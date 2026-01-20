Τάμτα: Νέο single TOP feat Barbz – H ωμή δύναμη του να ξέρεις την αξία σου

To 2026 ξεκινά full aggro και η Τάμτα, μας δίνει μία γερή δόση mood booster με το «TOP». Η Barbz ματσάρει τον high energy χαρακτήρα της ασυμβίβαστης pop καλλιτέχνιδας και μαζί μας βάζουν στο απόλυτο IDGAF attitude. Μάλλον ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε κατάματα κάθε hater και να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Το edgy distorted trap beat του «TOP» έχει metal επιρροές και αυτό σημαίνει πως η Τάμτα έρχεται για ακόμη μία φορά με full force για να μεταμορφώσει την pop σκηνή.
Την παραγωγή αυτού το «παίζει-μπιφ» anthem υπογράφουν ο TEO.x3 και Dan Kjellberg και γράφτηκε από τους ίδιους καθώς και Αναστάσιος Τσόρδας (TSO), ody icon και Barbz.
To “TOP” κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα από Minos EMI, a Universal Music Company και την Kiki Music:
Δες το βίντεο με την Τάμτα και τη Barbz:
@tamtaofficial The secret is out new single TOP ft @BARBZ out on 20/01 Pre-save link in bio #greektiktok #musiktok #newmusic #newrelease #top ♬ original sound – Riot Ten
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.