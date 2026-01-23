10 βιβλία που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το κινητό σου

Οι νέες εκδοτικές κυκλοφορίες συνθέτουν έναν πλούσιο και πολυφωνικό χάρτη αναγνωστικών διαδρομών, που απευθύνεται σε κάθε ηλικία και σε κάθε λογοτεχνική διάθεση. Από σύγχρονα μυθιστορήματα έρωτα και ενηλικίωσης έως σκοτεινά θρίλερ, παιδικά τρυφερά βιβλία και επίκαιρα πολιτικά δοκίμια, οι προτάσεις αυτές αποτυπώνουν τη δύναμη της αφήγησης να συγκινεί, να προβληματίζει και να φωτίζει τον κόσμο γύρω μας. Κάθε τίτλος λειτουργεί ως μια ξεχωριστή πύλη προς άλλες ζωές, άλλες χώρες και άλλες αλήθειες, υπενθυμίζοντας ότι το βιβλίο παραμένει ένας από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους κατανόησης του εαυτού μας και της εποχής μας. Από τον ρομαντισμό και τη συναισθηματική ένταση της Ana Huang έως τη σκοτεινή ένταση του Jo Nesbo, από την τρυφερότητα της Ασπασίας Σιγάλα έως τη γεωπολιτική ανάλυση των Κώστα Υφαντή, Κωνσταντίνου Φίλη και Αλέξανδρου Διακόπουλου, οι προτάσεις αυτής της εβδομάδας συνθέτουν ένα μωσαϊκό ιστοριών, ιδεών και εμπειριών που συνομιλούν με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

1. Αν συναντιόμασταν ξανά – Ana Huang

Από τη συγγραφέα με τα εκατομμύρια πωληθέντα αντίτυπα έρχεται το πρώτο βιβλίο της πρώτης τετραλογίας της, το οποίο την καθιέρωσε στην κοινότητα του BookTok. Ένας χρόνος, δύο άνθρωποι διαφορετικοί. Ένας έρωτας που θα τους αιφνιδιάσει και στο τέλος θα τους κάνει κομμάτια. Είναι μια επίδοξη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων που ονειρεύεται να ερωτευθεί. Είναι ένας άλλοτε διάσημος ποδοσφαιριστής που πιστεύει ότι η αγάπη είναι απάτη. Εκείνη είναι άπειρη στον έρωτα και αυτός προτιμάει τις έμπειρες. Εκείνος είναι αλαζόνας, εκνευριστικός και σίγουρα όχι ο τύπος της. Εκείνη θέλει να ζήσει το παραμύθι. Εκείνος θέλει την ελευθερία του.

Ο Μπλέικ και η Φάρα δεν έπρεπε να ερωτευθούν ολοκληρωτικά, απόλυτα, και αμετάκλητα. Γιατί; Επειδή σπουδάζουν στη Σαγκάη για έναν χρόνο μόνο. Επειδή οι πιέσεις από την πατρίδα απειλούν να τους διαλύσουν, ακόμα κι αν δεν το γνωρίζουν ακόμα. Και κυρίως επειδή, τελικά, θα πάρουν ένα μάθημα που θα τους πληγώσει όσο τίποτε άλλο: ότι μερικές φορές, ακόμα και ο πιο μεγάλος έρωτας δεν μπορεί να τα νικήσει όλα…

ΙΝFO

Αν συναντιόμασταν ξανά

Συγγραφέας: Ana Huang

Μετάφραση: Ιζαμπέλα Λαμούρ

Επιμέλεια: Λένια Μαζαράκη

Εκδόσεις: Κλειδάριθμος

2. Ο κήπος της Μάγιας – Ασπασία Σιγάλα

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θερμαϊκός το εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά της Ασπασίας Σιγάλα «Ο κήπος της Μάγιας», σε εικονογράφηση της Μαιρηλίας Φωτιάδου. Η Μάγια ζει σε μια μεγάλη, πολύβουη πόλη και κάθε μέρα βρίσκει χαρά και γαλήνη σ’ έναν όμορφο κήπο που θεωρεί δικό της. Όμως μια μέρα, η πόρτα του κήπου κλείνει οριστικά και τότε η μικρή ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με δύσκολα συναισθήματα: απογοήτευση, απελπισία, θυμό, θλίψη. Μέσα από αυτό το ταξίδι ανακαλύπτει πως η απώλεια μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργία, πως η ελπίδα ανθίζει ξανά και πως η χαρά πολλές φορές κρύβεται στο να ξεκινάς από την αρχή. Έτσι η Μάγια φυτεύει σπόρους για έναν νέο, δικό της κήπο, όπου γεννιούνται καινούργιες, αναπάντεχες φιλίες.

Ένα τρυφερό και αισιόδοξο βιβλίο, που συγκινεί μικρούς και μεγάλους, μιλώντας για την ανθεκτικότητα, τη δημιουργία και την ελπίδα που δεν σβήνει ποτέ. Με λιτό, τρυφερό λόγο και ζωντανή εικονογράφηση, «Ο κήπος της Μάγιας» αφηγείται μια ιστορία αναγέννησης και μας θυμίζει πως ακόμη και μέσα από την απώλεια μπορεί να γεννηθεί η ομορφιά.

ΙΝFO

Ο κήπος της Μάγιας

Συγγραφέας: Ασπασία Σιγάλα

Εικονογράφηση: Μαιρηλία Φωτιάδου

Εκδόσεις: Θερμαϊκός

3. Παράδρομος: Ο Ηρακλής μου έγινε άντρας – Αντώνης Ζαΐρης

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Στιγμός το νέο βιβλίο του Αντώνη Ζαΐρη «Παράδρομος: Ο Ηρακλής μου έγινε άντρας». Πρόκειται για ένα τρυφερό, αστείο και συχνά απολαυστικά ωμό αφήγημα ενηλικίωσης. Ο «Παράδρομος» παρακολουθεί τον Ηρακλή καθώς επιστρέφει στις γειτονιές, στους ανθρώπους και στις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν: από τις φτωχικές προσφυγικές πολυκατοικίες και τα καλοκαίρια της αθωότητας στις πρώτες, αδέξιες απόπειρες ερωτικής μύησης και στις πικάντικες, και συχνά αλλότριες, ιστορίες των ταβερνείων. Από τις φιλίες που έδιναν σχήμα στον κόσμο του μέχρι τη νοσταλγική σύγκριση ενός τότε πιο αγνού και ενός σήμερα πιο περίπλοκου κόσμου, γεμάτου αλήθειες αλλά και αντιφάσεις που τον δοκιμάζουν. Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, αλλά και με μια δόση μελαγχολίας, ο Ηρακλής αφηγείται όχι απλώς το πώς «έγινε άντρας», αλλά το πώς μεγαλώνει κανείς μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει, κρατώντας ό,τι μπορεί από την αλήθεια του εαυτού του.

ΙΝFO

Παράδρομος: Ο Ηρακλής μου έγινε άντρας

Συγγραφέας: Αντώνης Ζαΐρης

Εκδόσεις: Στιγμός

4. Βούτυρο – Ασάκο Γιουζούκι

Η καλοφαγού μαγείρισσα Μανάκο Κάτζιι είναι έγκλειστη στις φυλακές του Τόκιο, καταδικασμένη για τους φόνους τριών μοναχικών επιχειρηματιών, τους οποίους φημολογείται ότι σαγήνευσε με το υπέροχο σπιτικό φαγητό της. Η υπόθεση εξάπτει το φαντασιακό της ιαπωνικής κοινωνίας, η δε Κάτζιι αρνείται οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Τύπο. Μέχρι τη στιγμή που η δημοσιογράφος Ρίκα Ματσίντα τής γράφει ένα γράμμα ζητώντας της τη συνταγή για βραστό βοδινό, το τελευταίο δείπνο ενός εκ των θυμάτων της, και η Κάτζιι της απαντά. Η Ρίκα ξεκινά να επισκέπτεται την Κάτζιι ελπίζοντας ότι με τον καιρό θα κάμψει την αντίστασή της και εν τέλει θα διαλευκάνει τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης. Οι όλο και πιο συχνές επισκέψεις στη φυλακή εξελίσσονται σε αληθινά master class μαγειρικής. Η Ρίκα, η οποία μέχρι πρότινος μαγείρευε εντελώς απλά φαγητά, ανακαλύπτει τον κόσμο των γαστριμαργικών απολαύσεων. Τα πλούσια σε θερμίδες γεύματα έχουν, αναπόφευκτα, επιπτώσεις στη σιλουέτα της. Νιώθει πως αυτή η «μεταμόρφωση» επηρεάζει τη συμπεριφορά των γύρω της κι αρχίζει να αναρωτιέται μήπως τελικά έχει περισσότερα κοινά με την Κάτζιι απ’ όσα νόμιζε στην αρχή…

Εμπνευσμένο από την πραγματική υπόθεση, το 2012, της μαύρης χήρας Κανάε Κιτζίμα, κατά συρροήν δολοφόνου καταδικασμένης σε θάνατο, το Βούτυρο είναι μια συναρπαστική εξερεύνηση της περίπλοκης σχέσης υπερφαγίας και τραύματος, του βαθιά ριζωμένου μισογυνισμού και σεξισμού της σημερινής Ιαπωνίας.

ΙΝFO

Βούτυρο

Συγγραφέας: Ασάκο Γιουζούκι

Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου

Εκδόσεις: Πατάκη

5. Τo μυστικό των μυστικών – Dan Brown

Ο πιο διάσημος συγγραφέας θρίλερ στον κόσμο υπογράφει ένα εμβληματικό μυθιστόρημα που αποπνέει τη μυστικιστική ενέργεια της Πράγας και πραγματεύεται το μέλλον της ίδιας της ανθρωπότητας. Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον, καταξιωμένος καθηγητής συμβολογίας, ταξιδεύει στην Πράγα για να παρακολουθήσει μια πρωτοποριακή διάλεξη της αγαπημένης του Κάθριν Σόλομον, μιας εξέχουσας επιστήμονος της νοητικής επιστήμης. Η Κάθριν ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο με συγκλονιστικές ανακαλύψεις για τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης. Όμως, μια άγρια δολοφονία θα μετατρέψει το ταξίδι σε εφιάλτη. Η Κάθριν εξαφανίζεται ξαφνικά μαζί με το χειρόγραφό της και ο Λάνγκντον βρίσκεται στο στόχαστρο μιας πανίσχυρης οργάνωσης, καθώς καταδιώκεται από κάποιον άγνωστο που φαίνεται να έχει ξεπηδήσει από την αρχαιότερη μυθολογία της Πράγας. Σε μια συναρπαστική κούρσα μέσα στους παράλληλους κόσμους της φουτουριστικής επιστήμης και της μυστικιστικής παράδοσης, θα έρθει στο φως μια συγκλονιστική αλήθεια για ένα μυστικό σχέδιο που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ανθρώπινο νου.

ΙΝFO

Τo μυστικό των μυστικών

Συγγραφέας: Dan Brown

Μετάφραση: Χρήστος Καψάλης

Εκδόσεις: Ψυχογιός

6. Η ώρα του λύκου – Jo Nesbo

Αυτός ο δολοφόνος έχει τη δική του ιστορία. Για να την αποκαλύψει, πρέπει να συλληφθεί.

Όταν ένας έμπορος όπλων πέφτει νεκρός στους δρόμους της Μινεάπολης, όλα τα στοιχεία οδηγούν σε έναν μοναχικό λύκο, έναν ελεύθερο σκοπευτή που έχει εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Όταν ο σκοπευτής χτυπά ξανά, καλούν τον αντικομφορμιστή ντετέκτιβ Μπομπ Οζ για να εξιχνιάσει την υπόθεση. Δεν πιστεύουν ότι αυτό το θύμα θα είναι το τελευταίο. Ο Μπομπ αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του αρχηγού της αστυνομίας, γιατί υπάρχει κάτι που θυμίζει στον Μπομπ μια υπόθεση που θα προτιμούσε να ξεχάσει. Και καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, υποψιάζεται ότι συμβαίνει κάτι ακόμα πιο σκοτεινό. Όσο πιο κοντά φτάνει στην αλήθεια τόσο πιο πολύ αναστατώνεται. Γιατί αυτός ο κατά συρροή δολοφόνος του θυμίζει κάποιον επικίνδυνο: τον εαυτό του.

Στην Ώρα του λύκου, ο Jo Nesbο τοποθετεί τη δράση στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής του 2016. Ένα σκληρό μυθιστόρημα με το καλύτερο στιλ του Nesbο, σε μια Αμερική που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

ΙΝFO

Η ώρα του λύκου

Συγγραφέας: Jo Nesbo

Μετάφραση: Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη

Εκδόσεις: Μεταίχμιο

7. Απαγωγή – Αγγελική Νικολούλη

Η βροχή θεριεύει ώρα με την ώρα, λες και βάλθηκε να ξεπλύνει όλη τη βρομιά της γης. Έχει τέτοια οργή ο άνεμος, που η παλιά μονοκατοικία σείεται συθέμελα. Είναι και τα σκυλιά της γειτονιάς που αλυχτάνε με τα αστραπόβροντα. Είναι κι εκείνο το όνειρο το κακό, με το αίμα να τρέχει ποτάμι… Οκτώβριος 1994. Η θύελλα σαρώνει νύχτα την Αθήνα, την ώρα που ο νεαρός θεολόγος δολοφονεί άγρια τρεις ανθρώπους και χάνεται στο σκοτάδι.

Ιανουάριος 1998. Σε ένα ραντεβού-παγίδα, ο εφοπλιστής και η γραμματέας του πέφτουν θύματα απαγωγής. Ένα αδιόρατο νήμα συνδέει τις δυο ιστορίες, που, καθώς ξετυλίγεται σταδιακά, φέρνει στο φως τη δόλια πλεκτάνη. Η έρευνα βυθίζεται στα άδυτα του υποκόσμου και της σικελικής μαφίας, σπάει τον κώδικα της σιωπής και αποκαλύπτει μια σειρά αποτρόπαιων εγκλημάτων. Από τις σκοτεινές φυλακές των Διαβατών έως τις πολυτελείς βίλες των νοτίων προαστίων, και από την Αθήνα και τον Πειραιά έως την Ταορμίνα και το Μόντε Κάρλο, το βιβλίο της Αγγελικής Νικολούλη εξερευνά τη φύση του κακού σε έναν κόσμο βίας, φόβου και βαθιά κρυμμένων μυστικών. Ένα συναρπαστικό θρίλερ με ανατροπές που κόβουν την ανάσα, εμπνευσμένο από πολύκροτη αληθινή υπόθεση.

ΙΝFO

Απαγωγή

Συγγραφέας: Αγγελική Νικολούλη

Εκδόσεις: Καστανιώτη

8. Όταν σβήνουν τα κεριά – Φωτεινή Καϊοπούλου

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή του καθενός που η πορεία του παίρνει μια μικρή ή μεγάλη στροφή. Οι αποφάσεις καθορίζουν άραγε την κατεύθυνση ή η μοίρα; Από την Προύσα και την Κρήτη του προηγούμενου αιώνα έως τη σημερινή Ελλάδα και το Κογκό, μέσα από τα ιστορικά γεγονότα κάθε εποχής, οι ήρωες συνδέονται μ’ έναν τρόπο που δεν αφορά μόνο στη συγγένεια ή τη φιλία. Κληρονομούμενα συναισθήματα και παγιωμένες κοινωνικές συμπεριφορές κινούν τα νήματα της ζωής των χαρακτήρων και τους καθορίζουν. Ώσπου να τολμήσει, ή ν’ αναγκαστεί, κάποιος να βουτήξει στα άδυτα της ψυχής για να συναντήσει την ουσία και ν’ αναδυθεί καινούργιος κι αληθινός, απελευθερωμένος από βαρίδια και ενοχές ή να βουλιάξει για πάντα στα σκοτάδια της. Η Έλσα, συνδετικός κρίκος όλων, γεννήθηκε στην απουσία και μεγάλωσε με παραμύθια κι αμανέδες της γιαγιάς Ελισώς, με συμβουλές από τη Μαρία της Κρήτης και προσευχές για όσους απουσίαζαν. Ανάμεσα σε πίτες που ζύμωναν μνήμες, και βλέμματα που κρατούσαν υπομονή, έμαθε ν’ αγαπά χωρίς εγγυήσεις και να ελπίζει χωρίς χάρτες. Όμως η ζωή, όπως κι η αγάπη, δεν κρατά υποσχέσεις. Κι όταν όλα γκρεμίζονται, εκείνη δεν θρηνεί. Φεύγει. Για να θυμηθεί όσα ξέχασε, να ξαναβρεί τη φωνή της σε γλώσσες άγνωστες, να σκύψει στον πόνο των άλλων μήπως και καταλάβει τον δικό της.

Το «Όταν σβήνουν τα κεριά» είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα για τις γυναίκες που γεννήθηκαν σε κόσμο μικρό και τον διέσχισαν ολόκληρο για να φτιάξουν έναν δικό τους, με υπομονή, σιωπή και φως.

ΙΝFO

Όταν σβήνουν τα κεριά

Συγγραφέας: Φωτεινή Καϊοπούλου

Εκδόσεις: Πνοή

9. Μέση Ανατολή: 1945-2025. Η τυραννία των προσδοκιών και των πεποιθήσεων. Συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά

Κώστας Υφαντής, Κωνσταντίνος Φίλης, Αλέξανδρος Διακόπουλος

«Ακόμα και σήμερα η αντίληψή μας για τη Μέση Ανατολή δεν παύει να είναι σε κάποιο βαθμό προϊόν μιας αναγκαστικά δυτικοκεντρικής οπτικής. Ποια είναι αυτά τα αξιακά συστήματα; Και πόσο είναι δίκαιο να μιλάμε, να θεωρούμε την περιοχή ως κάτι ενιαίο, να έχουμε διαμορφώσει –τουλάχιστον μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης στη Δύση– μια μονολιθική αντίληψη για μια περιοχή όπου συνυπάρχουν και την ίδια στιγμή συγκρούονται μέχρι θανάτου διαφορετικές κοινότητες;»

Κώστας Υφαντής

«Μπορούν οι λαοί αυτοί να συνυπάρξουν; Οι Άραβες θεωρούν ότι προϋπήρχαν των Εβραίων στην περιοχή, ενώ οι Εβραίοι ισχυρίζονται το αντίθετο και ότι η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948 ήταν μια ιστορικά δίκαιη πράξη. Και οι δύο πιστεύουν ότι είναι ο περιούσιος λαός, και αυτό ξεπερνά τα σύνορα της Μέσης Ανατολής».

Κωνσταντίνος Φίλης

«Ενώ ένας συνήθης πόλεμος αφορά την επιβολή της θέλησης της μίας πλευράς στην άλλη, εδώ έχουμε προσπάθεια επιβολής μιας διαφορετικής πραγματικότητας, η οποία δεν αφήνει περιθώριο ύπαρξης στην αντίθετη πλευρά. Πρόκειται για έναν πόλεμο εξόντωσης. Είναι άλλο να πολεμάς για την επίτευξη πολιτικών στόχων και άλλο να πολεμάς για την ολοκληρωτική καταστροφή του αντιπάλου. Είναι σαν τον Γ΄ Καρχηδονιακό Πόλεμο, όπου η ήττα ισοδυναμούσε με αφανισμό. Οι δύο λαοί ζουν σε εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες, οι οποίες, ωστόσο, επηρεάζονται βαθιά από την ιστορική εμπειρία που έχει διαμορφώσει τις πεποιθήσεις τους».

Αλέξανδρος Διακόπουλος

Ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή δεν μένει στη Μέση Ανατολή. Η Παλαιστίνη είναι μια περιοχή όπου η πραγματικότητα τροφοδοτεί μια ακραία βίαιη μυθολογία και αυτή η μυθολογία με τη σειρά της ανατροφοδοτεί με ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα βίας την πραγματικότητα. Oι συζητήσεις των τεσσάρων ήταν διαδραστικές, ζωντανές και εκ των πραγμάτων πολύ δυναμικές, αφού κάθε φορά καλούνταν να αποτιμήσουν εξελίξεις που ήταν πυκνές και καταιγιστικές.

ΙΝFO

Μέση Ανατολή: 1945-2025. Η τυραννία των προσδοκιών και των πεποιθήσεων. Συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά

Συγγραφείς: Κώστας Υφαντής, Κωνσταντίνος Φίλης, Αλέξανδρος Διακόπουλος

Εκδόσεις: Πατάκη

10. Nυχτερινές ικεσίες – Σαντιάγο Γκαμπόα

Προφυλακισμένος στην Μπανγκόκ με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, ο Μανουέλ Μανρίκε, Κολομβιανός φοιτητής φιλοσοφίας, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο. Εμπιστεύεται την ιστορία του στον πρόξενο της Κολομβίας στο Νέο Δελχί, τον μόνο άνθρωπο που δείχνει να τον ακούει. Μέσα από αυτή την εξομολόγηση ξετυλίγεται η μοναχική του ζωή, η φυγή του από μια αβάσταχτη καθημερινότητα με όχημα τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, μα πάνω απ’ όλα, ξετυλίγεται το μακρύ ταξίδι που έχει κάνει για να ξαναβρεί την αδερφή του Χουάνα.

Η Χουάνα έχει εξαφανιστεί εδώ και τέσσερα χρόνια. Αναζητώντας τη βρέθηκε στην Μπανγκόκ ο Μανουέλ, πηγαίνοντας για το Τόκιο, όπου έχει μάθει ότι ζει, μπλεγμένη σε ένα κύκλωμα πορνείας. Όσα αγνοεί ο Μανουέλ, θα τα αφηγηθεί η ίδια η Χουάνα, ενώ ο πρόξενος, συγκλονισμένος από την ιστορία τους, θα κάνει τα πάντα για να ξαναενώσει τα δύο αδέρφια.

Από την Μπογκοτά ως το Τόκιο και από το Νέο Δελχί ως την Τεχεράνη, ο συγγραφέας μάς οδηγεί σε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η βία, η μοναξιά και η ενοχή συνυπάρχουν. Ένα μυθιστόρημα για την Κολομβία στη βαριά σκιά των ναρκωτικών και των παραστρατιωτικών οργανώσεων, για τους μοναχικούς μέσα στις μεγάλες μητροπόλεις του κόσμου, μα πάνω απ’ όλα για την αγάπη.

ΙΝFO

Νυχτερινές ικεσίες

Συγγραφέας: Σαντιάγο Γκαμπόα

Μετάφραση: Βασιλική Κνήτου

Εκδόσεις: Διόπτρα

