Μουσικά Νέα 12.02.2026

Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό

Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης απαντούν στα σχόλια για τον Α’ ημιτελικό του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησαν στις τηλεοπτικές κάμερες για τα σχόλια που ακολούθησαν τον Α’ Ημιτελικό του Sing For Greece 2026, τα περισσότερα από τα οποία ανέφεραν πως το show ήταν απλό. 

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις, η πρώτη σχολίασε: «Τι να κάνουμε; Δεν γίνεται να είναι όλοι ικανοποιημένοι», υπερασπιζόμενη το αποτέλεσμα της βραδιάς. Όταν της επισημάνθηκε ότι κάποιοι χαρακτήρισαν το σόου «πολύ απλό», απάντησε: «Εγώ πιστεύω πως ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Το σκηνικό ήταν μια χαρά, υπήρχε θέαμα, υπήρχε και χιούμορ… θεωρώ ότι τα είχε όλα». Σε ερώτηση για το έντονο ενδιαφέρον γύρω από την επιστροφή της στην τηλεόραση, απάντησε αστειευόμενη: «Πρωταγωνιστώ; Επιτέλους πρωταγωνίστρια! Αυτό θα πω και φεύγω».


Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καπουτζίδης κράτησε αποστάσεις από τα σχόλια που έγιναν μετά τον Α’ Ημιτελικό, εξηγώντας ότι δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τις αντιδράσεις. Όπως ανέφερε, δεν έχει διαβάσει τίποτα, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς βρισκόταν στα παρασκήνια παρακολουθώντας το σόου. Μάλιστα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να μην τα δει ούτε αργότερα, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί πως τα σχόλια είναι πιο σημαντικά από την ίδια τη δουλειά. Υπογράμμισε ότι συχνά δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο ποιος είπε κάτι αρνητικό, αντί στο πώς νιώθουν όσοι συμμετέχουν.


Κλείνοντας, σημείωσε ότι ο ίδιος αισθάνεται χαρούμενος, κυρίως επειδή συνεργάστηκε με δύο γυναίκες που εκτιμά ιδιαίτερα.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΕΡΤ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

12.02.2026
Ο Kanye West επιστρέφει με συναυλίες στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια

Ο Kanye West επιστρέφει με συναυλίες στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια

12.02.2026

