Αυτό είναι το trend που θα σε κάνει να κρατήσεις το puffer jacket σου μέσα στη ντουλάπα

Τα poncho πρωταγωνιστούν στα looks του χειμώνα με κομψές λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν σε κάθε εμφάνιση

Τα poncho επιστρέφουν δυναμικά και δίνουν μια αναπάντεχη κομψότητα στο χειμερινό ντύσιμο. Η χαλαρή γραμμή τους ξεχωρίζει σε κάθε εμφάνιση, φέρνοντας μια αίσθηση effortless πολυτέλειας χωρίς προσπάθεια. Με το layering να κυριαρχεί στη μόδα του χειμώνα 2025, τα poncho λειτουργούν ιδανικά, συνδυάζοντας άνεση, στιλ και πρακτικότητα.

Τα χρώματα και τα σχέδια παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι ουδέτεροι τόνοι, οι καρό αποχρώσεις και οι πιο μαλακές υφές δίνουν ζωντάνια χωρίς υπερβολή, ενώ η minimal προσέγγιση στα αξεσουάρ κρατάει την εμφάνιση καθαρή και ισορροπημένη. Η δυνατότητα να φορεθούν πάνω από στενότερα παντελόνια ή τζιν με ίσια γραμμή τα καθιστά ευέλικτα.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει ακόμα και τα πιο βαρετά σου χειμερινά looks

Ουδέτεροι τόνοι

Τα poncho σε απαλούς, ουδέτερους τόνους προσφέρουν διακριτική κομψότητα και λειτουργούν ως βάση για κάθε look. Η απλότητά τους επιτρέπει να συνδυαστούν με πιο έντονα στοιχεία ή να φορεθούν σε layering χωρίς υπερφόρτωση.

Καρό και εκδοχές με κουκούλα

Οι καρό παραλλαγές και τα poncho με κουκούλα προσθέτουν οπτικό ενδιαφέρον και ζεστασιά. Είναι ιδανικά για ένα χειμερινό ντύσιμο που θέλει ισορροπία ανάμεσα στο κομψό και το πρακτικό, διατηρώντας την ελευθερία κινήσεων.

Drape και layering

Η χαλαρή, cape-like γραμμή δημιουργεί εντυπωσιακό draping που αναδεικνύει το layering. Οι ελαφριές υφές δίνουν κίνηση, ενώ η ισορροπία ανάμεσα στο φαρδύ poncho και τα στενότερα ρούχα από κάτω τονίζει τη σιλουέτα με κομψό τρόπο.

Το poncho έχει γίνει το μυστικό όπλο για τον χειμώνα, προσφέροντας άνεση και στιλ ταυτόχρονα. Όποιο σχέδιο κι αν επιλέξεις, προσθέτει αναπάντεχη κομψότητα στα χειμερινά σύνολα και δίνει την ευκαιρία να πειραματιστείς με το layering και τα χρώματα.

Διάβασε επίσης: Χαλάνε συνέχεια τα πουλόβερ σου; Αυτά τα tricks θα τα διατηρήσουν αφράτα για χρόνια

Δες κι αυτό…