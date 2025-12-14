MadWalk 2025 Mega
Η Pamela Anderson θέλει να αλλάξει όνομα όμως δεν την αφήνουν

Ο λόγος που η Pamela Anderson σκέφτεται να εγκαταλείψει το επώνυμο Anderson και να επιστρέψει στις φινλανδικές ρίζες της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Pamela Anderson μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία της να επανενωθεί με την οικογενειακή της κληρονομιά, αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να αλλάξει το επώνυμό της σε Hyytiäinen, το φινλανδικό επίθετο της οικογένειάς της πριν από τη μετανάστευση στον Καναδά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Vogue Scandinavia, η 58χρονη ηθοποιός εξήγησε ότι η ανάγκη της να επιστρέψει στις ρίζες της συνδέεται βαθιά με τον άνθρωπο που επηρέασε περισσότερο την παιδική της ηλικία, τον παππού της, Herman Hyytiäinen. «Κάποιες φορές δεν θέλω να είμαι η Pamela Anderson. Θέλω να είμαι η Pamela Hyytiäinen» δήλωσε, εξομολογούμενη πως η ανάγκη αλλαγής του ονόματός της είναι συναισθηματική, αλλά όχι απαραίτητα εύκολη διαδικασία. «Θα ήθελα να αλλάξω το όνομά μου, αλλά δεν με αφήνουν» πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως νομικά ή κοινωνικά εμπόδια καθιστούν δύσκολη την επιθυμία της.

Η οικογένεια της Πάμελα Άντερσον έφερε το επίθετο Hyytiäinen μέχρι τη στιγμή που μετανάστευσε στον Καναδά, όπου επέλεξε να το αλλάξει σε Anderson για να ενσωματωθεί καλύτερα στη νέα κοινωνία. Ο παππούς της ήταν ο άνθρωπος που τη μύησε στη γλώσσα, στις ιστορίες και στην κουλτούρα της φινλανδικής τους καταγωγής. «Ήταν ο πιο κοντινός μου άνθρωπος» είπε η ηθοποιός, περιγράφοντας τον παππού της ως μια μοναδική φιγούρα στη ζωή της. Της μιλούσε φινλανδικά, μια γλώσσα που, όπως θυμάται, της φαινόταν «μαγική», παρότι σταδιακά την ξέχασε μετά τον θάνατό του, όταν εκείνη ήταν μόλις 11 ετών.

Διάβασε επίσης: Η Pamela Anderson και ο Guy Pearce σε ερωτικό road movie γεμάτο έγκλημα και πάθος

Η Άντερσον έχει μιλήσει και στο παρελθόν για αυτή την κληρονομιά. Το 2019 είχε γράψει στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο προπάππους της ήταν ο πρώτος που μετανάστευσε από τη Φινλανδία στον Καναδά, ενώ σε παλαιότερη συνέντευξη στο Esquire είχε περιγράψει τον παππού της ως «θεραπευτή από τη Φινλανδία».

Παρότι έχει περάσει δεκαετίες μακριά από τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς της, η Πάμελα Άντερσον νιώθει ακόμη συνδεδεμένη με τη φινλανδική της ταυτότητα. Έχει επισκεφθεί τη χώρα στο παρελθόν και, όπως παραδέχτηκε, ονειρεύεται να επιστρέψει ξανά, αυτή τη φορά μαζί με τους δύο γιους της, Brandon Thomas Lee και Dylan Jagger Lee. «Θέλω να ανακαλύψω περισσότερα για μένα, να εξερευνήσω αυτή την πλευρά μου» είπε. «Ίσως κάποια στιγμή αλλάξουμε το όνομά μου και επιστρέψουμε, για να συναντήσουμε τις ρίζες μας».

Διάβασε επίσης: Pamela Anderson: Η θρυλική ξανθιά bombshell με νέο hair look

Pamela Anderson όνομα παππούς
