MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
TV 02.12.2025

Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

«Το Σόι Σου» είναι και πάλι εδώ! Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο της μεγάλης επιστροφής
Το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει στην πράξη τη στήριξη των σειρών που μεταδίδονται εντός ελληνικής επικράτειας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ξεκίνησε η ανάρτηση στη «Διαύγεια» των πρώτων αποφάσεων του ΕΚΚΟΜΕΔ για τις σειρές και τα υπόλοιπα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών. Εξ αυτών, άλλα είναι ήδη στον αέρα και άλλα θα μεταδοθούν το επόμενο διάστημα.

Οι εταιρείες Ι.Κ. Καραγιάννης, PrimaVisione και Αργοναύτες είναι οι πρώτες που περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες αποφάσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Διάβασε περισσότερα στο typologies.gr…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΕΚΚΟΜΕΔ σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Αυτή η συνταγή για σοκολατάκια με πραλίνα μελομακάρονο θα σε κάνει να «λιώνεις» σε κάθε μπουκιά

02.12.2025
Επόμενο
Γιορτές με γεύσεις: Τι τρώνε τα Χριστούγεννα σε κάθε γωνιά της γης

Γιορτές με γεύσεις: Τι τρώνε τα Χριστούγεννα σε κάθε γωνιά της γης

02.12.2025

Δες επίσης

Ρουκ Ζουκ: Διαγωνιζόμενος φλέρταρε on air τη Ζέτα Μακρυπούλια κι εκείνη… λιποθύμησε
TV

Ρουκ Ζουκ: Διαγωνιζόμενος φλέρταρε on air τη Ζέτα Μακρυπούλια κι εκείνη… λιποθύμησε

02.12.2025
Παρά Πέντε: Σμαράγδα Καρύδη και Ζέτα Μακρυπούλια αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από παλιές backstage φωτογραφίες
TV

Παρά Πέντε: Σμαράγδα Καρύδη και Ζέτα Μακρυπούλια αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από παλιές backstage φωτογραφίες

02.12.2025
The Voice: Τέλος τα knockouts – Οι coaches ετοιμάζονται για τα battles μαζί με τις ομάδες τους
TV

The Voice: Τέλος τα knockouts – Οι coaches ετοιμάζονται για τα battles μαζί με τις ομάδες τους

01.12.2025
Κωνσταντίνου και Ελένης: Αναστάτωση στα social media με την φωτογραφία Ρώμα και Ράντου από το σπίτι της σειράς
TV

Κωνσταντίνου και Ελένης: Αναστάτωση στα social media με την φωτογραφία Ρώμα και Ράντου από το σπίτι της σειράς

01.12.2025
Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

28.11.2025
Σειρά του ΑΝΤ1 κόβεται εκτάκτως – Οι λόγοι που οδήγησαν σε πρόωρο φινάλε
TV

Σειρά του ΑΝΤ1 κόβεται εκτάκτως – Οι λόγοι που οδήγησαν σε πρόωρο φινάλε

28.11.2025
Ο Θέμης Γεωργαντάς και το «After Dark» επιστρέφουν στο OPEN
TV

Ο Θέμης Γεωργαντάς και το «After Dark» επιστρέφουν στο OPEN

28.11.2025
Αλλαγές-έκπληξη στο GNTM – Νέα ημέρα προβολής και ανανεωμένο concept
TV

Αλλαγές-έκπληξη στο GNTM – Νέα ημέρα προβολής και ανανεωμένο concept

28.11.2025
Η σειρά που ο Brad Pitt και η Jennifer Aniston παρακολουθούσαν μετά μανίας κάθε βράδυ
TV

Η σειρά που ο Brad Pitt και η Jennifer Aniston παρακολουθούσαν μετά μανίας κάθε βράδυ

27.11.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων