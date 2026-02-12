Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Η ΕΡΤ1 κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου αρκετές εκπομπές διεκδίκησαν την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης, ωστόσο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κοινού στράφηκε στη Eurovision και το Sing for Greece 2026.

Πιο συγκεκριμένα, χθες πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ημιτελικός για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026.

7 καλλιτέχνες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής και συγκεκριμένα οι: Rosanna Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Ακύλας, Alexandra Sieti και Stylianos ενώ αύριο, Παρασκευή, θα διεξαχθεί ο Β’ Ημιτελικός.

Ποια ήταν, όμως, η πορεία του Α’ Ημιτελικού στους πίνακες τηλεθέασης; Η ΕΡΤ1 σημείωσε στην prime time μέσο όρο 15,1% και κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό.





Στη συνέχεια, στο δυναμικό κοινό, ακολούθησαν ο «Άγιος Έρωτας» με 12,3% και «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 12,1%. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κατέγραψε 11,3%, το «MasterChef» 10,9%, το «Grand Hotel» 9%, τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» 7,4%, το «Τότε και Τώρα» 6,9% και το «Real View» 0,6%.

