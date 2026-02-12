TV 12.02.2026

Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Η ΕΡΤ1 κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου αρκετές εκπομπές διεκδίκησαν την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης, ωστόσο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κοινού στράφηκε στη Eurovision και το Sing for Greece 2026.

Πιο συγκεκριμένα, χθες πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ημιτελικός για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026.

7 καλλιτέχνες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό της Κυριακής και συγκεκριμένα οι: Rosanna Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Ακύλας, Alexandra Sieti και Stylianos ενώ αύριο, Παρασκευή, θα διεξαχθεί ο Β’ Ημιτελικός.

sing_for_greece
https://www.instagram.com/eurovisionert/

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού

Ποια ήταν, όμως, η πορεία του Α’ Ημιτελικού στους πίνακες τηλεθέασης; Η ΕΡΤ1 σημείωσε στην prime time μέσο όρο 15,1% και κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό.


Στη συνέχεια, στο δυναμικό κοινό, ακολούθησαν ο «Άγιος Έρωτας» με 12,3% και «Το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 12,1%. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κατέγραψε 11,3%, το «MasterChef» 10,9%, το «Grand Hotel» 9%, τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» 7,4%, το «Τότε και Τώρα» 6,9% και το «Real View» 0,6%.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Η Κλαυδία έκανε ένα empower μουσικό flash back στη Eurovision

Δες κι αυτό….

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Eurovision 2026 ΕΡΤ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Jennifer Aniston: Η δημόσια ευχή του Jim Curtis για τα γενέθλιά της

Jennifer Aniston: Η δημόσια ευχή του Jim Curtis για τα γενέθλιά της

12.02.2026
Επόμενο
Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

12.02.2026

Δες επίσης

Akylas: Το απρόοπτο μετά την πρόκριση στον τελικό του Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Το απρόοπτο μετά την πρόκριση στον τελικό του Sing for Greece 2026

12.02.2026
Ο Kanye West επιστρέφει με συναυλίες στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Kanye West επιστρέφει με συναυλίες στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια

12.02.2026
Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό
TV

Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό

12.02.2026
Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

12.02.2026
Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού

12.02.2026
Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026

11.02.2026
Sing for Greece 2026: Η Κλαυδία έκανε ένα empower μουσικό flash back στη Eurovision
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η Κλαυδία έκανε ένα empower μουσικό flash back στη Eurovision

11.02.2026
Sing for Greece 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

11.02.2026
Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I στο Sing for Greece 2026

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών-

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών-

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!