MadWalk 2025 Mega
Fashion 09.12.2025

Τα πιο chic και on budget γυναικεία fashion δώρα που μπορείς να κάνεις στο Secret Santa

fashion_dwra
Οικονομικές και απολύτως γιορτινές ιδέες δώρων που θα αγαπήσει κάθε γυναίκα, από cozy αξεσουάρ μέχρι μικρά κοσμήματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται και το αγαπημένο παιχνίδι του Secret Santa. Το να βρεις το ιδανικό δώρο για μια φίλη ή συνάδελφο μπορεί να φανεί δύσκολο, ειδικά όταν ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος. Ευτυχώς, υπάρχουν άπειρες stylish επιλογές που δεν ξεπερνούν τα 20 ευρώ και θα κάνουν τη γυναίκα που θα το λάβει να χαμογελάσει αμέσως.

Από κομψά αξεσουάρ και ζεστά κασκόλ μέχρι μικρά κοσμήματα και χαριτωμένα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, οι δυνατότητες είναι ατελείωτες. Σε αυτό το άρθρο συγκεντρώσαμε τις καλύτερες fashion προτάσεις για δώρα που συνδυάζουν στιλ, πρακτικότητα και χαμηλή τιμή, ιδανικές για να εντυπωσιάσεις χωρίς να ξεφύγεις από τον προϋπολογισμό σου.

fashion_dwra
https://www.instagram.com/juliesfi/

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το trend που θα σε κάνει να κρατήσεις το puffer jacket σου μέσα στη ντουλάπα

Κασκόλ

Ένα κασκόλ είναι ένα από τα πιο κομψά και πρακτικά δώρα που μπορείς να χαρίσεις. Πρόκειται για ένα αξεσουάρ που ταιριάζει σχεδόν σε κάθε στιλ, προσθέτοντας χρώμα ή υφή σε ένα outfit, ενώ ταυτόχρονα κρατά ζεστά σε χειμερινές μέρες. Είναι ευέλικτο, εύκολο και συνήθως δεν ξεπερνά τον προϋπολογισμό, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για δώρο με νόημα.

Benetton

H&M

Celestino

Γάντια

Τα γάντια αποτελούν ένα δώρο που συνδυάζει λειτουργικότητα και στιλ, ιδανικό για τη χειμερινή εποχή. Προσφέρουν ζεστασιά και άνεση, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αναδείξουν ένα outfit με μικρές λεπτομέρειες, όπως πλεκτό σχέδιο ή μοντέρνο χρώμα. Είναι μια εύκολη επιλογή για Secret Santa, καθώς ταιριάζουν σε κάθε στιλ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως, προσφέροντας πρακτική αξία και μια αίσθηση φροντίδας στον παραλήπτη.

Zara

Doca

Stradivarius

gantia_stradivarius

Κολιέ – Γούρι

Ένα κολιέ–γούρι είναι από τα πιο ξεχωριστά και συμβολικά δώρα που μπορείς να προσφέρεις. Συνδυάζει κομψότητα με μια όμορφη ευχή για τη νέα χρονιά, κάνοντάς το όχι μόνο ένα ακόμη αξεσουάρ αλλά και συναισθηματικά φορτισμένο. Είναι μικρό, προσιτό και ταιριάζει σε όλα τα στιλ, ενώ η παραλήπτρια μπορεί να το φορέσει αμέσως και να το κρατήσει ως υπενθύμιση θετικής ενέργειας και καλής τύχης.

Amor Amor

Elinart

Keramidas

keramidas_gouri

Πορτοφόλι

Ένα μικρό πορτοφόλι είναι από τα πιο πρακτικά και καλοδεχούμενα δώρα, ειδικά όταν κινείσαι σε χαμηλό budget. Είναι αντικείμενο που όλοι χρησιμοποιούν καθημερινά, οπότε ξέρεις ότι δεν θα μείνει ξεχασμένο σε κάποιο συρτάρι. Μπορείς να επιλέξεις ένα μοντέρνο σχέδιο ή μια μίνιμαλ επιλογή που ταιριάζει σε κάθε τσάντα και κάθε στιλ. Είναι χρήσιμο, κομψό και δείχνει ότι διάλεξες κάτι με ουσία και πρακτικότητα.

Aldo

aldo_portofoli

Axel accessories

axel_portofoli

Mohito

Stradivarius

Bag charms

Ένα bag charm είναι η πιο χαριτωμένη και παιχνιδιάρικη πινελιά που μπορείς να χαρίσεις. Μεταμορφώνει αμέσως οποιαδήποτε τσάντα, δίνοντάς της προσωπικότητα και στιλ χωρίς καμία προσπάθεια. Από fluffy pom-poms μέχρι μεταλλικά charms ή μικρά αρχικά, υπάρχουν άπειρες οικονομικές επιλογές που δείχνουν προσεγμένες και ιδιαίτερες.

Awear

awear_bagcharm

Pull & Bear

bag_charm_pull_bear

Pieces

pieces_mprelok

Juicy Couture

juicy_couture

Διάβασε επίσης: Τα καλσόν με prints είναι η φρέσκια τάση που θα κάνει κάθε σου βήμα να μοιάζει με statement

Fashion MAD Christmas δώρα Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
