέττυ Μαγγίρα: Πρώτη φορά που μπορείτε να ψηφίσετε και οι ξένοι φανς του διαγωνισμού.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν απόψε Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στον Β’ Ημιτελικό είναι:

1. «AGAPI», RIKKI
2. «Back in the game», GARVIN
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «Mad About it», D3lta
6. «ASTEIO», ZAF
7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
8. «You Are The Fire», Stella Kay
9. «Anatello», TIANORA
10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
11. «Set Everything On Fire», BASILICA
12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Διάβασε επίσης: Akylas: Το απρόοπτο μετά την πρόκριση στον τελικό του Sing for Greece 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΕΡΤ Κατερινά Βρανά ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περίμενουν Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περίμενουν Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα

13.02.2026
Επόμενο
Sing for Greece 2026: Μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα από τον Rikki με το Agapi

Sing for Greece 2026: Μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα από τον Rikki με το Agapi

13.02.2026

Δες επίσης

Sing for Greece 2026: Οι Koza Mostra ξεσήκωσαν το κοινό με το «Bulletproof»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Οι Koza Mostra ξεσήκωσαν το κοινό με το «Bulletproof»

13.02.2026
Ο Good Job Nicky έφερε pop ενέργεια στο Sing for Greece 2026 με το Dark Side of the Moon
Μουσικά Νέα

Ο Good Job Nicky έφερε pop ενέργεια στο Sing for Greece 2026 με το Dark Side of the Moon

13.02.2026
Η BASILICA φέρνει ένταση και πάθος στο Sing for Greece 2026 με το «Set Everything On Fire»
Μουσικά Νέα

Η BASILICA φέρνει ένταση και πάθος στο Sing for Greece 2026 με το «Set Everything On Fire»

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Η Victoria Anastasia ξεσήκωσε το κοινό με το «Whatcha Doin To Me»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η Victoria Anastasia ξεσήκωσε το κοινό με το «Whatcha Doin To Me»

13.02.2026
Η Tianora καθηλωσε το κοινό με το Anatello στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Η Tianora καθηλωσε το κοινό με το Anatello στο Sing for Greece 2026

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Η Stella Kay «φώτισε» τη σκηνή με το «You Are The Fire»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η Stella Kay «φώτισε» τη σκηνή με το «You Are The Fire»

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Η Kianna έφερε το δικό της dance party με το «No More Drama»
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η Kianna έφερε το δικό της dance party με το «No More Drama»

13.02.2026
Ο Zaf ανεβάζει τον παλμό με το Asteio στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Ο Zaf ανεβάζει τον παλμό με το Asteio στο Sing for Greece 2026

13.02.2026
Sing for Greece 2026: Ο D3lta έφερε rock αέρα στη σκηνή με το Mad about it
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Ο D3lta έφερε rock αέρα στη σκηνή με το Mad about it

13.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ