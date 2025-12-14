EDEN Sundays: MIND ENTERPRISES με CC:DISCO! + ΜΑΑΑΝΤΖ

Οι Mind Enterprises, το εκρηκτικό ηλεκτρονικό duo με ρίζες από την Ιταλία και έδρα στο Λονδίνο, αποτελούν ένα από τα πιο ξεσηκωτικά acts της σύγχρονης ευρωπαϊκής dance σκηνής. Mastermind του project είναι ο Ιταλός παραγωγός Andrea Tirone, ο οποίος παντρεύει italo-disco στοιχεία με groovy indie synths και μια δόση παιχνιδιάρικου χιούμορ, δημιουργώντας έναν ήχο με ακαταμάχητο groove και απόλυτα dance-floor χαρακτήρα.

Με διεθνείς επιτυχίες όπως τα “La Vita”, “Monogamy”, “Idol” και το viral sensation “Girlfriend”, οι Mind Enterprises έχουν χτίσει ένα cult fan-base που λατρεύει την retro-μελλοντική τους αισθητική θυμίζοντας ένα rave με 80s φαντασία.

Για πρώτη φορά στα EDEN Sundays, στις 28 Δεκεμβρίου θα «ξετινάξουν» το dancefloor του Ωδείου Αθηνών σε ένα ξέφρενο Χριστουγεννιάτικο πάρτι.

❯ ❯ CC:DISCO!

H Αυστραλή DJ και selector CC:DISCO! έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες μορφές της διεθνούς dance κοινότητας, με εμφανίσεις από το Dekmantel και το Glastonbury μέχρι τα πιο cult clubs της Ευρώπης. Με signature ήχο που μπλέκει house, balearic, disco και euphoria χωρίς σύνορα, προσεγγίζει το dancefloor με αληθινή προσωπικότητα και απόλυτη μουσικότητα — “less chin-stroking, more dancing” όπως λέει και το προσωπικό της motto. Με εκπομπές στο BBC Radio 1 και κυκλοφορίες σε Soothsayer & Jam Hot, η CC:DISCO! υπόσχεται μια ζεστή, feel-good ενέργεια που μετατρέπει κάθε βράδυ σε γιορτή.

❯ ❯ MAAANTZ

H Maaantz αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της αθηναϊκής ηλεκτρονικής σκηνής, με ένα εκλεκτικό DJ style που κινείται ανάμεσα σε house, breaks και bass-driven επιλογές. Με αυξανόμενη παρουσία στα dancefloors της πόλης και sets που χαρακτηρίζονται από απρόβλεπτα twists και έντονη ενέργεια, χτίζει σταθερά το δικό της κοινό. Η μουσική της αφήγηση είναι πάντα προσανατολισμένη στο motion & emotion — ρυθμός που κινεί το σώμα και επιλογές που ανάβουν τη φαντασία. Στο EDEN Sundays ανεβαίνει στα decks για να ζεστάνει την πίστα με έναν ήχο που κοιτάει μπροστά.

Χώρος:

Ωδείο Αθηνών

Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19

106 75, Αθήνα

Age restrictions: 18+

Περιορισμένη χωρητικότητας γκαρνταρόμπα

Δίκτυο προπώλησης: EDEN presents Mind Enterprises // more.com

Σημεία προπώλησης: Public // Καταστήματα Nova

Χώρος: Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19 106 75, Αθήνα

❯ ❯ COMING UP

EWAN McVICAR // 25.01.2026 // Ωδείο Αθηνών

www.more.com/EWANMCVICAR

DARIA KOLOSOVA b2b HECTOR OAKS // 22.02.2026 // Ωδείο Αθηνών

www.more.com/DARIA KOLOSOVA b2b HECTOR OAKS

STAVROZ // 05.03.2026 // Gazarte

www.more.com/STAVROZ

WAVVES // 05.03.2026 // Romantso

www.more.com/WAVVES

AUTECHRE // 03.10.2026 // Universe

www.more.com/AUTECHRE