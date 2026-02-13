Sing for Greece 2026: Η εντυπωσιακή έναρξη του Β’ Ημιτελικού και τα πειράγματα των παρουσιαστών

Ο Β' Ημιτελικός του Sing for Greece 2026 μόλις ξεκίνησε και οι υπόλοιποι 14 υποψήφιοι είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για την Eurovision 2026

Το ενδιαφέρον για την επιλογή του τραγουδιού που θα στείλει την Ελλάδα στη Eurovision κορυφώνεται, καθώς η διαδικασία του Sing for Greece 2026 βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση της, μιας και μόλις ξεκίνησε ο Β’ Ημιτελικός. Σε 2 μόλις ημέρες θα γίνει γνωστό το όνομα του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Βιέννη, στον επετειακό, 70ό διαγωνισμό.

Ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με 14 συμμετοχές, ενώ άλλες τόσες θα διαγωνιστούν απόψε στον Β’ Ημιτελικό. Από κάθε βραδιά, 7 τραγούδια περνούν στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, όπου ο νικητής θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο επιτροπών, μιας ελληνικής και μιας διεθνούς. Και τα τρία shows προβάλλονται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX.

Διάβασε επίσης: Τάμτα: Αυτή είναι η διάσημη σχεδιάστρια που θα φορέσει στον Β’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026

Η αποψινή λοιπόν βραδιά ξεκίνησε με ένα βίντεο από τους υπόλοιπους 14 υποψήφιους, οι οποίοι τραγούδησαν όλοι μαζί μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν περάσει από την Eurovisio. Αμέσως μετά ακολούθησε η εντυπωσιακή εμφάνιση των παρουσιαστών της βραδιάς, Γιώργος Καπουτζίδης, Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη σκηνή μέσα σε θερμό χειροκρότημα. Με χιούμορ και καλή διάθεση καλωσόρισαν το κοινό, ενημερώνοντας για τη διάρκεια της βραδιάς.

H Μπέττυ επέλεξε ενα ανδρόγυνο look, η Κατερίνα ένα πουά φόρεμα ενώ ο Γιώργος ένα ιδιαίτερα χρωματιστό κουστούμι. Μεταξύ άλλων, ακολούθησε ο συγκεκριμένος απολαυστικός διάλογος μεταξύ τους:

Μπέττυ Μαγγίρα: Πρώτη φορά τρεις βραδιές

Γιώργος Καπουτζίδης: Πρώτη φορά τρεις παρουσιαστές

Κατερίνα Βρανά: πρώτη φορά τέτοια τεράστια ομορφιά παρουσιαστών

Γιώργος Καπουτζίδης: Πρώτη φορά παρουσιάστρια με τόσα πολλά και τόσο σγουρά μαλλιά

Μπέττυ Μαγγίρα: Δε την πώς το απολαμβάνει! Πρώτη φορά ο Γιώργος παρουσιάζει στα γαλλικά

Γιώργος Καπουτζίδης: Πρώτη φορά η Μπέττυ παρουσιάζει χωρίς την αδερφή της στη Eurovision

Κατερίνα Βρανά: Πρώτη φορά η Κατερίνα παρουσιάζει. Τελεία.

Μπέττυ Μαγγίρα: Πρώτη φορά η Antigoni από την Κύπρο ερμηνεύει το ‘Jalla’ on stage!

Γιώργος Καπουτζίδης: Πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια που η Τάμτα επιστρέφει στη σκηνή της Eurovivion

Κατερίνα Βρανά: Πρώτη φορά που μπορείτε να ψηφίσετε on line!

Μπέττυ Μαγγίρα: Πρώτη φορά που μπορείτε να ψηφίσετε και οι ξένοι φανς του διαγωνισμού.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν απόψε Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στον Β’ Ημιτελικό είναι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Mad About it», D3lta

6. «ASTEIO», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Διάβασε επίσης: Akylas: Το απρόοπτο μετά την πρόκριση στον τελικό του Sing for Greece 2026

Δες κι αυτό…