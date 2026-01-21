Mad Bubble
Ζώδια 21.01.2026

Φτιαγμένα από… ζάχαρη: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα την βροχή

Όταν οι σταγόνες πέφτουν, αυτοί οι 4 δεν θέλουν ούτε να κοιτάξουν έξω
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η βροχή για κάποιους είναι ρομαντική, για άλλους αναζωογονητική… αλλά για αυτά τα 4 ζώδια, κάθε σταγόνα είναι μια μικρή καταστροφή! Μιλάμε για ανθρώπους που μισούν να βραχούν, να κολλήσουν τα μαλλιά τους και να βλέπουν γκρι ουρανό. Αν είσαι ένας από αυτούς, μάλλον θα ταυτιστείς.

Κριός

Ο Κριός θέλει δράση, ήλιο και ενέργεια. Η βροχή τον κάνει να νιώθει κολλημένος και εκνευρισμένος, σαν να σταμάτησε ο κόσμος να γυρίζει. Καλύτερα να μην του λες «πάμε έξω», γιατί πιθανότατα θα κλειστεί σπίτι με ένα ζεστό τσάι και θα βγάλει όλη του την ενέργεια εκεί!

vroxi_outfit
Λέων

Ο Λέων αγαπά να είναι στο κέντρο της προσοχής, να περπατά περήφανα στον ήλιο. Όταν βρέχει, η αλαζονική του γοητεία… βρέχεται! Δεν του αρέσει να χαλάει η εικόνα του και η διάθεσή του πέφτει δραματικά. Προτιμά το cozy σαλόνι του και ένα φίλτρο Instagram παρά μια βροχερή βόλτα.

vroxi_outfit
Ζυγός

Ο Ζυγός αγαπά τη στυλ και την αρμονία και η βροχή του χαλάει τα πάντα. Μαλλιά, μακιγιάζ, ρούχα… όλα καταστρέφονται! Αν ανήκεις σε αυτό το ζώδιο, ξέρεις ότι η βροχή είναι το απόλυτο «αγκάθι» στη διάθεσή σου. Καλύτερα να μείνεις μέσα με μια ταινία και ζεστή σοκολάτα.

vroxi_frizarisma
Τοξότης

Ο Τοξότης λατρεύει τις εξορμήσεις, τις περιπέτειες και τον ήλιο. Η βροχή είναι σαν… κόκκινη σημαία για τα σχέδιά του. Ακόμα κι αν είναι περιπετειώδης τύπος, όταν βλέπει σταγόνες στον δρόμο, ξέρει ότι καλύτερα να αναβάλλει την αποστολή του και να βρει καταφύγιο, προτιμά την ελευθερία χωρίς βρεγμένα ρούχα!

vroxi_outfits
