Ο Kanye West επιστρέφει με συναυλίες στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια

kanye_west
Ο Kanye West, γνωστός ως Ye, ανακοινώνει συναυλίες σε Ολλανδία και Ιταλία μετά από δέκα χρόνια απουσίας από την Ευρώπη
Ο Kanye West, που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί το όνομα Ye, ετοιμάζεται να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές σκηνές έπειτα από περίπου δέκα χρόνια απουσίας, προγραμματίζοντας δύο μεγάλες συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Αμερικανός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στις 6 Ιουνίου στο στάδιο GelreDome, έδρα της Vitesse Arnhem στην Ολλανδία. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, θα δώσει δεύτερη συναυλία στη Reggio Emilia της Ιταλίας, σε έναν χώρο που έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν μεγάλα διεθνή ονόματα.

Η τελευταία φορά που ο Ye βρέθηκε σε τόσο κεντρικό ευρωπαϊκό stage ήταν το 2015, όταν αποτέλεσε headliner στο Glastonbury Festival. Εκεί είχε παρουσιάσει μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του, όπως τα «Power», «Stronger» και «Black Skinhead», ενώ είχε επιχειρήσει και μια σύντομη διασκευή του “Bohemian Rhapsody” των Queen, σε μια εμφάνιση που είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Το 2020 είχε επιστρέψει στην Ευρώπη για μια διαφορετική, πιο πειραματική παρουσία, συμμετέχοντας με τη Sunday Service Choir σε performance στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας. Ωστόσο, από τότε δεν είχε πραγματοποιήσει μεγάλη περιοδεία στην ήπειρο.


Η επάνοδός του στις ευρωπαϊκές συναυλίες έρχεται σε μια περίοδο όπου ο ίδιος επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη δημόσια εικόνα του. Πρόσφατα δημοσίευσε κείμενο στην εφημερίδα The Wall Street Journal, στο οποίο ζήτησε συγγνώμη για προηγούμενες δηλώσεις του που αφορούσαν τους Ναζί, τον Χίτλερ και την εβραϊκή κοινότητα. Στο ίδιο κείμενο υπογράμμισε ότι δεν αναζητά συμπάθεια, αλλά επιθυμεί να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη του κοινού.

Παράλληλα, απηύθυνε συγγνώμη και προς τη μαύρη κοινότητα, δηλώνοντας ότι τους απογοήτευσε. Αναφέρθηκε επίσης σε τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από 25 χρόνια και στη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή τύπου 1, εξηγώντας πως ορισμένες περιόδους βίωνε έντονη αποσύνδεση και κακή κρίση. Όπως σημείωσε, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τις πράξεις του, τονίζοντας πως δεν είναι Ναζί ούτε αντισημίτης και ότι σέβεται τον εβραϊκό λαό.

Οι επερχόμενες συναυλίες σε Ολλανδία και Ιταλία αναμένεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό τεστ για τον Ye, τόσο καλλιτεχνικά όσο και σε επίπεδο δημόσιας αποδοχής, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με το ευρωπαϊκό κοινό.

