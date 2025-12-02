Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει στην πράξη τη στήριξη των σειρών που μεταδίδονται εντός ελληνικής επικράτειας

Ξεκίνησε η ανάρτηση στη «Διαύγεια» των πρώτων αποφάσεων του ΕΚΚΟΜΕΔ για τις σειρές και τα υπόλοιπα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών. Εξ αυτών, άλλα είναι ήδη στον αέρα και άλλα θα μεταδοθούν το επόμενο διάστημα.

Οι εταιρείες Ι.Κ. Καραγιάννης, PrimaVisione και Αργοναύτες είναι οι πρώτες που περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες αποφάσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ.

