Fashion 14.12.2025

Κόκκινο και μωβ: O «ξεπερασμένος» συνδυασμός που έρχεται να αναβαθμίσει τα γιορτινά σου looks

Το κόκκινο με το μωβ κυριαρχεί στα φετινά street style και γιορτινά outfits, συνδυάζοντας κομψότητα, ένταση και αβίαστη φινέτσα
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος τον χειμώνα, η μόδα μας αιφνιδιάζει με έναν συνδυασμό που πριν λίγους μήνες φαινόταν ακατανίκητος. Το κόκκινο και το μωβ, αυτές οι δύο αυτές εντυπωσιακές αποχρώσεις, αν και φαινομενικά αντιφατικές, ενώνονται για να δημιουργήσουν εμφανίσεις που τραβούν τα βλέμματα και φέρνουν μια παιχνιδιάρικη, αλλά και κομψή αισθητική στις γιορτινές και χειμερινές εμφανίσεις.

Το κόκκινο, έντονο και γεμάτο ζωντάνια, φέρνει τη δυναμική και το στοιχείο της τόλμης σε κάθε outfit. Το μωβ, από την άλλη, με την ηρεμία και τη βασιλική του αύρα, προσθέτει μια αίσθηση φινέτσας και μυστήριο. Μαζί, δημιουργούν ένα εντυπωσιακό δίδυμο που μπορεί να φορεθεί από casual σύνολα μέχρι πιο επίσημες εμφανίσεις.

Διάβασε επίσης: Τα πιο chic και on budget γυναικεία fashion δώρα που μπορείς να κάνεις στο Secret Santa

Στο Instagram και στις πασαρέλες των μεγαλύτερων εβδομάδων μόδας, αυτός ο συνδυασμός έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του. Από μίνι φούστες και cozy πουλόβερ μέχρι τολμηρούς κορσέδες και statement φορέματα, η τάση αυτή είναι η ιδανική για να παίξεις με χρώματα που προκαλούν και δίνουν αυτοπεποίθηση.

Για να πετύχεις το look, η ισορροπία είναι το μυστικό. Μπορείς να επιλέξεις ένα έντονο κόκκινο κομμάτι και να το συνδυάσεις με ένα μωβ αξεσουάρ ή αντίθετα, να αφήσεις τις δύο αποχρώσεις να κυριαρχούν στο σύνολο, παίζοντας με υφές και layers. Μια λεπτομέρεια, όπως ένα καπέλο ή ένα ζευγάρι μποτάκια σε μωβ ή κόκκινο, μπορεί να ολοκληρώσει το σύνολο με στιλ.

dua_lipa
Αυτά τα δύο χρώματα φέτος τον χειμώνα είναι δήλωση. Μια πρόκληση για κάθε fashionista να σπάσει τους κανόνες, να πειραματιστεί και να δημιουργήσει εμφανίσεις που μένουν αξέχαστες. Το κόκκινο και το μωβ είναι η τάση που ήρθε για να μείνει, τολμηρή, παιχνιδιάρικη και απόλυτα χειμερινή.

Διάβασε επίσης: Τα καλσόν με prints είναι η φρέσκια τάση που θα κάνει κάθε σου βήμα να μοιάζει με statement

