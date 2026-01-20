Mad Bubble
Νέες κυκλοφορίες 20.01.2026

Τάμτα: Νέο single TOP feat Barbz – H ωμή δύναμη του να ξέρεις την αξία σου

Η Τάμτα έρχεται για ακόμη μία φορά με full force για να μεταμορφώσει την pop σκηνή
To 2026 ξεκινά full aggro και η Τάμτα, μας δίνει μία γερή δόση mood booster με το «TOP». Η Barbz ματσάρει τον high energy χαρακτήρα της ασυμβίβαστης pop καλλιτέχνιδας και μαζί μας βάζουν στο απόλυτο IDGAF attitude. Μάλλον ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε κατάματα κάθε hater και να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Το edgy distorted trap beat του «TOP» έχει metal επιρροές και αυτό σημαίνει πως η Τάμτα έρχεται για ακόμη μία φορά με full force για να μεταμορφώσει την pop σκηνή.

Την παραγωγή αυτού το «παίζει-μπιφ» anthem υπογράφουν ο TEO.x3 και Dan Kjellberg και γράφτηκε από τους ίδιους καθώς και Αναστάσιος Τσόρδας (TSO), ody icon και Barbz.

To “TOP” κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα από Minos EMI, a Universal Music Company και την Kiki Music:

https://TamtaBARBZ.lnk.to/TOP

Δες το βίντεο με την Τάμτα και τη Barbz:

@tamtaofficial The secret is out new single TOP ft @BARBZ out on 20/01 Pre-save link in bio #greektiktok #musiktok #newmusic #newrelease #top ♬ original sound – Riot Ten

