Ανατροπή στα αίτια θανάτου του Kurt Cobain, στο προσκήνιο η ανθρωποκτονία

Σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο του Kurt Cobain, μια νέα ανεξάρτητη ιατροδικαστική μελέτη επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση, αμφισβητώντας το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Ο frontman των Nirvana πέθανε στις 5 Απριλίου 1994 σε ηλικία 27 ετών στο σπίτι του στο Seattle, με τις αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε αυτοτραυματισμό με καραμπίνα. Η νέα έκθεση, η οποία έχει κατατεθεί για επιστημονική αξιολόγηση, υποστηρίζει ότι ο Kurt Cobain ενδέχεται να ήρθε αντιμέτωπος με έναν ή περισσότερους δράστες, να δέχθηκε εξαναγκαστικά μεγάλη δόση ηρωίνης ώστε να ακινητοποιηθεί και στη συνέχεια να πυροβολήθηκε. Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, το όπλο που βρέθηκε στα χέρια του πιθανόν τοποθετήθηκε εκεί μετά τον θάνατό του.

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins, η οποία συνεργάστηκε με την ομάδα, δήλωσε ότι ο ιατροδικαστής Brian Burnett επανεξέτασε τα στοιχεία της νεκροψίας και του τόπου θανάτου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία. Όπως ανέφερε η Michelle Wilkins, «υπάρχουν ευρήματα στη νεκροψία που σε κάνουν να σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πέθανε γρήγορα από πυροβολισμό. Φαίνεται να πεθαίνει από υπερβολική δόση, να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και να βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση». Η ίδια επισήμανε ότι βλάβες στον εγκέφαλο και στο ήπαρ παραπέμπουν σε έλλειψη οξυγόνου που σχετίζεται με υπερβολική δόση και όχι με άμεσο θάνατο από καραμπίνα. «Η νέκρωση στον εγκέφαλο και στο ήπαρ εμφανίζεται σε υπερβολικές δόσεις και όχι σε τραύματα από καραμπίνα», υποστήριξε η Michelle Wilkins.

Οι ερευνητές αναφέρουν επίσης ότι ο χώρος γύρω από τη σορό του Kurt Cobain ήταν ασυνήθιστα «καθαρός», ενώ το χέρι του που κρατούσε την κάννη του όπλου δεν έφερε ίχνη αίματος. Σύμφωνα με την Michelle Wilkins, «αν δει κανείς φωτογραφίες από αυτοκτονίες με καραμπίνα, η σκηνή είναι ιδιαίτερα βίαιη. Δεν υπάρχει περίπτωση το χέρι να μην είναι γεμάτο αίμα. Οι αυτοκτονίες είναι χαοτικές και εδώ η σκηνή ήταν υπερβολικά τακτοποιημένη». Η μελέτη θέτει ερωτήματα και για το κιτ ηρωίνης που βρέθηκε στον χώρο, το οποίο ήταν προσεκτικά τοποθετημένο. Η Michelle Wilkins δήλωσε ότι «μας ζητούν να πιστέψουμε πως κάποιος με δόση ηρωίνης 10 φορές πάνω από το θανατηφόρο όριο τακτοποίησε τον εξοπλισμό του ενώ πέθαινε».

Παρά τους ισχυρισμούς της ανεξάρτητης ομάδας, το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας King και το Αστυνομικό Τμήμα του Seattle διατηρούν αμετάβλητη τη θέση τους. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι «ο ντετέκτιβ που χειρίστηκε την υπόθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Kurt Cobain πέθανε από αυτοκτονία και αυτή παραμένει η επίσημη θέση του τμήματος». Αντίστοιχα, εκπρόσωπος της King County Public Health δήλωσε ότι η υπηρεσία είναι ανοιχτή σε επανεξέταση εφόσον υπάρξουν νέα στοιχεία, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάτι που να δικαιολογεί επαναφορά της υπόθεσης.

Η συζήτηση γύρω από τον θάνατο του Kurt Cobain είχε αναζωπυρωθεί ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, με το ντοκιμαντέρ «Kurt & Courtney» του Nick Broomfield να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Θεωρίες συνωμοσίας είχαν επίσης επικεντρωθεί στο σημείωμα αυτοκτονίας και στη σχέση του Kurt Cobain με την Courtney Love. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, ο θάνατος του Kurt Cobain εξακολουθεί να καταγράφεται επισήμως ως αυτοκτονία, παρά τις νέες αναλύσεις και τα αιτήματα ανεξάρτητων ερευνητών για επανεξέταση της υπόθεσης.

