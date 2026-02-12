Μουσικά Νέα 12.02.2026

Sing for Greece 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των 7 καλλιτεχνών που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Χαρά, συγκίνηση και ενθουσιασμός από τους καλλιτέχνες που προκρίθηκαν στον τελικό για τη Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η διαδικασία για το εισιτήριο της Eurovision 2026 προχωρά, καθώς ολοκληρώθηκε ο Α’ ημιτελικός του Sing For Greece 2026. Οι καλλιτέχνες που εξασφάλισαν την πρόκριση μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ, λίγα λεπτά μετά τα αποτελέσματα, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή τους.

Οι 7 συμμετέχοντες που πέρασαν στον ελληνικό τελικό μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους μπροστά στην κάμερα.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Η Rosanna Mailan, εμφανώς συγκινημένη, ανέφερε: «Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη. Φοβόμουν πως το κοινό ίσως δίσταζε να στηρίξει ένα ισπανόφωνο τραγούδι, όμως βλέπω πόση αγάπη υπάρχει και αυτό με χαροποιεί πολύ». Η Stefi δήλωσε γεμάτη ενθουσιασμό: «Είμαι πανευτυχής, το χαίρομαι τόσο πολύ. Είχα πει ότι θα χορέψω κιόλας, τόσο ενθουσιασμένη είμαι», ενώ δεν δίστασε να χορέψει μπροστά στην κάμερα. Η Evangelia, που διεκδικεί ξανά την εκπροσώπηση της χώρας, είπε: «Είμαι ενθουσιασμένη που πέρασα, ευγνώμων, κουρασμένη, όλα μαζί. Πάνω απ’ όλα, όμως, είμαι πολύ χαρούμενη και απολαμβάνω αυτή τη στιγμή».


Η Marseaux έστειλε ένα σύντομο μήνυμα: «Νιώθω πολύ ωραία. Ευχαριστώ όλους όσοι με ψήφισαν, τα λέμε στον τελικό». Ο Akylas είχε διπλή αφορμή για χαμόγελα, καθώς η πρόκριση συνέπεσε με τα γενέθλιά του: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου. Όσα συμβαίνουν τον τελευταίο μήνα μοιάζουν σαν όνειρο. Έχω λάβει τόση αγάπη και αυτό με συγκινεί. Επιπλέον, σήμερα είχα και τα γενέθλιά μου, οπότε η χαρά είναι διπλή». Η Alexandra Sieti παραδέχτηκε ότι αγωνιούσε μέχρι το τέλος: «Νιώθω υπέροχα, το ήθελα πολύ. Μέχρι την τελευταία στιγμή είχα άγχος, η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, αλλά τελικά τα κατάφερα». Τέλος, ο Stylianos ανέφερε: «Είμαι απίστευτα χαρούμενος, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ίσως αύριο καταλάβω τι έγινε. Δεν το περίμενα και ευχαριστώ τον κόσμο για τη στήριξη και τα μηνύματα. Θα απαντήσω σε όλους έναν προς έναν».

sing_for_greece
https://www.instagram.com/eurovisionert/

Το Sing For Greece 2026 συνεχίζει δυναμικά, με τον Β’ Ημιτελικό να είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 13 Μαρτίου, καθώς η πορεία προς τη Eurovision 2026 βρίσκεται ακόμη στην αρχή.

Διάβασε επίσης: Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

12.02.2026
Επόμενο
Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό

Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό

12.02.2026

Δες επίσης

Akylas: Το απρόοπτο μετά την πρόκριση στον τελικό του Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Akylas: Το απρόοπτο μετά την πρόκριση στον τελικό του Sing for Greece 2026

12.02.2026
Ο Kanye West επιστρέφει με συναυλίες στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Kanye West επιστρέφει με συναυλίες στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια

12.02.2026
Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό
TV

Sing for Greece 2026: Η απάντηση Καπουτζίδη-Μαγγίρα στα αρνητικά σχόλια για τον Α’ Ημιτελικό

12.02.2026
Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026
TV

Eurovision: Τι τηλεθέαση σημειώσε ο Α’ Ημιτελικός του Sing for Greece 2026

12.02.2026
Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Όλα τα highlights του Α’ Ημιτελικού

12.02.2026
Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 7 τραγούδια που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece 2026

11.02.2026
Sing for Greece 2026: Η Κλαυδία έκανε ένα empower μουσικό flash back στη Eurovision
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Η Κλαυδία έκανε ένα empower μουσικό flash back στη Eurovision

11.02.2026
Sing for Greece 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa
Μουσικά Νέα

Sing for Greece 2026: Μυστικιστική μαγεία με το «Χίλια Κομμάτια» της Spheyiaa

11.02.2026
Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I στο Sing for Greece 2026
Μουσικά Νέα

Ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στην εμφάνιση του Stylianos με το You & I στο Sing for Greece 2026

11.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών-

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών-

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Μητσοτάκης: Μια η διαφορά μεταξύ των χωρών, άρση κάθε απειλής – Ερντογάν: Λύση με βάση το Διεθνές Δίκαιο

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Κάλπες μέχρι τελικής πτώσεως!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: 5+3 έξυπνα tips και DIY «πατέντες» για να τσικνίσετε ακόμα και χωρίς ψησταριά!