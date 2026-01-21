Αυστραλία: Λιγότερο scrolling, περισσότερη ανάγνωση μετά το «block» στα social media

Έναν μήνα μετά το μέτρο, γονείς και βιβλιοπωλεία βλέπουν τα παιδιά να αφήνουν τις οθόνες και να επιστρέφουν στην ανάγνωση

Η απόφαση της Αυστραλίας να απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών προκάλεσε έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Ωστόσο, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την εφαρμογή του μέτρου, αρχίζουν να καταγράφονται απρόσμενες παρενέργειες, και μάλιστα θετικές.

Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσαν αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, τα βιβλιοπωλεία της χώρας βλέπουν ήδη αύξηση στις πωλήσεις τους, της τάξης του 3%. Παράλληλα, γονείς περιγράφουν μια μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα των παιδιών τους: λιγότερος χρόνος μπροστά στην οθόνη και περισσότερες ώρες με βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες.

Την εξέλιξη αυτή σχολίασε δημόσια ο κοινωνικός ψυχολόγος Jonathan Haidt, ο οποίος εδώ και χρόνια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της ψηφιακής υπερφόρτωσης στην ψυχική υγεία των ανηλίκων. Όπως επισημαίνει, όταν αφαιρείται η «εύκολη» διέξοδος των κοινωνικών δικτύων, τα παιδιά στρέφονται αυθόρμητα σε πιο ουσιαστικές μορφές ψυχαγωγίας, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες παρεμβάσεις.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση, πάντως, δεν τρέφει αυταπάτες για την απόλυτη εφαρμογή της απαγόρευσης. Το μέτρο δεν σχεδιάστηκε ως μηχανισμός τιμωρίας, αλλά ως ένα πρώτο βήμα για να τεθούν όρια και να μεταφερθεί η ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες. Το ζητούμενο, όπως τονίζουν ειδικοί, είναι η αλλαγή κουλτούρας: να γίνει κοινωνικά αποδεκτό ότι τα social media δεν είναι κατάλληλα για ανήλικους, όπως ακριβώς ισχύει με άλλες δραστηριότητες που απαιτούν ωριμότητα.

Τους επόμενους μήνες αναμένονται πιο αναλυτικά στοιχεία, κυρίως σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Παράλληλα, το αυστραλιανό μοντέλο παρακολουθείται στενά και εκτός συνόρων. Ήδη συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αρκετές χώρες να εξετάζουν αντίστοιχους ηλικιακούς περιορισμούς.

Το σίγουρο είναι ότι η συζήτηση έχει ανοίξει για τα καλά, και αυτή τη φορά, το αίτημα για αλλαγή δεν έρχεται μόνο από ειδικούς, αλλά κυρίως από γονείς που ζητούν ένα πιο ασφαλές και ισορροπημένο ψηφιακό περιβάλλον για τα παιδιά τους.

