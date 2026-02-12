Akylas: Το απρόοπτο μετά την πρόκριση στον τελικό του Sing for Greece 2026

Λίγες ώρες μετά τη χαρά της πρόκρισης, ο Akylas αντιμετώπισε απρόοπτο με το αυτοκίνητό του, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με χιούμορ

Εντυπωσιακές εμφανίσεις, δυνατές σκηνικές παρουσίες και έντονος ανταγωνισμός χαρακτήρισαν τον Α’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», μέσα από τον οποίο επιλέγεται το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Οι διαγωνιζόμενοι που ανέβηκαν στη σκηνή έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, διεκδικώντας μία από τις θέσεις στον μεγάλο τελικό. Τελικά, 7 καλλιτέχνες κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, όταν και θα διεξαχθεί ο εθνικός τελικός.

Ανάμεσα στα ονόματα που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν εκείνο του Akylas. Το τραγούδι του «Ferto» απέσπασε θερμή ανταπόκριση και τον οδήγησε στην πρόκριση, με αρκετούς να τον θεωρούν ήδη ένα από τα μεγάλα φαβορί για την τελική επιλογή.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τη χαρά της πρόκρισης, ο Akylas βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόοπτο. Καθώς επέστρεφε με φίλους του, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρουσίασε πρόβλημα με τη μπαταρία και ακινητοποιήθηκε. Ο ίδιος, πάντως, αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, δημοσιεύοντας σχετική ανάρτηση στα social media και δείχνοντας πως δεν χάνει την αισιοδοξία του.

Παράλληλα, μέσα από δεύτερη ανάρτησή του, θέλησε να ευχαριστήσει όσους τον στήριξαν στον Α’ Ημιτελικό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τα μηνύματα αγάπης και ενθάρρυνσης που έλαβε.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα κριθεί ποιος καλλιτέχνης και ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη σκηνή της Eurovision 2026.

