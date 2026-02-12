7 βιβλία που θα σε κάνουν να ξενυχτήσεις – Από Stephen King μέχρι αληθινές ιστορίες επιβίωσης

Η αναγνωστική σεζόν ανεβάζει ρυθμούς και οι νέες κυκλοφορίες φέρνουν μαζί τους μια απρόσμενη μίξη από έντονες συγκινήσεις, ιστορικές ανατροπές και ιδέες που δεν μένουν απλώς στη σελίδα αλλά συνεχίζουν να σε απασχολούν και αφού κλείσεις το βιβλίο. Από τον σκοτεινό, σχεδόν εθιστικό τρόμο του Stephen King μέχρι βαθιά πολιτικά δοκίμια, βιογραφίες που φωτίζουν άγνωστες πτυχές της Ιστορίας και αληθινές ιστορίες επιβίωσης που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφικό σενάριο, η λίστα αυτή αποδεικνύει ότι το διάβασμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα απόδραση και πρόκληση σκέψης. Άλλοτε σε βάζει στον κόσμο της φαντασίας και των παιδικών φόβων, άλλοτε σε φέρνει αντιμέτωπο με τα πιο σκληρά κεφάλαια του παρελθόντος και άλλοτε ανοίγει συζητήσεις για το πώς διαμορφώνεται ο κόσμος σήμερα.

Στα επτά βιβλία που ακολουθούν, το creepy στοιχείο συναντά την ιστορική έρευνα, η γεωπολιτική ανάλυση στέκεται δίπλα σε προσωπικές μαρτυρίες και η φιλοσοφία βρίσκει χώρο μέσα από το θέατρο και τον στοχασμό. Από τον «Εθνικό Διχασμό» και το συλλογικό βλέμμα στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, μέχρι τη συγκλονιστική αφήγηση του «Επιζών» και το ανθρώπινο ταξίδι της Σίλκα, κάθε τίτλος ανοίγει μια διαφορετική πόρτα: άλλοτε προς τη μνήμη, άλλοτε προς την κατανόηση της εξουσίας, κι άλλοτε προς τα πιο σκοτεινά κομμάτια της φαντασίας μας. Αν ψάχνεις βιβλία που αλλάζουν mood από σελίδα σε σελίδα και σε κρατούν ξύπνιο όχι μόνο από αγωνία αλλά και από σκέψη, τότε αυτή η λίστα είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης.

1. Το αυτό – Stephen King (Τόμος Ι)

Εκεί κάτω όλοι επιπλέουμε…

Ένα αγοράκι με κίτρινο αδιάβροχο τρέχει χαρούμενο δίπλα σ’ ένα χάρτινο καραβάκι που αρμενίζει σ’ ένα πλημμυρισμένο από τη βροχή ρείθρο. Η βροχή έχει κοπάσει πια, και πέφτει στην κίτρινη κουκούλα σαν ψιλόβροχο σε τσίγκινη στέγη. Το αγόρι με το κίτρινο αδιάβροχο είναι ο Τζορτζ Ντένμπροου, κι εκείνη τη φθινοπωρινή ημέρα ήταν έξι χρονών…

Αυτό που κάνει τη μικρή πόλη του Ντέρι τόσο τρομακτικά διαφορετική από τις άλλες είναι όλα εκείνα που βλέπουν –και αισθάνονται– μόνο τα παιδιά. Στα φρεάτια και τους υπονόμους, το Αυτό καραδοκεί και παίρνει τη μορφή εφιάλτη, του βαθύτερου τρόμου που φωλιάζει σε κάθε παιδί. Όμως, πότε πότε, το Αυτό προβάλλει από τα ζοφερά και υγρά βάθη, αρπάζει, διαμελίζει, σκοτώνει…

Τα χρόνια περνούν, τα παιδιά μεγαλώνουν, εγκαταλείπουν την πόλη, λησμονούν. Μέχρι τη στιγμή που κάποιος τους καλεί να επιστρέψουν, για να αντιμετωπίσουν για μία ακόμα φορά το Αυτό, που σαλεύει σαν ερπετό στα σκοτεινά έγκατα της μνήμης τους καθώς αναδύεται για να μετατρέψει τους εφιάλτες του παρελθόντος σε μια ανείπωτα φρικτή πραγματικότητα.

Εκδόσεις: Κλειδάριθμος

2. Εθνικός Διχασμός: Οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα – Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Ο Εθνικός Διχασµός, από το 1915, αποτέλεσε τη μακρότερη πολιτική σύγκρουση στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Πολλές διαστάσεις του, πάντως, παραµένουν αντικείµενο συζητήσεων. Ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου απαντά σε ερωτήματα όπως: Τι είδους σύγκρουση ήταν ο Διχασμός; Ήταν εμφύλιος πόλεµος ή κάτι άλλο; Πότε τελείωσε; Ποιος επικράτησε σε αυτόν; Ποιες ήταν οι επιπτώσεις του στους θεσμούς του κράτους; Με ποιους μηχανισμούς ο Διχασμός στην πράξη συχνά αναιρούσε τις βασικές προϋποθέσεις της λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος; Πώς εξελίχθηκε ο ρόλος του στρατού στο πλαίσιό του; Υπήρχε κάποιος «μηχανισμός» ανατροπής των ελληνικών πολιτευμάτων τις δύο φορές που τούτο έγινε το 1924 και το 1935; Ποιες ήταν οι επιπτώσεις του Εθνικού Διχασμού όχι μόνο σε ένα «πολιτειακό» επίπεδο, αλλά και στη ζωή του μέσου πολίτη; Πώς επηρέασε ο Εθνικός Διχασμός την πολιτική κουλτούρα της χώρας, με δεδοµένο ότι υπήρξε μια τόσο έντονη και τόσο μακρά πολιτική διαμάχη; Σε ποιο βαθμό οι πρακτικές και οι νοοτροπίες του Διχασμού συνεχίστηκαν και μετά το τέλος του, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης; Πώς επηρέασε την επόμενη μεγάλη θεσμική κρίση, δηλαδή τον εμφύλιο πόλεμο, και σε επίπεδο θεσμών και στις νοοτροπίες; Πώς έγινε δυνατή η υπέρβαση του Διχασμού; Αλλά και κατά πόσον «απόνερά» του εμφανίζονται έως τις ημέρες μας, ειδικά στην πολιτική κουλτούρα της χώρας;

Εκδόσεις: Πατάκη

3. O Επιζών – Μια δεύτερη ευκαιρία – Μαρίλλη Διαμαντή

Από τον έγκριτο αμερικανικό εκδοτικό οίκο Manhattan Book Group κυκλοφόρησε πρόσφατα, στην αγγλική γλώσσα, το βιβλίο της Μαρίλλης Διαμαντή «Ο Επιζών – Μια δεύτερη ευκαιρία» με τίτλο «Second Chance». Το βιβλίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε δεύτερη έκδοση από τις Εκδόσεις Αγγελάκη και αφηγείται την απίθανη, αληθινή ιστορία του Παύλου και της οικογένειάς του, οι οποίοι αντιστάθηκαν στις δυνάμεις Κατοχής κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα στη σκοτεινότερη περίοδο της ανθρωπότητας, η οικογένεια πολέμησε ενωμένη, ο Παύλος μαζί με τα αδέρφια του, την Κατίνα, τον Χρήστο, τον Θεόδωρο και τον Ευθύμιο, μέχρι τη στιγμή που η μοίρα τούς έφερε αντιμέτωπους με το εκτελεστικό απόσπασμα.

Ο Παύλος επέζησε από θαύμα, ακόμη και μετά τη χαριστική βολή, παραμένοντας ο μοναδικός επιζών μιας οικογένειας που σφραγίστηκε από την τραγωδία. Μέσα από τα μάτια της κόρης του, ο αναγνώστης γίνεται μάρτυρας μιας ιστορίας που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και φωτίζει τη δύναμη της μνήμης, της αγάπης και της επιβίωσης. Με φόντο την κατεχόμενη Ευρώπη, το βιβλίο αποτελεί μια αγωνιώδη εξερεύνηση των ακραίων εμπειριών του πολέμου, αναδεικνύοντας τόσο τον αφόρητο πόνο της απώλειας όσο και τον θρίαμβο του ανθρώπινου πνεύματος στις πιο σκοτεινές στιγμές της Ιστορίας. Η έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Manhattan Book Group με έδρα τη Νέα Υόρκη προσδίδει στο έργο νέα διάσταση και το καθιερώνει ως μια ιστορία παγκόσμιας σημασίας, μια μαρτυρία που αξίζει να διαβαστεί, να διασωθεί και να μεταδοθεί και εκτός Ελλάδας.

Εκδόσεις: Αγγελάκη

4. Το διεθνές σύστημα σε ιστορική μετάβαση – Συλλογικό

Τα κείμενα των διακεκριμένων επιστημόνων που συμμετέχουν στον τόμο εξ αντικειμένου αποτελούν ποιοτικό άλμα στην ανάλυση της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής. Πέρα του σημαντικού αριθμού αναλυτών των πολιτικών, οικονομικών, θεσμικών και στρατηγικών πτυχών του διεθνούς συστήματος, τα δοκίμια αυτά με συμπληρωματικό τρόπο προσφέρουν μια σφαιρική εικόνα των διαμορφωτικών προϋποθέσεων, των προσανατολισμών και των τάσεων εντός του σύγχρονου διεθνούς συστήματος καθώς κινούμαστε στον 21ο αιώνα. Στο συλλογικό έργο με τίτλο «Το διεθνές σύστημα σε ιστορική μετάβαση» 22 διακεκριμένοι επιστήμονες μέσα από 21 κείμενα, ανατέμνουν τον σημερινό κόσμο και φωτίζουν τις αναδυόμενες προκλήσεις: – Γιατί το διεθνές σύστημα βρίσκεται σε ιστορική μετάβαση και πώς χαρακτηρίζεται; μονοπολικό; διπολικό; πολυπολικό; υβριδικό; πολυκεντρικό; μετα-δυτικοκεντρικό; μετά-φιλελεύθερο; – Γιατί η πανδημία του COVID-19 αναίρεσε τα υπερεθνικά ιδεολογήματα; – Γιατί η «ζούγκλα» της διεθνούς πολιτικής έχει γίνει πιο πυκνή, πιο πολύμορφη και πιο απρόβλεπτη και γιατί μέσα σε αυτήν οι συναλλαγές (πελατειακές σχέσεις) των κρατών όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά ορίζονται εκ νέου και επηρεάζουν δραστικά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διεθνής πολιτική; – Πώς η Κίνα αναδύεται σε στρατηγικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ και πώς αυτό επηρεάζει το επερχόμενο πολυπολικό σύστημα;

– Πώς εξελίσσεται η θέση και ο ρόλος της Ινδίας και η εξωτερική της πολιτική εν μέσω καταιγιστικών ανακατατάξεων ισχύος και συμφερόντων του σύγχρονου διεθνούς συστήματος; – Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραματίσει έναν ρόλο σε αυτόν τον κόσμο ή θα μετασχηματιστεί σε εμπορικό και οικονομικό υπόβαθρο επιμέρους συνασπισμών δυνάμεων που θα έχουν, κατά περίπτωση, τους δικούς τους ρόλους; – Γιατί οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι το μοναδικό κράτος που μπορεί να προβάλει ισχύ κάθε είδους σε πλανητική εμβέλεια και σε μεγάλη κλίμακα; – Ποιοι είναι οι τουρκικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί της διακυβέρνησης Ερντογάν και γιατί η τήξη των πάγων στην Αρκτική αποτελεί εφαλτήριο γεωστρατηγικών εξελίξεων στην ευρασιατική περίμετρο και ποιος ο διττός ρόλος της Τουρκίας; Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει θεμελιώδεις έννοιες όπως η ισχύς, η ασφάλεια και η διακυβέρνηση και γιατί αποτελεί κεντρική παράμετρο στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και στη διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής; κ.ά.

Εκδόσεις: Ποιότητα

5. Το άλλο πρόσωπο του Κυβερνήτη. Ιωάννη Καποδίστρια – Λευτέρης Παπακώστας

Η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια αποτελεί το αντικείμενο του βιβλίου, «Το άλλο πρόσωπο του Κυβερνήτη», που είναι αφιερωμένο στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας. Μεγάλο μέρος της έρευνας στηρίζεται σε σπάνιο αρχειακό υλικό ή προσωπικές επιστολές τις οποίες απέστειλε ο Ιωάννης Καποδίστριας σε διάφορες προσωπικότητες με τις οποίες συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του στο πολιτικό προσκήνιο της πατρίδας του, της Κέρκυρας, μέχρι τα ξημερώματα της ημέρας που δολοφονήθηκε, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, στο Ναύπλιο.

Μέσα από το υλικό αυτό παρουσιάζεται ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που η επίσημη ιστοριογραφία έχει αποτυπώσει για τον Καποδίστρια. Ο ευγενής και ευαίσθητος Κερκυραίος αριστοκράτης μεταβάλλεται, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν, σε έναν σκληροτράχηλο και ανθεκτικό πολεμιστή που διασχίζει, μέσα σε συνθήκες αφόρητου ψύχους, ολόκληρη την Ευρώπη ακολουθώντας τα στρατεύματα του τσάρου, στον αγώνα εναντίον του Ναπολέοντα, που αντιπροσωπεύει για την Ευρώπη ένα νέο είδος τυραννίας. Μέσα από προσωπικές εκμυστηρεύσεις, διαγράφεται η αγωνία του, αλλά και η πίστη του ότι, παρά τις δυσκολίες, θα κατορθώσει να ανορθώσει τον βασανισμένο λαό, να εξαλείψει τις ανομίες και να δημιουργήσει μια ευνομούμενη κοινωνία με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.

Εκδόσεις: Αγγελάκη

6. Το φιλοσοφικό θέατρο – Θεοδόσης Πελεγρίνης

Το φιλοσοφικό θέατρο, κατ’ αντιδιαστολήν προς το «φιλοσοφημένο θέατρο», στο οποίο απλώς αποτυπώνεται ο φιλοσοφικός στοχασμός του δραματουργού συγγραφέα, συνιστά ένα ξεχωριστό, ιδιαίτερο είδος θεάτρου, όπου δυο κορυφαίοι τομείς του πολιτισμού, η φιλοσοφία και το θέατρο, συναντώνται στη σκηνή χάρη στην κοινή τους αναφορά στον διάλογο. Η αποστολή του θεάτρου είναι να μας κάνει άλλους μετά την επαφή μας μαζί του, να αισθανόμαστε και να σκεπτόμαστε διαφορετικά από ό,τι πριν δεχθούμε την ευεργετική του επίδραση. Όσο, δε, η ποιότητα των ιδεών που εκφράζονται επί σκηνής είναι καλύτερη, τόσο αποτελεσματικότερα πετυχαίνει τον στόχο του το θέατρο. Ένας τομέας του πολιτισμού, ασφαλώς, από τον οποίον θα μπορούσε ασφαλώς το θέατρο να αντλήσει υψηλής ποιότητας ιδέες είναι η φιλοσοφία, με την οποία η μοίρα του είναι κοινή.

Στο βιβλίο του Θεοδόση Πελεγρίνη «Το Φιλοσοφικό Θέατρο» περιγράφεται πώς γεννήθηκαν το θέατρο και φιλοσοφία, πώς εξελίχθηκαν, πώς αναγκάστηκαν να σιγήσουν, πώς επανήλθαν στο προσκήνιο και πώς τελικά θα μπορούσαν να συμπράξουν, ώστε να αποτελέσουν ένα νέο είδος θεάτρου, το φιλοσοφικό θέατρο, το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται προς το φιλοσοφημένο θέατρο. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο Πρώτο Μέρος εξιστορείται η περιπέτεια της φιλοσοφίας και του θεάτρου από την εμφάνισή τους στην σκηνή του πολιτισμού ως σήμερα. Το Δεύτερο Μέρος, προκειμένου να δειχθεί πώς εν τη πράξει η φιλοσοφία και το θέατρο μπορούν να συμπλεχθούν ώστε να αποτελέσουν το φιλοσοφικό είδος θεάτρου, περιλαμβάνει τέσσερα θεατρικά έργα.

Εκδόσεις: Κωσταράκη

7. Το ταξίδι της Σίλκα – Heather Morris

Από τη συγγραφέα των 18 εκατομμυρίων πωληθέντων αντιτύπων παρουσιάζεται μια ακόμη αληθινή, συγκλονιστική ιστορία που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από τον Τύπο παγκοσμίως. Η Σίλκα είναι μόλις δεκαέξι χρονών όταν εκτοπίζεται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου. Ο διοικητής Σβαρτσχούμπερ προσέχει τα όμορφα μακριά μαλλιά της και διατάζει την απομάκρυνσή της από τις άλλες κρατούµενες. Η Σίλκα μαθαίνει γρήγορα ότι η εξουσία, ακόµη κι αν την αποκτάς χωρίς να το θέλεις, σημαίνει επιβίωση.

Μετά την απελευθέρωση, οι Ρώσοι κατηγορούν τη Σίλκα ως συνεργάτιδα των Γερμανών και τη στέλνουν σ’ ένα απομονωμένο, απάνθρωπο γκουλάγκ στη Σιβηρία. Αθώα, όμως φυλακισμένη ξανά, η Σίλκα έρχεται αντιμέτωπη με καινούριες αλλά και τρομακτικά γνώριμες δυσκολίες. Όταν όμως γνωρίζει τον Αλεξάντρ, ανακαλύπτει ότι, παρά τις αντιξοότητες, υπάρχει ακόμη χώρος στην καρδιά της για αγάπη. Το Ταξίδι της Σίλκα είναι μια συνταρακτική μαρτυρία για τον θρίαμβο του ανθρώπινου πνεύματος. Η αταλάντευτη αποφασιστικότητα μιας γυναίκας να επιβιώσει, ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, εκπλήσσει και εμπνέει.

Εκδόσεις: Κλειδάριθμος

