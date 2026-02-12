Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Η διαδικασία για το εισιτήριο της Eurovision 2026 προχωρά, καθώς ολοκληρώθηκε ο Α’ ημιτελικός του Sing For Greece 2026. Οι καλλιτέχνες που εξασφάλισαν την πρόκριση μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ, λίγα λεπτά μετά τα αποτελέσματα, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή τους.

Οι 7 συμμετέχοντες που πέρασαν στον ελληνικό τελικό μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους μπροστά στην κάμερα.

Η Rosanna Mailan, εμφανώς συγκινημένη, ανέφερε: «Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη. Φοβόμουν πως το κοινό ίσως δίσταζε να στηρίξει ένα ισπανόφωνο τραγούδι, όμως βλέπω πόση αγάπη υπάρχει και αυτό με χαροποιεί πολύ». Η Stefi δήλωσε γεμάτη ενθουσιασμό: «Είμαι πανευτυχής, το χαίρομαι τόσο πολύ. Είχα πει ότι θα χορέψω κιόλας, τόσο ενθουσιασμένη είμαι», ενώ δεν δίστασε να χορέψει μπροστά στην κάμερα. Η Evangelia, που διεκδικεί ξανά την εκπροσώπηση της χώρας, είπε: «Είμαι ενθουσιασμένη που πέρασα, ευγνώμων, κουρασμένη, όλα μαζί. Πάνω απ’ όλα, όμως, είμαι πολύ χαρούμενη και απολαμβάνω αυτή τη στιγμή».





Η Marseaux έστειλε ένα σύντομο μήνυμα: «Νιώθω πολύ ωραία. Ευχαριστώ όλους όσοι με ψήφισαν, τα λέμε στον τελικό». Ο Akylas είχε διπλή αφορμή για χαμόγελα, καθώς η πρόκριση συνέπεσε με τα γενέθλιά του: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου. Όσα συμβαίνουν τον τελευταίο μήνα μοιάζουν σαν όνειρο. Έχω λάβει τόση αγάπη και αυτό με συγκινεί. Επιπλέον, σήμερα είχα και τα γενέθλιά μου, οπότε η χαρά είναι διπλή». Η Alexandra Sieti παραδέχτηκε ότι αγωνιούσε μέχρι το τέλος: «Νιώθω υπέροχα, το ήθελα πολύ. Μέχρι την τελευταία στιγμή είχα άγχος, η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, αλλά τελικά τα κατάφερα». Τέλος, ο Stylianos ανέφερε: «Είμαι απίστευτα χαρούμενος, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ίσως αύριο καταλάβω τι έγινε. Δεν το περίμενα και ευχαριστώ τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα. Θα απαντήσω σε όλους έναν προς έναν».

Το Sing For Greece 2026 συνεχίζει δυναμικά, με τον Β’ Ημιτελικό να είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 13 Μαρτίου, καθώς η πορεία προς τη Eurovision 2026 βρίσκεται ακόμη στην αρχή.

