Η Pamela Anderson με τον Billy Bob Thornton στη ταινία Somedays

Το δραματικό φιλμ του Brian Klugman φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές γενιές ηθοποιών σε μια ιστορία ζωής συγχώρεσης και απροσδόκητης σχέσης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Pamela Anderson εντάσσεται στο καστ της νέας κινηματογραφικής παραγωγής «Somedays», στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης ο βραβευμένος με Όσκαρ Billy Bob Thornton και η ανερχόμενη Ariana Greenblatt. Τα γυρίσματα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στο New Jersey. Η Pamela Anderson συνεχίζει μια δυναμική καλλιτεχνική πορεία μετά τις πολυάριθμες υποψηφιότητες που απέσπασε την περασμένη χρονιά για την ερμηνεία της στο «The Last Showgirl» της Gia Coppola. Παράλληλα πρωταγωνίστησε δίπλα στον Liam Neeson στην κωμωδία «The Naked Gun», η οποία ξεπέρασε τα 102 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και τα γυρίσματα της ταινίας «Love Is Not the Answer», που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Michael Cera.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του «Somedays» υπογράφει ο Brian Klugman. Η ιστορία ακολουθεί έναν κουρασμένο οδηγό διανομών, ο οποίος μαθαίνει ότι του απομένουν λίγοι μήνες ζωής. Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής σώζει μια χαρισματική αλλά ταραγμένη έφηβη και ανάμεσά τους αναπτύσσεται ένας απρόσμενος δεσμός που αλλάζει τη ζωή και των δύο, διδάσκοντάς τους τι σημαίνει πραγματικά να ζεις. Ο Brian Klugman μίλησε με θερμά λόγια για τους πρωταγωνιστές του, δηλώνοντας ότι «η Pamela Anderson είναι μια δύναμη ζωής που φέρνει ζεστασιά φροντίδα και αυθεντική δύναμη στη δουλειά της. Το “Somedays” μιλά για χαρακτήρες που βρίσκονται σε συναισθηματικό όριο και ωθούνται μπροστά από την αλήθεια τη συγχώρεση και την ευαλωτότητα. Ο Billy Bob Thornton δεν είναι ικανός για ούτε μία ψεύτικη στιγμή και η Ariana Greenblatt διαθέτει έμφυτη κατανόηση και αδάμαστο ταλέντο. Η Pamela Anderson ήταν το τελευταίο απαραίτητο κομμάτι και μαζί μοιάζουν σαν μια συνομιλία γενεών πάνω στην οθόνη».

Ανάλογα θερμή ήταν και η τοποθέτηση του παραγωγού Tucker Tooley, ο οποίος χαρακτήρισε το σενάριο «σπάνιο συνδυασμό χιούμορ ενσυναίσθησης και συγκίνησης» και τόνισε ότι η ιστορία θυμίζει τις μεγάλες ανθρώπινες ταινίες χαρακτήρων του παρελθόντος. Με τη συμμετοχή της Pamela Anderson στο πλευρό του Billy Bob Thornton και της Ariana Greenblatt, το «Somedays» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες και καλλιτεχνικά ενδιαφέρουσες παραγωγές της επόμενης κινηματογραφικής περιόδου, φέρνοντας στο προσκήνιο μια ιστορία για την απώλεια τη λύτρωση και τη δύναμη της ανθρώπινης σχέσης.

